Dawniej wróżby andrzejkowe miały charakter matrymonialny i związkowy: popularne wróżenie z obrączki pozwalało poznać np. płeć dzieci. Dziś traktuje się je z przymrużeniem oka i pozwala na to, by brały w nich udział także dzieci. Zabawy andrzejkowe dla dzieci mogą być organizowane w szkole, ale organizacja imprezy andrzejkowej w domu to także dobry pomysł

Jakie imię będzie nosić osoba, która mnie pokocha? Kim zostanę, gdy urosnę? Co czeka mnie za kilka lat? – nie tylko dorośli chcą poznać swoją przyszłość. Dzieci uwielbiają wróżby i chętnie angażują się w zabawy andrzejkowe. Poniżej znajdziesz 10 gotowych pomysłów na wróżby andrzejkowe dla dzieci.

Ukryte w ciasteczkach wróżby odkryją tajemnice nadchodzącego roku! Na karteczkach możesz napisać ciekawe hasła, takie jak "poznasz ładną blondynkę" albo "kiedy założysz czerwoną bluzkę, spotka cię coś miłego". Ciasteczka z wróżbą nie są tłuste, więc karteczka z wróżbą pozostaje sucha, a napis czytelny. Do przygotowania ciasteczek z wróżbą potrzebne będzie:

270 g mąki,

90 g cukru pudru,

1 łyżka cukru waniliowego,

3 jajka,

1 łyżka oleju,

1 łyżka wody.

Jak zrobić ciasteczko z wróżbą:

Na podłużnych karteczkach napisz wróżby i zroluj je. Z podanych składników zagnieć ciasto. Ciasto cienko rozwałkuj. Szklanką wytnij kółka. Następnie złóż na pół, ale nie zalepiaj w całości. Do środka po upieczeniu musi zmieścić się wróżba. Możesz wykorzystać ceramiczne kulki do pieczenia, aby zrobić na nią miejsce. Blachę wyłóż papierem do pieczenia. Ułóż na niej ciastka i włóż do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Ciastka piecz 15-20 minut. Po wystudzeniu do środka włóż zwinięte wróżby i wsyp ciasteczka do słoika lub puszki.

fot. Wróżby andrzejkowe dla dzieci: ciasteczko z wróżbą/Adobe Stock, studio GDB

Wśród wróżb andrzejkowych nie może zabraknąć zabaw związanych z przewidywaniem zawodu. Jest to zabawa wymagająca od dzieci ruchu, więc będzie dla nich atrakcyjna i na pewno chętnie sprawdzą, kim będą, kiedy już dorosną. Jak przygotować tę zabawę:

Przygotuj worek i wrzuć do niego akcesoria charakterystyczne dla różnych zawodów , np. grzebień (fryzjer), strzykawka (pielęgniarka), mikrofon (piosenkarz), pędzel do makijażu (kosmetyczka), pióro (pisarz), nitka (krawiec).

, np. grzebień (fryzjer), strzykawka (pielęgniarka), mikrofon (piosenkarz), pędzel do makijażu (kosmetyczka), pióro (pisarz), nitka (krawiec). Dziecko losuje przedmiot, a potem prezentuje go innym dzieciom. Maluch demonstruje, jak używa się tego przedmiotu oraz jak zachowuje się osoba, która się nim posługuje. Inne dzieci zgadują, kim będzie w przyszłości ich koleżanka bądź kolega. Wróżby na temat przyszłości zawsze wzbudzają ogromne zainteresowanie.

Czas na wróżbę, która pokaże nam imię przyszłego męża bądź żony malucha! Na białych karteczkach wypisz imiona męskie i żeńskie niewidocznym atramentem (możesz go kupić w sklepie, ale w tej funkcji sprawdzi się też sok z cytryny). Kiedy wyschnie, czarodziejskie karteczki włóż do dwóch kapeluszy (damskiego i męskiego).

Dziewczynki losują karteczki z męskiego kapelusza, chłopcy z damskiego. Z pomocą opiekuna odczytują imię przyszłego męża lub żony nad płomieniem świecy.

Ta wróżba andrzejkowa dla dzieci będzie dla nich przede wszystkim świetną zabawą. Przelewanie wosku przez dziurkę od klucza bardzo ciekawi maluchy, a zgadywanie uzyskanych kształtów to prawie najlepsza zabawa na świecie. Jak przygotować taką wróżbę?

Zacznij od przygotowania wosku do wróżb. Możesz wykorzystać wosk pszczeli, ale jeśli go nie masz, sprawdzą się też zwykłe świeczki lub gotowy wosk, rozpuszczone w kąpieli wodnej. Kiedy wosk będzie gotowy, przelewaj go do miski z wodą przez dziurkę od klucza, który trzyma dziecko. Zachowaj przy tym szczególną ostrożność. Wosk jest bardzo gorący. Dzieci w trakcie zabawy mogą nosić ochronne rękawiczki.

Gdy wosk w wodzie zastygnie, maluch podnosi figurkę z wosku do światła w taki sposób, aby kształt rzucił cień. Wszystkie dzieci oceniają, jaki przybrał on kształt. Następnie wróżymy z niego przyszłość. Może to być:

Anioł - dobra wiadomość.

- dobra wiadomość. But - zabiegany rok.

- zabiegany rok. Człowiek - poznasz swoją miłość.

- poznasz swoją miłość. Dom - bezpieczeństwo.

- bezpieczeństwo. Fontanna - szczęście.

- szczęście. Gwiazda - pieniądze i szczęście.

