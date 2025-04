Tego nie da się już ukryć ani zakamuflować. Plotki na temat związku Marcina Gortata i Alicji Bachledy-Curuś od wielu miesięcy pojawiają się w mediach. Teraz to już pewne: Gortat i Bachleda-Curuś są w związku!

Reklama

Jak poznali się Gortat i Bachleda-Curuś? Wszystko zaczęło się w lutym tego roku, kiedy to koszykarz zaprosił aktorkę z jej synkiem na organizowaną przez siebie imprezę (zdjęcie w galerii). Przez długi czas para utrzymywała, że to tylko przyjaźń. Okazało się jednak, że zwykła znajomość przerodziła się w coś więcej, co zdradza ostatnie zdjęcie (również w galerii).

Alicja Bachleda-Curuś: "Znalazłam szczęście i mądrość"

Wcześniej zdarzyło im się zamieszczać wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych, ale nigdy nie było tak intymnie i gorąco!

Reklama

Alicja Bachleda-Curuś w zaskakujących słowach o... małżeństwie!