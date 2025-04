Od ostatniego porodu Małgorzaty Rozenek minęło dokładnie 6 tygodni. Dumna mama Henryczka postanowiła więc wrócić do formy sprzed ciąży. O ćwiczeniach wspominała zresztą już dużo wcześniej, tym razem zapowiadany plan treningowy wcieliła w życie.

Małgorzata Rozenek ćwiczy i porównuje się do emerytki

6 tygodni po porodzie Małgorzata Rozenek wróciła do ćwiczeń pod okiem trenerki, z którą trenuje już od kilku lat. Użyła porównania, które oburzyło kilka internautek.

W końcu zaczęłam ćwiczyć. Co prawda mój trening przypominał trening emerytki po udarze, ale i tak poczułam każde ćwiczenie. - napisała Małgorzata Rozenek na Instagramie.

To porównanie nie mogło ujść uwadze jej fanek. Pod zdjęciem, które opublikowała prezenterka od razu pojawiły się krytyczne komentarze. O co poszło?

Tym, co uraziło internautki było właśnie porównanie kondycji mamy wracającej do formy sprzed ciąży do kondycji emerytki, która przeszła udar.

Zanim postanowi być taka zabawna, proszę się bardziej zastanowić nad tym, co Pani pisze.

Osoby obserwujące profil gwiazdy na Instagramie powołały się na doświadczenia własne i bliskich im osób. Przypomniały, że osoby, które doznały udaru to nie tylko emeryci, a podobna sytuacja może spotkać każdego.

Jedna z internautek napisała, że opiekuje się mamą, która przeszła udar i nie jest jej do śmiechu, kiedy widzi jakiego wysiłku wymaga od niej postawienie kilku kroków po schodach. Także sam fakt porównywania się do emerytów oburzył kilka osób:

Proszę pamiętać, że kiedyś pani też będzie emerytką. Uważam, że wyśmiewanie się ze starszych ludzi po udarze jest nie na miejscu.

Małgorzata Rozenek postanowiła nie milczeć i od razu odnieść się do krytycznych komentarzy. Przekonywała, że nikogo nie wyśmiewa poza sobą. Zauważyła, że być może schorowani emeryci wykazaliby się większym poczuciem humoru niż internautki atakujące jej wypowiedź.

