Alicja Bachleda-Curuś chyba ma słabość do niegrzecznych chłopców, których trudno utrzymać w ryzach. Marcin Gortat należy do niepokornych i niestroniących od imprez i pięknych kobiet mężczyzn. Jaki jest facet Alicji Bachledy-Curuś?

Reklama

Marcin Gortat - jedyny Polak w NBA

Facet z pasją, który doczekał się uznania. Marcin Gortat to 33-letni łodzianin, który w Stanach robi zawrotną karierę jako jedyny Polak w historii NBA. Washington Wizards, czyli drużna w której gra, walczą w play-offach, a tymczasem NBA pokazało film poświęcony Marcinowi Gortatowi. "Polish Hammer" opowiada m.in. o Polsce, o początkach kariery oraz o tym jak koszykówka jest dla niego ważna. Piękna sprawa, o której marzy wiele sportowców.

Jego "zasłony" (skuteczne blokowanie przeciwnika), taktyka i niemalże szósty zmysł na parkiecie czynią go niemal wzorem. Niemal, bo Gortat ma sporo wpadek na koncie, a jako "celebryta" jest na celowniku fotoreporterów. Sodówka uderzyła mu do głowy?

Ahead of @WashWizards​/@Celtics​ Game 3 (6:30pm/et @NBAonTNT​)... the spotlight shines on @MGortat​! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/dVn9r6QxBj

— NBA (@NBA) 7 maja 2017

"Twoja matka była słaba zeszłej nocy"

Gortat słynie z ciętych ripost i tego, że nie ma w zwyczaju dbać o swój wizerunek. Na plotkarskich portalach jakiś czas temu pojawiły się zdjęcia z imprezy z Gortatem w roli głównej i... kilkoma damami, dokładnie trzema. Na TMZ.com nie zabrakło nawet nagrania z zapraszania przez Gortata trzech skąpo ubranych kobiet do samochodu. Jak podaje portal, koszykarz udał się potem bezpośrednio do hotelu.

Bachleda-Curuś i Gortat są parą? Jedno zdjęcie z meczu sugeruje wiele...

Ale to nie wszystko, bo nawet imprezowe życie może nie być tak barwne, jak profile w społecznościach gwiazd takiego formatu (dosłownie i w przenośni). Gortat musi zmagać się nie tylko z pochlebstwami na swój temat, lecz także złośliwościami ze strony fanów koszykówki. Jeden z internautów poznał gorzki smak nabijania się z Gortata i zarzucania mu, że grał kiepsko. Co odpowiedział mu Gortat?

Cóż, tłumaczenie macie w nagłówku.

Marcin Gortat ma słabość nie tylko do sportu, lecz także do pięknych kobiet. Gortat w listopadzie 2016 roku rozstał się z modelką, Paulą Tumalą. Czy usidlił Alicję Bachledę-Curuś? Czy to ona była powodem rozstania?

Reklama

Alicja Bachleda-Curuś: "Znalazłam szczęście i mądrość"