Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

1 mały kalafior,

3 łyżki oliwy z oliwek ,

1 cebula,

6 łyżek wody ,

2 łyżeczki soku z cytryny ,

2 łyżki przecieru pomidorowego,

sól,

pieprz,

5 dag czarnych oliwek ,

1 łyżka posiekanej natki pietruszki.

Przygotowanie:

Kalafiora podzielić na różyczki, usmażyc krótko na oliwie. Przełożyć na talerz. Cebulę pokrojoną w krążki usmażyć na tej samej oliwie. Dodać wodę i sok z cytryny, kalafiora. Ugotować do miękkości. Kalafiora ułożyć na półmisku. Do sosu wlać przecier pomidorowy i zagotować. Dodać pokrojone oliwki, doprawić do smaku. Kalafiora polać sosem, posypać natką pietruszki.