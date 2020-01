Gołąbki z kapusty pekińskiej. Szybki sposób na tradycyjnej danie

Gołąbki z kapusty pekińskiej przygotujesz w zaledwie godzinę. To idealny sposób na to, gdy masz ochotę je przygotować, ale nie masz dostępu do zwykłej kapusty. Zobacz też nasz przepis na gołąbki z kapusty włoskiej.

Mięso mielone możesz zastąpić pieczarkami lub innymi grzybami – w ten sposób przyrządzisz pyszne gołąbki wegetariańskie.

Jak przygotować gołąbki z kapusty pekińskiej, by smakowały jak najlepiej? Przede wszystkim pamiętaj, by dokładnie sparzyć liście. Co dalej?

Cebulę pokrój w drobną kosteczkę, czosnek przeciśnij przez praskę. Zeszklij cebulę na patelni, a gdy zacznie nabierać złotego koloru, dodaj czosnek i chwilę smaż. W rondelku podgrzej łyżkę oleju. Wsyp ryż i smaż przez chwilę, cały czas mieszając. Zalej ryż 2,5 szklankami wody, skręć ogień i gotuj przez kilka minut krócej, niż jest napisane na opakowaniu – powinien być ugotowany na półmiękko. Wymieszaj mięso, cebulę z czosnkiem i ryż. Liście kapusty blanszuj przez około 3 minuty. Nałóż na środka każdego farsz i zawiń. Ułóż w garnku, zalej 2 szklankami wody wymieszanymi z passatą pomidorową i wstaw na mały ogień. Gotuj przez około godzinę. Smacznego!

