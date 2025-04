Lanie wosku to chyba najpopularniejsza zabawa dotycząca przewidywania przyszłości. Inne wróżby andrzejkowe to m.in. wróżenie z fusów czy ustawianie butów.

Reklama

Spis treści:

Wosk należy stopić w kąpieli wodnej. Można użyć w tym celu specjalnego pojemnika lub starej metalowej miski, którą postawisz na garnku z gotującą się wodą. Nie powinno się robić tego bezpośrednio na ogniu, ponieważ wosk może się zapalić.

Wosk pszczeli



Aby poczuć prawdziwą magię andrzejek, wykorzystaj do wróżby naturalny wosk. Ze względu na to, że w dawnych czasach pszczoły uznawane były za święte stworzenia, a świece ozdabiały uroczystości religijne, podchodzono do wosku z ogromną czcią i szacunkiem.

Za woskiem pszczelim przemawia także fakt, że jest bardziej elastyczny niż wosk ze zwykłych świec, przez co staje się lepszym budulcem odlewów. Można go kupić w pasiekach i sklepach internetowych - cena: ok. 10 zł/ 200 g.

Wosk ze świeczki



Obecnie, ze względu na niższą cenę i szerszą dostępność, używa się wosku ze zwykłych świec. Wystarczy pociąć je na mniejsze kawałki (co ułatwi roztopienie wosku) i można przystąpić do wróżenia.

Odlewy z wosku ze świec są jednak bardziej kruche niż z wosku pszczelego. Trzeba postępować z nimi delikatnie.

fot. Adobe Stock

Ta popularna wróżba andrzejkowa jest bardzo prosta. Wróżyć z wosku należy wieczorem, po zmroku. Dopiero wtedy można zobaczyć cienie na ścianie. Oto jak wygląda lanie wosku krok po kroku:

Rozpuść wosk. Przygotuj miskę z zimną wodą i stary klucz. Trzymaj wosk nad miską i lej wosk przez dziurkę od klucza. Poczekaj, aż wosk wystygnie. Ostrożnie wyjmij woskowy odlew z wody. Zgaś światło i zapal niewielką lampę. Trzymaj odlew z wosku miedzy lampą a ścianą i zobacz, jaki cień rzuca. Poznaj znaczenie kształtu wosku i dowiedz się, co cię czeka w przyszłym roku.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Dominiki Chojeckiej. Pierwotnie został opublikowany 25.11.2013.

Reklama

Czytaj więcej na temat andrzejek:

Przepisy na andrzejki

Zabawy i wróżby andrzejkowe dla dzieci