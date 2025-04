Małgorzata Rozenek 10 czerwca 2020 roku po raz trzeci została mamą. Od porodu minęły dopiero nieco ponad 3 miesiące, a gwiazda już zdążyła wrócić do formy sprzed ciąży i może pochwalić się naprawdę świetną figurą. Niestety, nie wszystkie fanki potrafią to zaakceptować...

Gwiazda TVN już jakiś czas temu rozpoczęła treningi, by pozbyć się nadprogramowych kilogramów. Jedno z ostatnich zdjęć, które gwiazda dodała na swój Instagram było powodem ostrej wymiany zdań między internautkami. Małgorzata Rozenek ubrana jest na nim w czarny, niezwykle kobiecy kostium marki Balmain, który świetnie podkreśla jej atuty.

Jedna z fanek skomentowała, że jej szybkie dojście do formy po ciąży jest oszustwem i że jej wizerunek w mediach wiele kobiet może wpędzać w kompleksy:

Małgorzata Rozenek odpowiedziała na zarzuty fanki. Wyznała, że od pierwszych dni po porodzie pokazywała siebie dokładnie tak, jak wtedy wyglądała. I że prawie udało jej się wrócić do formy - z 22 kg nadwagi, zostało jej jeszcze 5.

Na plan @projekt.lady.tvn weszłam dwa tyg po porodzie. Miałam wtedy 22 kg nadwagi. Teraz zostało mi 5. Od początku pokazywałam siebie po porodzie tak jak wyglądałam, ale teraz już wracam do formy. Mój program Rozenek cudnie chudnie właśnie ten etap będzie pokazywał. Zapraszam do oglądania

W obronie Małgorzaty Rozenek stanęły inne fanki. Większość z nich przyznała, że dojście do wymarzonej figury po urodzeniu dziecka też nie stanowiło dla nich większego problemu i pogratulowały gwieździe TVN pięknej sylwetki.

Dlaczego wielu kobietom się wydaje, że babka po porodzie musi mieć przynajmniej +20 kg nadwagi i jeszcze najlepiej, aby ten stan utrzymywał się do 18 urodzin pociechy. Jak ktoś ma super figurkę po porodzie, to nie daj Boże wrzucić fotkę do internetów, bo Cię zjedzą - bo to przecież musi być photoshop, kłamstwo, destrukcja dla innych matek. Kobiety ogarnijcie się. Jak się o siebie dba w ciąży i po niej, to wrócicie do formy szybciej niż się Wam wydaje -

skomentowała internautka.