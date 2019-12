Makaron ze szpinakiem i kurczakiem. Banalnie prosty przepis na obiad

Makaron ze szpinakiem i kurczakiem to doskonały pomysł na obiad, gdy nie masz czasu lub ochoty na długie stanie w kuchni. Odpowiednia organizacja pracy pozwoli ci jeszcze bardziej usprawnić to gotowanie! To danie możesz zabrać ze sobą do pracy, a nawet do szkoły – łatwo je odgrzać i nie traci smaku nawet po kilka godzinach od przygotowania.

Jeśli nie masz świeżego szpinaku, możesz użyć mrożonego. Warto go jeść przez cały rok nie tylko ze względu na jego walory smakowe. Wartości odżywcze szpinaku powinny zachęcić wszystkich do częstszego używania go w kuchni.

Jak przygotować makaron ze szpinakiem i kurczakiem?

Wstaw wodę na makaron. Nie sól jej jeszcze, bo wtedy będzie się dłużej gotować. W tym czasie usmaż kurczaka. Dopraw go solą, pieprzem i szczyptą słodkiej papryki. Gdy będzie już gotowy, odstaw go na osobną miseczkę. Ugotuj makaron al dente według instrukcji na opakowaniu (nie zapomnij osolić wody). Odcedź i odstaw na później. Na patelni rozgrzej łyżkę oleju – możesz użyć tej samej, co do smażenia kurczaka. Wrzuć szpinak i duś, aż zmniejszy swoją objętość. Dodaj przeciśnięty przez praskę lub pokrojony czosnek. Dopraw solą i pieprzem. Dodaj kurczaka i makaron i dokładnie wymieszaj. Rozłóż makaron ze szpinakiem i kurczakiem na talerze. Posyp drobno startym parmezanem. Smacznego!

Więcej przepisów na dania ze szpinakiem:

Lasagne ze szpinakiem

Ciasto francuskie ze szpinakiem

Tarta ze szpinakiem i łososiem

Pierogi ze szpinakiem