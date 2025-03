Ciasteczka ze smalcem to kulinarna perełka, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu była popularna w wielu polskich domach. Choć obecnie smalec kojarzy się głównie z wytrawnymi daniami, to w przeszłości był częstym składnikiem słodkich wypieków. Dziś, w dobie powrotu do tradycyjnych receptur i kuchni zero waste, te ciasteczka zyskują nowe życie. Co sprawia, że warto je przygotować i jak to zrobić?

Przepisy na ciasteczka ze smalcem były szczególnie popularne w czasach, gdy masło było trudno dostępne lub drogie. Smalec, czyli produkt uboczny przetapiania tłuszczu wieprzowego, okazał się doskonałym zamiennikiem - ciasteczka były kruche i delikatne.

Dzięki niemu ciasteczka miały charakterystyczny smak, który dziś wielu osobom kojarzy się z dzieciństwem i wiejską kuchnią babci, a sam tłuszcz wieprzowy nie marnował się.

Składniki:

200 g schłodzonego smalcu,

2,5 szklanki mąki pszennej,

szklanka cukru pudru,

2 żółtka,

łyżeczka proszku do pieczenia,

szczypta soli,

opcjonalnie: aromat waniliowy lub cytrynowy.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj mąkę, cukier puder, proszek do pieczenia i sól. Dodaj schłodzony smalec i rozetrzyj go z suchymi składnikami, aż powstanie konsystencja kruszonki. Wbij żółtka i opcjonalnie dodaj kilka kropel aromatu waniliowego lub cytrynowego. Zagnieć ciasto, aż będzie gładkie i elastyczne. Owiń ciasto w folię spożywczą i schładzaj w lodówce przez około 30 minut. Rozwałkuj ciasto na grubość około 5 mm i wytnij ciasteczka za pomocą foremek. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez 12-15 minut, aż ciasteczka delikatnie się zarumienią.

fot. Przepis na ciasteczka ze smalcem/Adobe Stock, Manuel Milan

Pyszne ciasteczka możesz także przygotować w maszynce do mięsa. Ich charakterystyczny kształt zawsze jest ciekawym dodatkiem, a do tego budzi sentyment z babcinego domu.

Składniki:

300 g schłodzonego smalcu,

3 szklanki mąki pszennej,

3/4 szklanki cukru pudru,

2 żółtka,

łyżeczka proszku do pieczenia,

szczypta soli,

kilka kropel aromatu waniliowego, migdałowego lub cytrynowego (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

W dużej misce wymieszaj mąkę, cukier puder, proszek do pieczenia i sól. Dodaj pokrojony w kostkę zimny smalec. Rozcieraj tłuszcz z suchymi składnikami palcami lub siekaj, aż masa będzie przypominała kruszonkę. Wbij żółtka i, jeśli lubisz, dodaj aromat. Zagnieć ciasto, aż będzie jednolite i elastyczne. Jeśli jest zbyt suche, dodaj 1-2 łyżki zimnej wody. Owiń ciasto w folię spożywczą i włóż do lodówki na co najmniej 30 minut. Schłodzone ciasto będzie bardziej zwarte i łatwiejsze w obróbce. Podziel ciasto na mniejsze porcje. Przekładaj je do maszynki do mielenia mięsa z nakładką do ciastek i kręć maszynką, formując ciasteczka w paski, gwiazdki lub inne wzory. Pokrój na kawałki o długości ok. 5-8 cm. Układaj ciasteczka na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, zachowując między nimi odstępy. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez 10-12 minut, aż lekko się zarumienią. Po upieczeniu ostudź ciasteczka na kratce. Przechowuj w szczelnym pojemniku - ciasteczka długo zachowają kruchość i smak.

fot. Ciasteczka z maszynki ze smalcem/Adobe Stock, Antonio Gravante

