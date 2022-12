Chrupiący karp pieczony w piekarniku na 3 sposoby. Przygotuj go w maśle, cebuli albo z miodem

fot. Adobe Stock, Maksim Shebeko

Jak zrobić karpia pieczonego w piekarniku? To bardzo proste. Wystarczy tylko świeża ryba dobrej jakości oraz odpowiednio skomponowane przyprawy. Karp z piekarnika wychodzi chrupiący i soczysty. Możesz się nim zajadać przez całe święta, a także podawać go na inne okazje.

Spis treści:

Karp pieczony w piekarniku najlepiej wychodzi, jeśli dodasz do niego masło. W ten sposób skórka będzie idealnie przyrumieniona, a środek soczysty i doskonały w smaku. Ile czasu piec karpia w piekarniku, aby nie zrobił się zbyt suchy? Najlepszy czas to ok. 20-30 minut.

Składniki:

tuszka 1,5 kilogramowego karpia,

3 średnie marchewki,

korzeń pietruszki,

kawałek selera,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

¼ kostki masła,

100 ml bulionu rybnego lub warzywnego.

Sposób przygotowania:

Dokładnie umyj karpia pod bieżącą wodą i przełóż na ręcznik papierowy. Dokładnie oskrob rybę z łusek i ponownie umyj. Wyjmij wnętrzności i osusz środek. Pokrój całość na filety lub dzwonki albo upiecz karpia w całości. Pokrój marchewki, seler i pietruszkę w drobne paseczki i podsmaż przez parę minut na odrobinie masła. Następnie ułóż rybę w naczyniu żaroodpornym i zalej środek masłem wymieszanym z wywarem rybnym. Ułóż pieczone warzywa. Dopraw solą i pieprzem. Piecz przez 25 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Mięso powinno być delikatne i rozpadać się po przełożeniu na talerz.

fot. Karp pieczony w piekarniku/Adobe Stock, markovael

Jak dobrze doprawić karpia? Świetnie sprawdzą się nie tylko sól i pieprz, ale także dodatki, takie jak cebula czy warzywny bulion. Tak upieczona ryba będzie soczysta i rozpływająca się w ustach. Dobrym patentem jest także moczenie karpia w mleku i cebuli - zarówno przed smażeniem, jak i pieczeniem.

Składniki:

tuszka 1,5 kilogramowego karpia,

3 średnie marchewki,

korzeń pietruszki,

kawałek selera,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

¼ kostki masła,

100 ml bulionu rybnego lub warzywnego,

duża cebula biała lub czerwona.

Sposób przygotowania:

Dokładnie umyj karpia pod bieżącą wodą i przełóż na ręcznik papierowy. Dokładnie oskrob rybę z łusek i ponownie umyj. Wyjmij wnętrzności i osusz środek. Pokrój całość na filety lub zapiecz rybę w całości. Pokrój marchewki, seler, cebulę i pietruszkę w drobne paseczki i podsmaż przez parę minut na odrobinie masła. Następnie ułóż rybę w naczyniu żaroodpornym i zalej środek masłem wymieszanym z bulionem. Ułóż w środku też warzywa. Dopraw solą i pieprzem. Piecz przez 25 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Możesz również karmelizować cebulę tak, aby uzyskała słodki smak poprzez dodatek octu balsamicznego.

fot. karp pieczony w piekarniku z cebulą/Adobe Stock, gkrphoto

Pieczonego karpia możesz podać także w formie dzwonków. Dzięki czemu wszyscy goście będą mogli dowolnie do porcjować i nałożyć sobie na talerz idealny kawałek. Dodatek miodu sprawia, że ryba zyska pyszną glazurę.

Składniki:

tuszka 1,5 kilogramowego karpia,

sok ze średniej cytryny,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

100 ml bulionu rybnego lub warzywnego,

30 ml miodu.

Sposób przygotowania:

Karpia dokładnie umyj, osusz i usuń łuski. Wyjmij wnętrzności i osusz środek. Pokrój całość w dzwonki - nie mogą być zbyt cienkie. Następnie ułóż rybę w naczyniu żaroodpornym i zalej środek bulionem. Dopraw do smaku i dodaj sok z cytryny oraz miód. Włóż do piekarnika. Piecz przez 25 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza.

fot. Karp pieczony w piekarniku dzwonki/Adobe Stock, zi3000

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 10.12.2018.

Czytaj także:

Faworki z karpia

Sposoby na pyszną świąteczną rybę

Wędzenie karpia