- pieniądze i szczęście. Kot - zdrada.

- zdrada. Pies - bądź ostrożny w zawieraniu nowych znajomości.

- bądź ostrożny w zawieraniu nowych znajomości. Motyl - wewnętrzna przemiana.

- wewnętrzna przemiana. Pieniądze – oszczędny rok.

– oszczędny rok. Serce – znajdziesz miłość.

– znajdziesz miłość. Słońce - oznacza pomyślny rok.

Otrzymany kształt nie przypomina żadnego z powyższych? Możesz nadać mu nowe znaczenie! Jeśli np. woskowy cień przypomina samochód, może to oznaczać zbliżającą się podróż. Może wygląda jak chmurka? Mogą to być ciekawe wakacje albo szczęście. Pamiętaj jednak, że interpretacja woskowej rzeźby zależy tylko od dziecięcej wyobraźni! Zamiast z wosku, możecie też wróżyć z fusów.

Ta zabawa jest popularna na większości szkolnych zabaw andrzejkowych. Do jej przygotowania potrzebny jest kawałek papieru, nożyczki, szpilki lub pinezki, marker oraz poduszka.

Wytnij z papieru duże serce i napisz na nim kilkanaście imion chłopców i dziewczynek (w zależności od płci dziecka). Następnie przy pomocy szpilek przyczep serce do poduszki. Następnie zawiąż maluchowi oczy i nakieruj jego dłoń na wycięte serce. Wróżba polega na tym, by każde dziecko przekłuło je szpilką w wybranym miejscu. Imię, na które natrafi, to imię przyszłego ukochanego/ukochanej.

fot. Wróżby andrzejkowe dla dzieci/Adobe Stock, mpix-foto

Wróżenie ze słomek pozwala odnaleźć swoją bratnią duszę wśród zaproszonych na zabawę andrzejkową gości. Do jej wykonania potrzebujesz słomek w różnych kolorach i miski z wodą. Na początek każde dziecko zaznacza swoją słomkę innym kolorem lub podpisuje niezmywalnym markerem. Kolejnym krokiem jest wrzucenie wszystkich słomek jednocześnie do miski z wodą.

Te słomki, które się połączą, będą oznaczać wieczną przyjaźń osób, do których należą. Następnie niech połączone ze sobą pary wykonają jakieś zadanie lub zatańczą do śmiesznej muzyki.

Do tej zabawy potrzebne będzie dwukrotnie więcej korków niż liczba dzieci na imprezie. Najlepiej zbierać je przez cały rok (na rynku są piękne "skarbonki" na korki) lub kupić gotową ilość w sieci. Ta wróżba andrzejkowa dla dzieci wybiera maluchowi jego przyszłego partnera bądź partnerkę. Dzieci najczęściej krzywią się na myśl o związkach, jednak tego typu zabawy są dla nich bardzo atrakcyjne.

Do korków od wina przyczep karteczki z imionami (męskimi lub żeńskimi), a następnie umieść je w wodzie wraz z korkiem z imieniem malucha. Ten korek, który się z nim złączy, wskaże imię przyszłego ukochanego/ukochanej.

fot. Wróżby andrzejkowe dla dzieci/Adobe Stock, npls

To wróżba, którą dzieciaki bardzo lubią. Przepowiada szczęście i powodzenie. Dodatkowo jest prosta w przygotowaniu. Potrzebujesz jedynie miski z wodą oraz tylu monet, ile dzieciaków bierze udział w zabawie.

Na środku pokoju ustaw miskę z wodą, a każdemu z małych gości daj po monecie (wszystkie powinny być o tym samym nominale). Następnie każde z dzieci powinno podejść do miski, pomyśleć życzenie i stojąc tyłem do naczynia, rzucić monetę przez lewe ramię. Dziecko, które trafi do miski, może spodziewać się, że jego marzenie niebawem się spełni.

W tej zabawie dzieci losują kolejno karteczki, a następnie czytają, co jest na nich napisane. Każda karteczka powinna zawierać nazwę kwiatu. Mogą się one powtarzać, ponieważ kwiatów we wróżbie powinno być 8.

Kiedy maluch wylosuje swojego kwiatka, przeczytaj mu wróżbę:

Storczyk – będziesz miał szczęście w podróży.

– będziesz miał szczęście w podróży. Narcyz – uważaj, już niedługo mogą spotkać Cię kłopoty.

– uważaj, już niedługo mogą spotkać Cię kłopoty. Róża – na swojej drodze spotkasz tego jedynego/tą jedyną.

– na swojej drodze spotkasz tego jedynego/tą jedyną. Chryzantema – niedługo będziesz za kimś tęsknić.

– niedługo będziesz za kimś tęsknić. Lilia – osiągniesz wymarzony cel.

– osiągniesz wymarzony cel. Bez – poszczęści ci się.

– poszczęści ci się. Krokus – spotkasz na swojej drodze miłe osoby.

– spotkasz na swojej drodze miłe osoby. Goździk – uważaj, ktoś zazdrości Ci powodzenia i dobrego losu.

Przygotuj filiżanki i kilka przedmiotów, które pod nimi ukryjesz. Każdemu z nich przypisz umownie określone znaczenie, np. moneta to zbliżające się prezenty, mały listek - wyjazd w ulubione miejsce, a cukierek - słodkie życie. Odkrywając jedną z filiżanek maluch dowie się, co czeka go w najbliższych tygodniach.

Scenariusz zabawy andrzejkowej dla dzieci masz już opracowany? Teraz pora na wróżby andrzejkowe dla dorosłych!

