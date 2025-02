Sprawdziłam, czy można mrozić pączki. Największe znaczenie ma tu lukier i cukier puder

fot. Adobe Stock, Lumixera

Czy pączki można mrozić? Często zdarza się, na tłusty czwartek lub inną okazję przygotujesz stanowczo za dużo pączków czy domowych faworków. Jeśli nie chcesz, aby na drugi dzień były czerstwe i twarde, możesz je zamrozić. Jak to robić poprawnie?

Spis treści:

Pączki, zarówno z nadzieniem owocowym, jak i bez, a także pączki z budyniem czy oponki serowe, możesz bezpiecznie zamrozić, ale musisz je odpowiednio zabezpieczyć, aby nie przejęły zapachów z zamrażarki. Drożdżowe ciasta i w ogóle słodkie wypieki mają do tego tendencję.

Najlepiej, jeśli włożysz je do woreczka strunowego albo pojemnika plastikowego - wtedy na pewno nie pogniotą się w zamrażarce i będą "osłonięte" przed zapachami. Dobrze też, jeśli wcześniej strzepiesz lekko cukier puder albo zrezygnujesz z polewania pączków lukrem i zrobisz to dopiero po ich odmrożeniu. Dzięki temu jeszcze dłużej będzie można trzymać je w zamrażarce.

Dobrze jest też podjąć decyzję o mrożeniu pączków możliwie jak najszybciej od ich usmażenia czy kupienia. Jeżeli zauważysz, że słodkich kulek jest zbyt wiele, a nie masz zamiaru ani ich komuś dawać, ani zjeść w krótkim czasie, warto od razu umieścić je w zamrażarce. Proces odmrażania jest szybki i łatwy.

Najlepiej najpierw włożyć pączki pojedynczo ( w osobnych woreczkach) na 20-25 minut, aby się przymroziły, a dopiero potem umieścić je w jednym opakowaniu. Dzięki temu nie zlepią się i będziesz mogła wygodnie wyjąć dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

fot. Czy pączki można mrozić/Adobe Stock, Monika

Pączki rozmrażają się błyskawicznie, jednak po tym procesie mogą stać się miękkie i lekko "opadnięte". Aby odzyskały swoją pierwotną formę i smak, po rozmrożeniu wystarczy je delikatnie podgrzać w piekarniku lub mikrofalówce. Możesz także odgrzać je na parze - stworzysz wtedy pyszne pączkowe buchty. Po odgrzaniu posyp gotowe pączki cukrem pudrem lub domowym lukrem.

Jak odmrozić pączki w piekarniku?

Wyjmij pączki z zamrażarki i daj im ok. 10-15 minut na wstępne rozmrożenie. Następnie umieść je na blaszce lub w naczyniu żaroodpornym. Piekarnik nastaw na ok. 100 stopni. Możesz do środka włożyć także naczynie z wodą - dzięki temu pączki nie będą suche.

Wstaw pączki do nagrzanego piekarnika na ok. 15 minut. Jeśli w środku nadal będą zimne, dodaj kolejne 5 minut. Gotowe pączki polej lukrem lub posyp cukrem pudrem.

Jak odmrozić pączki w kuchence mikrofalowej?

W przypadku kuchenki mikrofalowej nie musisz wstępnie rozmrażać pączków, jeśli twój sprzęt ma funkcję rozmrażania. Wówczas wstaw je na 2-3 minuty, aby się rozmroziły, a następnie na ok. 30 sekund, aby były jeszcze cieplejsze. Pamiętaj, aby je przykryć - dzięki temu po wyjęciu nie będą suche. Podczas rozmrażania po ok. minucie możesz sprawdzić, czy są już dobre. Zbyt długo przetrzymane pączki mogą się "ugotować".

Możesz także wstępnie rozmrozić je na blacie, a następnie podgrzać przez kilkanaście sekund. Na koniec udekoruj cukrem pudrem albo lukrem.

fot. Jak odmrażać pączki, aby były świeże/Adobe Stock, dusiowa

Jeśli nie chcesz mrozić swoich wypieków, musisz wiedzieć, jak przechowywać pączki i faworki, aby na długo zachowały swoją świeżość. Przede wszystkim po upieczeniu daj im ostygnąć. Kiedy nie będą już bardzo ciepłe, przechowuj je w szczelnie zamkniętym pojemniku albo torebce strunowej. Pączki nie powinny leżeć luzem, bo w ten sposób tracą wilgoć i stają się twarde.

Dodatkowo warto wiedzieć, że pączki o wiele szybciej zestarzeją się w lodówce, dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie przechowywać je w szczelnym zamknięciu w temperaturze zbliżonej do pokojowej. Dobrze zamykane pojemniki znajdziesz w wielu sklepach z asortymentem domowym i kuchennym - mogą być szklane lub plastikowe.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 18.01.2024.

Czytaj także:

Pączki pieczone w piekarniku

Pączki z serka homogenizowanego

Idealne pączki dla diabetyków