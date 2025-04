Nawet jeśli nie traktujesz andrzejek poważnie, nic nie stoi na przeszkodzie, byś spotkała się z przyjaciółmi i świetnie się bawiła. Tradycja andrzejkowych wróżb łączy się z wierzeniami, według których w wigilię św. Andrzeja na ziemię przybywają duchy naszych przodków. To one – poprzez wróżby – pomagają nam dowiedzieć się, co nas spotka w przyszłości. Kiedyś na andrzejki szczególnie czekały panny. Teraz to święto także dla mężczyzn, a przede wszystkim okazja do świetnej zabawy w gronie przyjaciół.

W andrzejki bawią się wszyscy, niezależnie od wieku, stanu cywilnego i płci. Warto jednak wiedzieć, że duchy najchętniej odwiedzają nas, gdy jest ciemno. Właśnie dlatego andrzejkowy pokój wróżb najlepiej oświetlić jedynie świecami. Przydadzą się do pierwszej z wróżb.

Najbardziej popularną wróżbą jest lanie wosku. Kiedyś lano wosk lub ołów koniecznie przez dziurkę od klucza, wierząc, że w ten sposób klucz otworzy tajemnicę i ułatwi nawiązanie kontaktu z zaświatami. Przygotowanie wosku na andrzejki jest bardzo łatwe. Rozpuszczony wosk leje się do miski z wodą. Powstałe woskowe rzeźby ogląda się, rzucając ich cień na ścianę. Można się w nich doszukiwać, np. rysów twarzy przyszłego partnera.

Pod trzema jednakowymi filiżankami chowa się monetę, obrączkę i listek. Czwarta filiżanka zostaje pusta. Po przemieszaniu ich każdy wybiera jedną filiżankę. Jeśli trafi na obrączkę, czeka go miłość, na listek – ślub, na monetę – pieniądze, na pustą – nowy rok nie przyniesie zmian.

Uczestnicy zabawy ustawiają jeden za drugim buty z lewej nogi, poczynając od ściany leżącej naprzeciwko drzwi. Osoba, której but pierwszy przekroczy próg, najszybciej zmieni stan cywilny.

Jabłko obiera się, a powstałą obierkę rzuca się na stół. Z kształtu, w jaki się ułoży, odczytuje się inicjał ukochanej osoby. Ten, kto zdjął najdłuższą obierkę, będzie miał najdłuższe i najszczęśliwsze małżeństwo.

Zaparz w filiżance liściastą herbatę. Wypij ją, a naczynie odwróć do góry dnem. Odczekaj chwilę i podnieś filiżankę. Pozostawione na ściankach filiżanki fusy, utworzą obrazek. Jak go zinterpretować? Np. walizka – oznacza zmiany, podkowa – duże pieniądze, ryba – szczęście, serce – randkę.

