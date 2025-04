Sezonowa fasolka szparagowa to bogactwo kwasu foliowego i błonnika. Wspomaga odchudzanie i oczyszczenie jelit ze zbędnych złogów. Wystarczy podać ją ugotowaną z wody i polaną bułką tartą podsmażona na maśle. Sprawdź, który sposób ci zasmakuje!

Fasolka szparagowa z bułką tartą i czosnkiem

Składniki:

fasolka szparagowa żółta lub zielona

szczypta soli

szczypta pieprzu

mielony kminek

bułka tarta

masło

3 ząbki czosnku

Jak zrobić fasolkę szparagową z bułką tartą i czosnkiem?

Fasolkę ugotuj we wrzącej i osolonej wodzie przez 10 minut. Przecedź i osusz za pomocą ręcznika papierowego. To zniweluje pryskanie tłuszczu na rozgrzanej patelni. Rozpuść masło i dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek. Dopraw kminkiem i smażymy przez 5 minut do zezłocenia. Na koniec włóż fasolkę szparagową i dokładnie obtocz bułką. Duś przez 5 minut, aż zmięknie. Najlepiej smakuje podana tuż z patelni po usmażeniu.

Fasolka szparagowa z bułką tartą i jajkiem

Składniki:

fasolka szparagowa żółta lub zielona

szczypta soli

szczypta pieprzu

papryka słodka w proszku

masło

bułka tarta

2 jajka

Jak zrobić fasolkę szparagową bułką tartą i jakiem?

Fasolkę ugotuj we wrzącej i osolonej wodzie do miękkości. Odcedź i osusz ręcznikiem papierowym. Na rozgrzaną patelnię włóż masło i dopraw pieprzem i słodką papryką. Wsyp bułkę tarta i smaż przez około 5 minut do uzyskania złotego koloru. Jajka wbij do miski i rozkłóć za pomocą metalowej rózgi. Obtocz fasolkę szparagową i smaż razem z bułką tartą. Warzywo będzie chrupiące i delikatne. W ten sposób uzyskamy panierkę. Podajemy tuż po przyrządzeniu.

Z czym podawać fasolkę szparagową z bułką tartą?

Fasolka szparagowa smakuje najlepiej na początku sezonu, gdy nie jest łykowata i twarda. Najprostszym sposobem jest podanie jej z wody i polanie bułką tartą z masłem. Może być dodatkiem do obiadu, jak i samodzielnym daniem:

Z boczkiem – wytopiony tłuszcz z boczku może zastąpić masło lub olej. Podsmaż na nim bułkę tartą i dodaj ugotowana fasolkę zieloną lub żółtą. Podobnie przygotujesz bób gotowany w wodzie.

– wytopiony tłuszcz z boczku może zastąpić masło lub olej. Podsmaż na nim bułkę tartą i dodaj ugotowana fasolkę zieloną lub żółtą. Podobnie przygotujesz bób gotowany w wodzie. Z suszonymi pomidorami – fasolkę ugotuj w osolonym wrzątku lub na parze. W zestawieniu z pomidorami suszonymi sprawdzi się polana oliwą, w której były maczane pomidory.

– fasolkę ugotuj w osolonym wrzątku lub na parze. W zestawieniu z pomidorami suszonymi sprawdzi się polana oliwą, w której były maczane pomidory. Z makaronem – ugotowaną fasolkę al dente podaj z lekkostrawnym makaronem pełnoziarnistym lub razowym. Dobrze smakuje zestawiona z pomidorkami koktajlowymi lub passatą.

