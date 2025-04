Bakłażan to u nas mało popularne warzywo. Większość osób kojarzy go wyłącznie z błyszczącą, ciemnofioletową skórką, część z mało wyrazistym smakiem. Tym czasem zachwyca się nim kuchnia śródziemnomorska, w której można znaleźć mnóstwo przepisów na smaczne potrawy z bakłażanem w roli głównej. Wiele z nich poddaje bakłażana grillowaniu, bo trzeba przyznać, że to doskonała metoda jego przyrządzania. Trzeba tylko wiedzieć jak je grillować. Niektórzy kroją go w plastry, panierują i smażą na oleju. I trzeba przyznać, że jest smaczny, ale olej chłonie jak gąbka. Bakłażany można też piec, ale by wyszły smaczne też potrzebują tłuszczu. A bakłażany przeznaczone do grillowania nie wymagają dodatku oleju. Wystarczy pokroić je w grube plastry i zrumienić z obu stron. Potem dodać np. do sałatki z dodatkiem sosu na bazie oliwy z oliwek albo wykorzystać je jako element przystawki lub zapiekanki.

Reklama

Grillowane bakłażany na przystawkę

Składniki:

2 średniej wielkości bakłażany

owoc granatu

3 łyżki oleju

250 g jogurtu greckiego

kilka gałązek świeżej mięty

sól

pieprz grubo mielony

Przygotowanie:

Bakłażany umyj, pokrój wzdłuż na grubsze plastry, oprósz je solą i odstaw na talerzu na 10 min. Następnie osusz plastry na papierowym ręczniku. Wyjmij pestki z granatu, posiekaj umyte listki mięty. Plastry bakłażana ułóż na rozgrzanym ruszcie grilla i piecz po ok. 3 minuty z każdej strony, aż ładnie się przyrumienią. Przełóż je na talerz, przed podaniem nałóż porcje jogurtu, posyp całość pestkami granatu, miętą i pieprzem. Podawaj z pozostałym jogurtem wymieszanym z posiekaną miętą.

Grillowane bakłażany zapiekane z serem

Składniki:

duży bakłażan

1/2 ząbka czosnku

2/3 łyżeczki suszonego oregano

kawałeczek ostrej papryczki lub 1/2 łyżeczki płatków chili

lub 1/2 łyżeczki płatków 2 łyżki oliwy extra vergine

2 świeże pomidory malinowe

malinowe duża cebula

10 dag sera z niebieską pleśnią (np. lazur)

(np. lazur) kulka mozzerelli

sól i pieprz



Sposób wykonania:

Na oliwie smaż przez 5 minut drobno posiekaną cebulę. Do zeszklonej cebuli dodaj wcześniej sparzone, obrane ze skórek i pokrojone w kosteczkę pomidory. Dopraw solą, pieprzem i oregano. Gdy woda z pomidorów odparuje, zestaw patelnię z ognia. Bakłażan pokrój wzdłuż w cienkie plastry, możesz cienko posmarować oliwą. Piecz na ruszcie grilla, aż ładnie się zrumienią i zmiękną. Zdejmij z rusztu i ostudź. Pokrój mozzarellę w kosteczkę, dodaj pokruszony ser pleśniowy i dobrze wymieszaj. Nakładaj ser na plastry bakłażana, zwijaj w ruloniki. Do naczynia do zapiekania włóż sos cebulowo-pomidorowy. Na to układaj roladki bakłażanowo-serowe, wszystko lekko skrop oliwą i zapiekaj 10-15 minut w piekarniku nagrzanym do temp. 180 st. C. Podawaj na gorąco, zaraz po przygotowaniu.

Sałatka z bakłażanem

Składniki:

2 młode bakłażany

olej

młoda cukinia

15 dag bardzo świeżych pieczarek

3 pomidory

sok z dużej cytryny

1/2 szklanki śmietany 12 proc.

posiekany ząbek czosnku

3 łyżki posiekanej natki

łyżeczka posiekanej świeżej mięty

sól

pieprz

szczypta cukru



Przygotowanie:

Bakłażany umyj, pokrój w dość cienkie plasterki. Zrumień na grillu, trzymaj w cieple. Cukinię i pieczarki umyj, osusz, pokrój w cieniutkie plasterki. Pomidory pokrój w plasterki. Warzywa rozłóż razem z ciepłym bakłażanem na dużym talerzu. Polej sosem przygotowanym z soku z cytryny, śmietanki, czosnku, natki, mięty, soli, pieprzu i cukru.

Reklama

Zobacz także:Wegetariańska zapiekanka z bakłażanemWłoska zapiekanka z bakłażanemBakłażan z makaronem