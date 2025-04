Nudzą cię co roku powtarzane zabawy i klasyczne wróżby andrzejkowe? Przelewanie wosku, przekładanie butów, rzucanie skórek z jabłek... Może pora na coś nowego? Sprawdź nietypowe andrzejkowe wróżby, które zaangażują wszystkich: dorosłych i dzieci.

Na czym polega ta wróżba andrzejkowa? Zawiązujesz danej osobie opaskę na oczach tak, żeby nic nie widziała. Na stole kładziesz 3 owoce: jabłko, śliwkę oraz cytrynę. Następnie mówisz, by osoba wylosowała jeden z nich. Wybrany owoc przepowie twoją miłosną przyszłość.

Jaka jest przepowiednia?

Śliwka - przez najbliższy rok nie poznasz żadnej miłości...

Jabłko - zakochasz się i to z wzajemnością!

Cytryna - poznasz miłość, ale to nie będzie nic przyjemnego.

Na czym polega ta wróżba andrzejkowa z karteczek? Na białych kartkach A4 każdy z gości imprezy andrzejkowej za pomocą soku z cytryny pisze dowolne imiona (na jednej kartce - jedno imię). Goście je składają, wrzucają do miski, a następnie każdy z nich losuje jedną kartkę. Kolejnym krokiem jest zapalenie świeczki i przy jej płomieniu odczytanie imion z kartek.

Jaka jest przepowiednia z tej wróżby? Wylosowane imię to imię twojej przyszłej drugiej połówki.

Można też zmodyfikować tę wróżbę i próbować wróżyć z niewidzialnych napisów, zadając karteczkom pytania, np. „Kto będzie moim przyszłym szefem?”, „Jak powinnam nazwać swoje przyszłe dziecko?”. Dużo śmiechu i dobrej zabawy gwarantowane.

Na czym polega ta wróżba andrzejkowa? Goście otrzymują plastikową słomkę - każdy w innym kolorze. Następnie wrzucają je do miski z wodą.

Jaka jest przepowiednia? Osoby, których słomki jako pierwsze się ze sobą zetkną, połączy wieczna miłość.

Na czym polega ta wróżba z obrączki? To zabawa dla wytrwałych. Potrzebna jest obrączka, nitka i szklanka wypełnioną do połowy wodą. Osoba, która wykonuje tę wróżbę andrzejkową, nawija obrączkę na nitkę i wkłada ją do szklanki tak, by była ona na wysokości jej brzegów, ale ich nie dotykała. Na stole kładzie łokcie, a dłońmi przytrzymuje końce nitki. Nie wykonuje przy tym żadnego ruchu. Ręce po chwili zaczną drżeć, a przez to obrączka zacznie obijać się o ścianki szklanki.

Jaka jest przepowiednia? Licz, ile razy obrączka uderzy o szklankę. Będzie ona wskazywać na wiek, w którym wyjdziesz za mąż/ożenisz się.

Na czym polega ta wróżba andrzejkowa? Na małych karteczkach każdy z gości zapisuje swoje marzenie. Następnie po kolei każda osoba wrzuca swoją listę marzeń do miski wypełnionej wodą.

Jaka jest przepowiednia? Marzenie, które wypłynie na powierzchnię wody jako pierwsze, spełni się. Przy tej wróżbie można zachować anonimowość lub przyznać się, kto jest szczęściarzem, którego marzenie spełni się najszybciej.

Na czym polega na wróżba na andrzejki? Jej znaczenie będzie trochę odroczone. Zaopatrz się w czerwony liść, np. klonu i przechowuj go gdzieś wśród swoich osobistych rzeczy.

Jaka jest przepowiednia? Sprawdź, w jakim tempie usycha - jeśli powoli - miłość przetrwa długie lata, a jeśli szybko - nie będzie trwała długo.

Na czym polega ta wróżba andrzejkowa? Przekrój kilka orzechów włoskich na pół. Następnie każdy z gości niech włoży do dwóch połówek orzecha karteczki z imionami - na jednej pisze swoje imię, na drugiej imię potencjalnej miłości lub osoby, z którą chce się dogadać. Obie połówki wkłada do miseczki z wodą.

Jaka jest przepowiednia? Jeśli połówki orzechów płyną do siebie - jest szansa na to, że ten związek się uda. Jeżeli jednak płynąc, oddalają się, lepiej nie pakować się w taki związek. Nie ma on przyszłości.

Na czym polega ta wróżba na andrzejki? Zróbcie sobie pikantną ucztę np. z mocno doprawionych rozgrzewających dań lub tacos z papryczkami chili. Pikantne jedzenie może spowodować przypływ pikantnych marzeń sennych.

Jaka jest przepowiednia? Osoba, która ci się przyśni tej nocy, już wkrótce rozpali twoje serce.

Na czym polega ta wróżba? To zabawa andrzejkowa raczej dla żeńskiej części towarzystwa, ale mężczyźni również mogą wziąć w niej udział. Każda z kobiet wybiera jeden nieugotowany makaron, przy czym każdy z nich musi mieć inny kształt. Następnie wrzucacie je wszystkie do wody i gotujecie.

Jaka jest przepowiednia? Ta z was, której makaron jako pierwszy wyłoni się na powierzchni wody, jako pierwsza wyjdzie za mąż.

Na czym polega ta wróżba andrzejkowa? Na kartkę papieru wylewamy kilka kropel atramentu tak, by powstał dość duży kleks. Sprawdzamy, jaki wyłoni się z tego kształt.

Jaka jest przepowiednia? Litera, która powstała z kleksa, to inicjał imienia twojej drugiej połówki. Jeśli wyjdzie ci np. "J", zacznij bacznie się przyglądać wszystkim Jurkom, Jackom, Jankom, Jakubom czy Józefom.

Przygotuj tyle filiżanek, ile uczestników tej zabawy andrzejkowej. Do każdej filiżanki uczestnicy dodają łyżeczkę ziarnistej kawy i samodzielnie zalewają ją wrzątkiem. Pijecie kawę, a gdy na dnie zostaną same fusy, wymieniacie się filiżanką z osobą siedzącą w pobliżu. Partner odczytuje twoją przyszłość na podstawie tego, co zauważy w filiżance z fusami. Każdy pojawiający się kształt może być interpretowany jako przepowiednia.

Przygotuj deser na andrzejki, np. mini porcje musu czekoladowego, ciasteczka lub orzeszki. Do jednego z deserów włóż jadalny, ale wyczuwalny przedmiot, np. orzech laskowy. Osoba, która wylosuje deser z orzechem laskowym, jest szczęśliwcem, który będzie miał w tym roku największego farta.

Wróżenie z kart też może być mniej typową zabawą andrzejkową. Możesz sięgnąć np. po tarot, w którym każda karta ma inne znaczenie. Kartom tarota można zadawać też konkretne pytania, a następnie interpretować odpowiedź tarota odczytując znaczenie wylosowanej karty.

Inną opcją, jeśli nie masz kart do tarota i nie chcesz w nie inwestować, jest wróżba z kart klasycznych. Najprostsza wróżba z kart polega na zadaniu kartom konkretnego pytania (np. Czy X to dla mnie dobry partner?), a następnie wybranie jednej karty z przetasowanej talii. Karty czerwone oznaczają odpowiedź twierdzącą (TAK), karty czarne to odpowiedź NIE.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 18.11.2019

