Jako jedne z pierwszych informowałyśmy was o programie wizyty książęcej pary i jakie miejsca w Polsce odwiedzą, ale gdzie będą nocować William i Kate z dziećmi? Zdaniem specjalistów powitamy ich w zbyt skromnych warunkach.

Reklama

Księżna Kate i książę William w Polsce: gdzie będą spać?

Książę William i księżna Kate przylecą do Polski 17 lipca i spędzą w naszym kraju dwa intensywne dni. Program ich wizyty znajdziecie tutaj, teraz natomiast dowiedzieliśmy się, gdzie książęca para zatrzyma się podczas wizyty w Polsce. O tym, gdzie będą mieszkać Księżna Kate i książę William w trakcie odwiedzin, zadecydował prezydent Andrzej Duda i choć nam, zwykłym szaraczkom jawi się to jak spełnienie marzeń, to nie można mówić o luksusowym przyjęciu. Zaszczytu goszczenia ich nie dostąpi żaden ze znanych i specjalizujących się w tym stołecznych hoteli.

Para Książęca Jego Królewska Wysokość William Książę Cambridge i Jej Królewska Wysokość Catherine Księżna Cambridge wraz z dziećmi zatrzymają się w Belwederze.

Do dyspozycji będą mieli m.in. dwukondygnacyjny apartament z widokiem na Łazienki Królewskie, w których pierwszego dnia pobytu odbędzie się na ich cześć.

Luksusów nie będzie, ale wiemy, jakie prezenty otrzyma książęca para

To, gdzie będą mieli okazję nocować Kate i William to jedno, ale jakie prezenty otrzymają, to kolejna ciekawostka. Książęca para przy każdej wizycie w krajach zaprzyjaźnionych z Wyspami Brytyjskimi, otrzymuje pamiątki i prezenty. Co otrzymają w podarunku od prezydenta Dudy?

fot. materiały prasowe/kolaż polki.pl

Wiemy jaki jest sekret pięknej cery Kate Middleton. Chodzi o jeden produkt!

Oficjalny prezent, jaki w Gdańsku zostanie wręczony Parze Książęcej podarowany został przez firmę S&A S.A., to kolia bursztynowa "Qule" dla Księżnej Cambridge Kate oraz spinki mankietowe "Elipse" dla Księcia Williama. Naszyjnik składa się z elementów złotych próby 585/14 K , naturalnego bursztynu bałtyckiego w kolorze mlecznym w kształcie kuli oraz łańcuch pokryty unikalną czarną powłoką. Spinki Mankietowe "Elipse" zostały wykonane ze srebra próby 925, pokrytego szlachetną powłoką rodową oraz wiśniowego bursztynu bałtyckiego.

Plan wizyty Kate i Williama

Wizyta w Warszawie zaplanowana jest na 17-18 lipca. W Warszawie para zamierza zwiedzić m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego i Łazienki Królewskie. Dwie noce spędzą w królewskich apartamentach w Belwederze. We wtorek książę i księżna polecą do Gdańska. W środę 19 lipca para książęca poleci do Niemiec. Parze towarzyszyć będą ich dzieci, 2-letnia Charlotte i blisko 4-letni George.

Reklama

Szczegóły wizyty księżnej Kate i księcia Williama