Julia Wieniawa i Baron są obecnie na ustach wszystkich! Powodem są powtarzające się doniesienia o rzekomej bliskiej relacji, łączącej aktorkę i muzyka. Ile w nich prawdy?

Co łączy Julię Wieniawę i Barona?

Pierwsze doniesienia o tym, że Julia Wieniawa i Baron, czyli Aleksander Milwiw-Baron, mogą być parą pojawiły się kilka dni temu. Ich źródłem jest... Instagram. Na podstawie publikacji, które pojawiły się na profilach obu gwiazd, internauci wywnioskowali, że aktorka i gitarzysta Afromental oraz juror programu „The Voice of Poland”, odbyli wspólną podróż.

Fot. ONS/Na zdjęciu: Baron

Dowodem mają być zdjęcia z Wysp Zielonego Przylądka, które w tym samym czasie pojawiały się profilach Julii i Barona. Obserwatorzy gwiazd uznali, że zostały one wykonane na tym samym tle. To wystarczyło, by w mediach pojawiły się plotki o związku.

Jeśli wierzyć doniesieniom „Faktu”, Julia Wieniawa i Baron mają spotykać się od kilku tygodni.

- Poznali się przez wspólnych znajomych. Są sobą zauroczeni, ale na razie postanowili nie składać wielkich deklaracji, wciąż się bowiem nawzajem poznają. Ale Julka uwielbia pozytywną energię Barona i kocha spędzać z nim czas. Mają wiele wspólnych pasji i dużo tematów do rozmów - powiedziała na łamach tabloidu koleżanka pary.

Julia Wieniawa i Baron nie skomentowali publikacji na temat ich rzekomego związku. Czekamy na oficjalne potwierdzenie lub... zaprzeczenie. :)

