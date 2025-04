Księżna Kate i William przylecieli do Polski tuż przed godziną 14.00. Jak wyglądała książęca para? Kate i William przylecieli już do Warszawy w dobrych humorach i w iście brytyjskim stylu!

Kate zdecydowała się na zestaw od Alexandra McQueena w kolorze złamanej bieli - dopasowany żakiet z lekką baskinką i spódnica midi podkreśliły jej naturalny wdzięk i szczupłą sylwetkę. Do zestawu dopasowała beżowe szpilki.

Mała Charlotte ubrana w różową sukienkę w w kwiecisty wzór tuliła się do mamy, a książę George był nieco rozkojarzony i prawdopodobnie rozczarowany aurą pogodową w Polsce. Książęca para udaje się na spotkanie z prezydentem Dudą i jego żoną.

ONS.pl

Poniżej znajdziecie odnośniki do informacji dotyczących pobytu książęcej pary oraz agendę ich odwiedzin w Polsce!

Zobacz, jak Kancelaria Prezydenta urządziła pokój i plac zabaw dla książęcych dzieci

Zobacz, jakie prezenty otrzymają Kate i William

Dokładny plan wizyty księcia Williama i księżnej Kate

Wizyta książęcej pary w Polsce - gdzie ich spotkamy?

Poniedziałek

Kate i William przylatują 17 lipca około godziny 13. Około godziny 14 nastąpi powitanie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego przez Prezydenta Andrzeja Dudę i Małżonkę Agatę Kornhauser-Dudę. Później odbędzie się uroczyste drugie śniadanie. Już po 15 będą spacerować Krakowskim Przedmieściem i udadzą się pod pomnik Adama Mickiewicza. To niebywała okazja, by ukłonić się książęcej parze. Kolejnym punktem będzie Muzeum Powstania Warszawskiego. Ta wizyta będzie trwać kilka godzin, a pierwszy dzień wizyty zakończy się przyjęciem na cześć królowej Elżbiety II z okazji jej urodzin.

Księżna Kate i książę William zajrzą do Trójmiasta

Wtorek

We wtorek 18 lipca para królewska uda się do Sztutowa i odwiedzi obóz koncentracyjny Stutthof. W trakcie wizyty będą mieli możliwość porozmawiać z byłymi więźniami - będzie to jedna z najbardziej emocjonalnych wizyt. William i Kate udadzą się do Gdańska. Spróbują likieru ziołowo-korzennego Goldwasser oraz skosztują pierogów. Nie lada gratką będzie obserwowanie pracy bursztynników, które też znalazło się w grafiku książęcej pary. Po południu brytyjscy goście odwiedzą otwarty w 2014 roku Teatr Szekspirowski w Gdańsku. Na liście książęcej pary znalazło się także Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku w Stoczni Gdańskiej. Tam będą mieli okazję przejść przez słynną bramę stoczniową i złożą wieniec pod pomnikiem. Wieczorem wrócą do stolicy, skąd następnego dnia rano wyruszą do Berlina.

