Andrzejki to nie tylko czas wróżb, ale także okazja do składania sobie życzeń i ogólnego świętowania. Wierszyki mogą posłużyć jako krótkie życzenia (nie tylko dla Andrzeja!), które rozweselą przyjaciół i bliskich oraz będą idealnym dodatkiem do andrzejkowego wieczoru.

Reklama

Spis treści:

Tradycyjnie obchodzone w nocy z 29 na 30 listopada, Andrzejki są doskonałą okazją, aby spotkać się z przyjaciółmi, powróżyć sobie na przyszłość, a także przekazać sobie żartobliwe wierszyki i życzenia. Świetnie sprawdzą się jako element wróżb andrzejkowych czy dekoracji mieszkania podczas imprezy andrzejkowej.

***

Andrzejkowa wróżba daje znak,

Czeka cię miłości smak.

Lecz nie szukaj w mieście całym,

Blisko Ciebie jest ktoś doskonały.

***

Kropla po kropli na wodę pada,

Całe serce cienie bada.

Co zobaczysz - wnet odkryje,

Przyszłość, co się nie ukryje!

***

W wieczór andrzejkowy wróżb ci dostatek,

Może odkryjesz życiowy smaczek!

Czas przepowiedni, magii i śmiechu,

A wszystko z radością i bez pośpiechu!

***

To dziś już andrzejki - magiczny czas,

Każdy odkryje swój los choć raz!

Ustawiaj buty, lej wosk przez dziurkę,

I czytaj cienie rzucane przez chmurkę!

***

fot. Wierszyki na andrzejki/Adobe Stock, yanadjan

Andrzejki to oczywiście także czas składania życzeń samemu Andrzejowi. Możesz przedstawić je w formie rymowanek albo stworzyć wierszyki z ogólnymi życzeniami dla wszystkich uczestników zabawy andrzejkowej. Rymowane życzenia możesz także włożyć do ciasteczka z wróżbą.

***

W dniu andrzejek życzeń moc,

Niech ci świeci jasna noc!

Andrzeju drogi, spełniaj marzenia,

A każdy dzień niech radość odmienia.

***

Andrzeju, Andrzeju, w dniu twego święta,

Pamiętaj, że każdy o tobie pamięta!

Niech każdy dzień ci radość przynosi,

A życie ci szczęście i miłość roznosi!

***

Andrzeju, dziś w dzień twojego święta,

Wróżba cię czeka, więc zapamiętaj!

Niech życie cię wiedzie po drogach prostych,

Życzę ci dni jedynie radosnych!

***

Niech ci w Andrzejki szczęście sprzyja,

I uśmiech szeroki każdy dnia umila.

Niech spełnią się wszystkie twoje marzenia,

A każdy dzień będzie pełen natchnienia!

***

Reklama

Czytaj także:

Andrzejkowe dekoracje do domu

Te stare wróżby andrzejkowe przetrwały do dziś

Gotowe pomysły na życzenia andrzejkowe