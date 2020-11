Ciasteczka z wróżbą - przepis idealny na andrzejki

Nieodłącznym elementem andrzejek są wróżby. Miłym gestem będzie przygotowanie w tym dniu ciasteczek z wróżbą dla najbliższych - do środka włóż wymyślone przez siebie przepowiednie, życiowe mądrości i cytaty. Ciasteczka z wróżbą są szczególnie lubiane przez dzieci, ale nie tylko - również dorośli z niecierpliwością czekają na to, co wywróży im małe ciastko.

Z jajek, mąki, oleju, wody i cynamonu zagnieć ciasto. Jeśli będzie zbyt lepkie, dodaj więcej mąki. Wyrobioną masę rozwałkuj cieniutko. Wykrój kółeczka (np. kieliszkiem). Na każde kółko kładź karteczkę z wróżbą. Sklejaj brzegi ciasteczek z wróżbą tak, jakbyś formowała pierożki. Piecz ciasteczka z wróżbą przez 20 minut w 170 stopniach.

