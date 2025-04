Kate i William odwiedzą Polskę 17 lipca i udostępniono plan ich wizyty. Spróbują polskich specjałów, odwiedzą historyczne miejsca i zapoznają się z polską kulturą. A konkretnie?

Pierogi, likier i muzea!

Co prawda o wizycie książęcej pary wiadomo było już od marca, ale teraz Pałac Kensington oficjalnie przedstawił plan ich odwiedzin. Para książęca odwiedzi Polskę i Niemcy w dniach 17-21 lipca. Pojawią się w Warszawie, Gdańsku, Berlinie, Heidelbergu i Hamburgu - czytamy w komunikacie.

- Wizyta odzwierciedla szerokie i głębokie partnerstwo pomiędzy Wielką Brytanią a Polską - poinformował Pałac Kensington w oświadczeniu. Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Jonathan Knott napisał na Twitterze:

Cieszę się na wizytę Księcia i Księżnej Cambridge w Polsce w lipcu. Wizyta pokazuje szczególną więź pomiędzy UK a Polską.

Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Krzysztof Szczerski przekonywał, że "polska para prezydencka z przyjemnością przywita ich w naszym kraju w lipcu tego roku".

Księżna Kate i książę William będą miłymi gośćmi w Polsce. Wizytę tę odczytujemy jako potwierdzenie serdecznych więzi między naszymi krajami i narodami. Naszą intencją jest, by pobyt pary książęcej połączył elementy wizyty oficjalnej i czas prywatny obu par.

Z kim spotkają się księżna Kate i książę William?

Z kolei rzecznik Williama i Kate podkreślił, że książę i księżna "nie mogą doczekać się tej wizyty i są zachwyceni ekscytującym, zróżnicowanym programem, który został dla nich przygotowany". Jak dodano, "są również wdzięczni, że całą rodziną będą mogli spotkać się z Polakami i Niemcami - ważnymi przyjaciółmi Wielkiej Brytanii". A co mają w planach na czas odwiedzin?

Plan wizyty księżnej Kate i księcia Williama w Polsce - 17 lipca

Para książęca przyjedzie do Warszawy w poniedziałek, 17 lipca. W stolicy zostaną powitani przez prezydenta Andrzeja Dudę i pierwszą damę Agatę Kornhauser-Dudę w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu. Później udadzą się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Ale nie zabraknie też podróży w przyszłość, bowiem William i Kate odwiedzą inkubator przedsiębiorczości Heart w wieżowcu Warsaw Spire w centrum Warszawy, gdzie będą rozmawiać z przedstawicielami branży technologicznej i będzie przedstawiony projekt współpracy międzynarodowej - więcej na razie nie wiadomo. Wieczorem odbędzie się przyjęcie na cześć królowej Elżbiety II. A co dalej?

Księżna Kate i książę William zajrzą do Trójmiasta

We wtorek 18 lipca para królewska uda się do Sztutowa i odwiedzi obóz koncentracyjny Stutthof. W trakcie wizyty będą mieli możliwość porozmawiać z byłymi więźniami - będzie to jedna z najbardziej emocjonalnych wizyt.

Następnie William i Kate udadzą się do Gdańska. Spróbują likieru ziołowo-korzennego Goldwasser oraz skosztują pierogów. Nie lada gratką będzie obserwowanie pracy bursztynników, które też znalazło się w grafiku książęcej pary. Po południu brytyjscy goście odwiedzą otwarty w 2014 roku Teatr Szekspirowski w Gdańsku, który jest dumą Trójmiasta i zachwyca architekturą, a tym samym upamiętnia znaczną angielskojęzyczną społeczność mieszkającą w mieście w XVII wieku. To niejako ukłon w stronę brytyjskiej sztuki i kultury. Para królewska spotka się z polskimi artystami.

Kolejny akcent położony na historię

Na liście książęcej pary znalazło się także Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku w Stoczni Gdańskiej. Tam będą mieli okazję przejść przez słynną bramę stoczniową i złożą wieniec pod pomnikiem. Powrót do stolicy planowany jest na wieczór, skąd następnego dnia rano wyruszą do Berlina.

Z pewnością będziemy na bieżąco informować was o przebiegu pobytu Kate i Williama. Jesteśmy ciekawe modowych wyborów pięknej księżnej. W galerii zobaczycie, jak ostatnio prezentowała się podczas międzynarodowych wizyt, m.in. w Paryżu czy w trakcie oficjalnych spotkań. Nasz typ: koronkowa sukienka! Gdy chodzi o aktywność i spacery, para decyduje się na casualowe stylizacje, które przypominają nam, że są tylko ludźmi :) Zerknijcie do galerii.

