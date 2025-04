Jeśli pierwszy raz organizujesz imprezę i w zasadzie nie wiesz, co się robi w andrzejki, mamy dla ciebie kilka ciekawych podpowiedzi. Przygotuj kilka wróżb i zabaw, które pozwolą odkryć karty przyszłości. Nie zapomnij także o pysznych przekąskach na andrzejki, po które goście będą mogli sięgać w dowolnym momencie.

Planując imprezę andrzejkową, przygotuj kilka atrakcji, aby goście byli angażowani do zabawy przez cały wieczór. Andrzejki to czas, w którym dużą rolę odgrywa magia, dlatego nie może zabraknąć ciekawych wróżb i przepowiedni.

Popularnymi zabawami andrzejkowymi dla dzieci jest np. przebijanie serca, na którym wypisane są imiona przyszłego partnera lub partnerki. Możesz także zorganizować wróżenie przyszłego zawodu - wystarczy, że do worka włożysz przedmioty, które kojarzą się z daną profesją, np. nożyczki, pędzel do makijażu, kalkulator czy szpulkę z nicią. Następnie poleć dzieciakom wylosowanie jednego przedmiotu i opisanie swojego przyszłego zawodu na zasadzie kalambury, tak aby inne dzieci mogły zgadywać.

Wśród zabaw dla starszych dzieci oraz osób dorosłych nie może zabraknąć także tradycyjnego przelewania wosku przez dziurkę od klucza czy układania butów w stronę wyjścia, aby sprawdzić, kto pierwszy wyjdzie za mąż lub spełni swoje marzenie.

fot. Co się robi na andrzejki/Adobe Stock, adragan

Ciasteczka z wróżbą

Andrzejkowe ciasteczka z wróżbą są łatwe w przygotowaniu i stanowią idealny dodatek do zabawy andrzejkowej. Wystarczy, że na karteczkach napiszesz wymyślone przez siebie wróżby, a następnie włożysz je do upieczonego, ostudzonego ciasteczka. Najlepiej podziel wróżby na kategorie wiekowe - osobne dla dzieci i dorosłych.

Andrzejkowe wróżby na karteczkach możesz też przygotować bez pieczenia ciastek, wykorzystując np. kapelusz lub worek do losowania wróżb. Jeśli nie chcesz piec ciasteczek, możesz przygotować je z kawałków twardego papieru, postępując według instrukcji:



fot. Papierowe ciasteczka z wróżbą/Pinterest

Imprezy andrzejkowej co prawda nie przygotowuje się z taką pompą, jak np. Halloween, niemniej jednak warto przygotować dekoracje, które podkreślą magiczny charakter wieczoru. Najważniejszym elementem dekoracji są świece. Idealnie sprawdzą się te klasyczne, bryłowe, w różnych rozmiarach i odcieniach. Dobrym pomysłem będzie też przygotowanie świec w szklanym naczyniu - to bardzo efektowna, a jednocześnie prosta dekoracja.



fot. Świece na wodzie/Pinterest

Świece idealnie prezentują się w towarzystwie suszonych kwiatów, zielonych gałązek oraz szyszek. Możesz wykorzystać także dekoracje w kształcie czarnych kotów - choć to domena Halloween, to właśnie one uważane są za przynoszące pecha, a więc mogą wywróżyć coś nieprzyjemnego.

Dodatkiem do ozdób andrzejkowych mogą być kadzidełka oraz olejki eteryczne, uwalniające się z kominka. Pamiętaj jednak, że w przypadku kadzidełek dobrze jest uchylić lekko okna i zapewnić dobrą wentylację w pomieszczeniu.

Jeśli chodzi o andrzejkowe przekąski, o wiele lepiej postawić na tzw. zimną płytę i szwedzki stół. Nie planuj dużych, kilkudaniowych posiłków z deserem. Zamiast tego przygotuj szybkie tortille, kanapeczki oraz słodkości na jeden gryz. Przepisów na andrzejki jest mnóstwo, wystarczy tylko kupić odpowiednie składniki i poświęcić godzinę lub dwie na ich przygotowanie. Nie zapomnij także o pysznych napojach: mogą być to soki owocowe, kompoty albo domowy poncz.

Jeśli chcesz, możesz na stole postawić także kilka słonych przekąsek: paluszków, chrupek lub orzeszków. Dzięki temu goście zawsze będą mieli coś pod ręką, ale nie będą to duże posiłki.

Wieczór andrzejkowy to świetny moment na zorganizowanie balu przebierańców. Ponieważ andrzejki mają magiczny charakter, można wybrać kostium wiedźmy lub czarodzieja, a także przebrać się za kota lub ulubioną postać fantastyczną - wróżkę, elfa, krasnoluda. Dzięki temu wieczór będzie jeszcze ciekawszy, a goście podczas zabawy będą mogli wcielać się w określone role.

Możesz także postawić na imprezę tematyczną, niezwiązaną z klimatem andrzejek. Zaproponuj gościom przebrania w stylu lat 60 albo inspirowane serialem "Peaky Blinders". Dla dzieci wybierz temat bajkowy lub motywy zwierzęce.

fot. Co się robi w andrzejki/Adobe Stock, Andrey Popov

