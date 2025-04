Małgorzata Rozenek urodziła małego Henryczka 10 czerwca 2020 roku i już chwilę po porodzie w pełni sił wróciła do pracy. Zapowiedziała też, że mocno będzie pracować nad swoją sylwetką, by sprawnie i zdrowo wrócić do figury sprzed ciąży. Na swoim Instagramie pokazywała ćwiczenia, które wykonywała pod okiem osobistej trenerki.

Prezenterka nie poprzestała jednak na swoim Instagramie i poprowadziła program „Rozenek cudnie chudnie”, w którym testowała różne diety, zabiegi oraz ćwiczenia i rozwiewała mity dotyczące zrzucania wagi po ciąży. Z których sposobów była zadowolona, a które okazały się porażką?

Małgorzata Rozenek zdradza, jakie zabiegi odchudzające się u niej sprawdziły

Ze względu na fakt, że podczas nagrywania programu Małgorzata Rozenek karmiła nadal piersią, nie miała do wyboru pełnej gamy zabiegów odchudzających. Mimo to udało jej się przetestować całkiem sporo z nich, które były bezpieczne zarówno dla niej, jak i dla Henryka.

Zdecydowanie ulubionym zabiegiem okazał się drenaż limfatyczny. Sama mówi, że chętnie skorzysta z niego ponownie, ponieważ działa nie tylko odchudzająco, ale też oczyszczająco na organizm. Poleca się go osobom, które chcą wprowadzić zdrowe nawyki w swoim życiu oraz tym, którzy uprawiają sport.

Prezenterka poleca także zabieg ONDA, który redukuje cellulit i tkankę tłuszczową oraz poprawia jakość zwiotczałej skóry. Jak twierdzi, od razu dał jej zauważalne efekty.

Oczywiście nie wszystkie zabiegi przyniosły oczekiwany skutek. Małgorzata Rozenek szczerze przyznaje, że większość z testowanych przez nią metod okazało się całkowitą klapą. Póki co jednak nie zdradza, które konkretnie.

