Małgorzata Rozenek zagrała w pierwszym filmie, a jej aktorski debiut wcale nie był małą, poboczną rolą. Film Patryka Vegi nie ma jeszcze ustalonej daty premiery, jednak już po zwiastunie widać, że nie będzie w nim brakowało odważnych scen erotycznych - także z udziałem Perfekcyjnej Pani Domu.

Wielu partnerów i partnerek osób pracujących w branży aktorskiej jest przyzwyczajonych do tego, że ich ukochani czasem muszą grać bardzo blisko innych osób. Jak zareagował jednak na te sceny Radosław Majdan, który z pewnością nie przywykł do widoku swojej żony w ramionach innego mężczyzny? Małgorzata Rozenek szczerze odpowiedziała na to pytanie.

Jak Radosław Majdan zareagował na sceny erotyczne z udziałem swojej żony?

Małgorzata Rozenek nie zaprzecza, że Wojciech Sikora, u boku którego gra w filmie „Miłość, seks & pandemia” jest bardzo przystojnym i sympatycznym mężczyzną, takim, z którym „chciałabyś znaleźć się na bezludnej wyspie”. Mimo to jednak zupełnie nie jest w typie Rozenek. Jak mówi prezenterka, przy jej mężu nawet Bradley Cooper wypada słabo.

Radosław Majdan nie tylko nie ma więc powodów do zazdrości o ukochaną żonę, ale też brał czynny udział w wyborze jej filmowego partnera. Oczywiście ostateczna decyzja należała do reżysera, ale Małgorzacie Rozenek zostało przedstawionych kilku potencjalnych kandydatów, by ona też była zadowolona z aktora, u którego boku miałaby zagrać.

Sama mówi, że patrzenie na sceny czułości między nią a obcym mężczyzną było dla niej bardzo dziwne, jednak pewność uczucia do męża sprawiła, że nie skupiała się zupełnie na tym, by mu się podobać. Wiedziała, że ta relacja jest czysto profesjonalna, dzięki czemu mogła skupić się na jak najlepszym odegraniu swojej roli.

