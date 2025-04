Brytyjska rodzina królewska zaprezentowała światu pierwsze oficjalne zdjęcia księcia Louisa. Trzecie dziecko księżnej Kate i księcia Williama przyszło na świat 23 kwietnia 2018 roku. Do tej pory widzieliśmy małego księcia jedynie na fotografiach sprzed londyńskiego szpitala. Autorką najnowszych zdjęć jest księżna Cambrigde.

Pierwsze oficjalne zdjęcia księcia Louisa

Na internetowym profilu The Royal Family opublikowano dwa zdjęcia. Oba powstały w prywatnym apartamencie księżnej Kate i księcia Williama w Pałacu Kensington. Podobnie jak to było w przypadku poprzednich oficjalnych zdjęć dzieci, autorką fotografii jest sama księżna Kate, która pasjonuje się fotografią.

Książę Louis urodził się 23 kwietnia o godzinie 11:01 w prestiżowej klinice Lindo w szpitalu w Londynie. Otrzymał imiona Louis Arthur Charles. W momencie narodzin ważył 3,8 kg. Jest 5. osobą w kolejce do brytyjskiego tronu. Wyprzedzają go: dziadek książę Karol, ojciec książę William, 5-letni brat książę George oraz 3-letnia siostra księżniczka Charlotte.

