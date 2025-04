Rodzina z szóstką dzieci to zdecydowanie rzadkość w obecnych czasach i jak mówi Izabella Łukomska-Pyżalska, jest to ogromna strata. Na swoim Instagramie pochwaliła się zdjęciem całej swojej rodziny, z którą spędza właśnie wakacje w Grecji. Trzeba przyznać, że taka duża rodzinka to wyjątkowo miły, ale faktycznie niecodzienny widok!

Reklama

Oprócz zdjęć swoich dzieci i pięknych widoków była modelka podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat wielodzietności. Jak na ich ogromną rodzinę reagują ludzie w Polsce i za granicą?

Izabella Łukomska-Pyżalska na urlopie z szóstką dzieci

Była modelka i bizneswoman jest szczęśliwą matką aż szóstki dzieci. Sama jednak przyznaje, że tak liczne rodziny należą w Polsce do rzadkości, nad czym bardzo ubolewa. W Grecji jej gromadka szkrabów spotyka się z ogromnym zdziwieniem, a nawet podziwem.

Jak sama pisze na swoim Instagramie, ludzie podchodzą, dopytują, gratulują... W Polsce nie zdarza się im to często, zaś za granicą coraz częściej spotykają się z niedowierzaniem. I chociaż sama uważa, że to bardzo miłe, żałuje, że więcej osób nie decyduje się na tak liczne rodziny.

Fani dołączają się do gratulacji, ale nie zgadzają się z byłą modelką co do jej jej stwierdzenia, że mała liczba wielodzietnych rodzin jest przygnębiająca.

Dlaczego przykre? Każdy żyje po swojemu, nie rozumiem za bardzo podejście na zasadzie, jakie to przykre, że masz dwójkę dzieci, a nie sześcioro - pisze jedna z fanek w komentarzu.

Trzeba też przyznać, że chociaż Izabella Łukomska-Pyżalska jest mamą szóstki dzieci, figury mogłaby jej pozazdrościć niejedna dwudziestolatka. Jak pisze bizneswoman, zdrowy wygląd i sylwetka u osoby, która nie ma dzieci, powinien być normą. Powrót do formy po ciąży jest świetnym osiągnięciem. Utrzymanie sylwetki przy każdej kolejnej zaś prawdziwym wyzwaniem.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Antek Królikowski pokazał zdjęcie z nową ukochaną. Fani ostro go skrytykowali

Kanye West powstrzymał Kim przed aborcją? Przyznał to ze łzami w oczach

Lara Gessler zdradziła płeć dziecka? Zrobiła to za pomocą gry znanej z dzieciństwa