Córka prezydenta USA Ivanka Trump również przybyła do Polski. Towarzyszy jej mąż, a plan wizyty choć skromny, to przewiduje ważne przystanki. Zobaczcie, co córka Donalda Trumpa napisała na Instagramie z okazji wizyty w naszym kraju.

Wizyta Donalda Trumpa w Polsce jest krótka, ale intensywna. Delegacja Trumpa liczy około 20 osób, a wśród nich między innymi sekretarze skarbu i handlu. Niemal do ostatniej chwili nie było jasne, czy Ivanka Trump również pojawi się w Polsce. 35-letnia córka prezydenta pełni w Białym Domu funkcję doradczyni szefa państwa (nie pobiera wynagrodzenia). Jest podekscytowana przyjazdem do Polski, czemu dala wyraz na Instagramie.

Jestem podekscytowana wizytą w Polsce! Nie mogę się doczekać najbliższego dnia, który spędzę w Warszawie. To mój pierwszy raz!

Ivanka Trump w Polsce

Córka prezydenta Donalda Trumpa pojawi się przed Pomnikiem Bohaterów Getta i odda hołd pomordowanym w czasie II wojny światowej Żydom. Jeśli pozwoli na to czas, zwiedzi także Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Z kolei Melania Trump miała odwiedzi warszawską porodówkę.

Córka prezydenta była głęboko poruszona tą wizytą. W towarzystwie Naczelnego Rabina Polski, Michaela Schudricha, złożyła kwiaty i odmówiła modlitwę. Wstąpiła też do Muzeum Żydów Polskich POLIN. Media podkreślają symboliczne znaczenie obecności Ivanki właśnie w tym miejscu, również ze względu na fakt, że córka Trumpa dla swojego męża przeszła na judaizm.

