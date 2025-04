Pieczony kalafior z serem

Składniki:

Główka kalafiora

Suszona wędzona papryka

Pieprz czarny

Sól

Pół szklanki wody

Starty ser żółty gouda lub edam

Małe opakowanie śmietany kremówki

Oregano

Pestki granatu

Sok z połowy cytryny

Jak zrobić pieczony kalafior z serem?

1 krok: Kalafior oczyść i pozbądź się liści. Umyj i osusz ręcznikiem papierowym.

2 krok: Natrzyj warzywo suszoną papryką, pieprzem, solą i oregano. Następnie podlej wodą.

3 krok: Przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i wstaw do piekarnika nagrzanego do 160 stopni Celsjusza na 50 minut.

4 krok: Na koniec wymieszaj trochę kremówki z serem żółtym i polej wierzch kalafiora. Piecz przez 10 minut.

5 krok: Dopraw sokiem z cytryny i pestkami granatu.

Z czym podać?

Pieczony kalafior możemy podać do obiad lub jako samodzielne danie. Sprawdzi się w daniach kuchni orientalnej jako przystawka lub cała główka podana do podzielenia na kotlety z kalafiora. Podaj go do:

Stir-fry z kurczakiem – usmaż warzywa i pierś z kurczaka i podaj z makaronem ryżowym lub gryczanym sobą

Dania z ryżem – ugotowany ryż usmaż z jajkiem, ulubionymi przyprawami i dodaj pokrojony na kawałki kalafior

– ugotowany ryż usmaż z jajkiem, ulubionymi przyprawami i dodaj pokrojony na kawałki kalafior Zupa krem – zmiksuj ugotowane warzywa i posyp prażonymi pestkami dyni lub słonecznika. Dodaj kalafior w plasterkach.

Pieczony kalafior w panierce

Składniki:

Główka kalafiora

Garść orzechów laskowych

Garść orzechów włoskich

Sól

Pieprz

Ocet balsamiczny

Pół szklanki wody

Oliwa z oliwek

czosnek

Jak zrobić pieczony kalafior w panierce?

1 krok: Kalafior oczyść z liści i umyj. Osusz ręcznikiem papierowym.

2 krok: Orzechy laskowe i włoskie zmiel i dopraw solą i pieprzem. Natrzyj wierzch warzywa i podlej wodą.

3 krok: Wstaw do piekarnika nagrzanego do 160 stopni Celsjusza na 50 minut.

4 krok: Na koniec polej oliwą z oliwek, octem balsamicznym i startym czosnkiem.

Pieczony kalafior curry

Składniki:

główka kalafiora

pół szklanki wody

sól

pieprz

3 łyżeczki przyprawy curry

Olej kokosowy

Chili

3 łyżki sosu pomidorowego lub passaty

Szczypta cukru

Jak zrobić pieczony kalafior curry?

1 krok: Kalafior oczyść, umyj i osusz dokładnie za pomocą ręcznika papierowego.

2 krok: Natrzyj solą, pieprzem, przyprawą curry, chili, olejem kokosowym i sosem pomidorowym.

3 krok: Zapiecz w piekarniku nagrzanym do 160 stopni Celsjusza na 50 minut – na 10 minut przed wyjęciem posyp cukrem.

4 krok: Kalafior podaj od razu po wyjęciu z piekarnika. Zestaw z sosem czosnkowym.

