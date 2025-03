Pierniczki to prawdziwa kwintesencja świątecznej magii. Ich korzenny aromat unoszący się w całym domu wprowadza wszystkich w bożonarodzeniowy nastrój, a ich przygotowanie to doskonała okazja, by spędzić czas z bliskimi.

Klasyczne pierniczki nie tylko wspaniale smakują, ale również pięknie zdobią wigilijny stół czy choinkę. Bez względu na to, czy wolisz kruche ciasteczka, czy miękkie pierniczki, które rozpływają się w ustach, wspólne pieczenie i dekorowanie to tradycja, która zbliża pokolenia.

Spis treści:

Świąteczne pierniczki to klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. Ten prosty przepis pozwoli Ci przygotować około 30 aromatycznych ciasteczek, które zachwycą Twoich bliskich smakiem i wyglądem. Idealne zarówno do chrupania, jak i do zawieszenia na choince, stanowią nieodłączny element bożonarodzeniowej tradycji.

Składniki na ciasto:

2,5 szklanki mąki,

10 dag masła,

jajko,

1/4 szklanki miodu akacjowego,

1/2 szklanki cukru pudru,

2 łyżki kakao,

1/4 szklanki śmietany 18%,

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej,

łyżeczka cynamonu,

łyżeczka przyprawy do piernika.

Składniki na lukier:

białko,

1,5 szklanki cukru pudru.

Sposób przygotowania:

W rondelku delikatnie podgrzej masło z miodem, cukrem pudrem i śmietaną. Gdy przestygnie, dodaj jajko. Mąkę połącz z kakao, sodą, cynamonem i przyprawą do piernika. Wlej masło z dodatkami. Wyrób ciasto i odstaw na 30 min do lodówki. Następnie rozwałkuj na oprószonym mąką blacie na grubość 1/2 cm. Wykrój foremkami ciasteczka. Piecz około 15 minut w temperaturze 180 stopni. Przygotuj lukier: białko lekko ubij, dodaj cukier puder, wymieszaj. Powinien mieć konsystencję gęstej śmietany. Udekoruj ciasteczka, odstaw, aż lukier całkowicie stężeje.

fot. Przepis na pierniczki na święta/Adobe Stock, M.studio

Aby pierniczki były miękkie i rozpływały się w ustach, warto dodać do ciasta nieco więcej miodu, który nie tylko nada im wyjątkowego smaku, ale także sprawi, że ciasteczka zachowują wilgotność. Możesz także wzbogacić przepis o śmietanę lub jogurt naturalny - wpłynie to na delikatniejszą konsystencję pierniczków.

Po upieczeniu warto przechowywać je w szczelnie zamkniętym pojemniku, a do środka włożyć kawałek obranego jabłka, które dodatkowo pomoże utrzymać wilgotność ciastek.

Pierniki będą puszyste, jeśli do ciasta dodasz odpowiednią ilość proszku do pieczenia lub sody oczyszczonej, czyli składniki "spulchniające". Ważne jest także, aby dokładnie napowietrzyć masę podczas miksowania masła z cukrem lub jajkami, bo to nada pierniczkom pożądanej lekkości.

Pamiętaj też, by nie wałkować ciasta zbyt cienko - grubsze pierniczki wyrosną bardziej równomiernie i będą miękkie oraz puszyste. Te cienkie mogą być bardzo twarde, szczególnie po wystygnięciu.

Ciasto na pierniczki może leżakować nawet kilka dni przed pieczeniem, o ile jest odpowiednio przechowywane. Zawinięte w folię spożywczą i schowane do lodówki zachowa swoje właściwości, a smaki przypraw korzennych stają się bardziej wyraziste.

W przypadku pierniczków dojrzewających, czyli takich, które wymagają leżakowania, ciasto może być przechowywane w chłodnym miejscu nawet przez kilka tygodni. Dzięki temu pierniczki nabierają jeszcze lepszego aromatu i smaku.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 29.05.2019.

