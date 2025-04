Małgorzata Rozenek już od miesiąca jest szczęśliwą mamą małego Henryczka. Na Instagramie wciąż publikuje rodzinne zdjęcia, a jej synek jest już niemal tak samo popularny, jak jego sławni rodzice.

Gwiazda nie skupia się jednak wyłącznie na tym, by relacjonować dzień z życia mamy. Małgorzata Rozenek wróciła do pracy, w podwarszawskim Rozalinie pracuje na planie kolejnego sezonu programu „Projekt Lady”.

Małgorzata Rozenek zachęca do adopcji psów ze schroniska

Tym razem gwiazda zaapelowała do internautów, by pomyśleli o adopcji psiaka ze schroniska. Napisała o trudnej sytuacji zwierząt ze schroniska w Radysach:

Ogrom cierpienia zwierząt tam żyjących jest dla mnie niewyobrażalny. Tym bardziej się cieszę, że są ludzie i organizacje, które stają w ich obronie. - czytamy w opisie zdjęcia, które dodała.

Zwróciła jednak uwagę na to, że psy potrzebują przede wszystkim kochającego domu. Postanowiła więc zachęcić innych, by ten dom stworzyli dla jednego z psów, które zaprezentowała we współpracy z serwisem Pudelek.pl.

Szlachetna akcja, w którą włączyła się prezenterka, jest godna podziwu. Zwierzęta odebrane ze schroniska w Radysach żyły tam w fatalnych warunkach. Na ich leczenie utworzono specjalną zbiórkę, ale to nie rozwiąże problemu braku bezpiecznego schronienia.

Wszystkie psy czekają obecnie na nowy dom. Taki, w którym odnajdą uwagę i czułość, odwdzięczając się przyjaźnią na lata.

Fanka: „Kupiła rasowe pieski zamiast dać dach kundelkom”

Pod postem Małgorzaty Rozenek, do którego dołączyła zdjęcie z najmłodszym synkiem i swoimi psami, natychmiast pojawiły się jednak pytania o to... z jakiej hodowli są jej buldogi.

Fanki natychmiast wytknęły jej, że za swoje psy zapłaciła niemałe pieniądze, a innych namawia do tego, by przyjąć kundelka ze schroniska:

Powiedziała Małgosia - posiadaczka psów rasowych za tysiące.

Aha, skoro mowa o adopcji ze schroniska, to z jakiej hodowli są Pani psy?

Jak dotąd, gwiazda nie odpowiedziała ciekawskim internautkom. Nie zdradziła, czy sama zdecyduje się na adopcję jednego z ocalonych psów, ani jak w jej domu pojawiły się Sisi, Lili i Georgio.

