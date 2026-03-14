Nasze wymarzone gniazdko miało wreszcie wyglądać jak z katalogu wnętrzarskiego, a stało się pułapką, która pochłonęła nasze oszczędności i spokój. Zaufałam człowiekowi z polecenia, wierząc, że znajomi ludzie nie oszukują. Kiedy stanęłam w zrujnowanym salonie z telefonem głuchym od wielu dni, zrozumiałam, jak bardzo się myliłam.

Zrobił na nas dobre wrażenie

Decyzja o generalnym remoncie dojrzewała w nas od kilku lat. Kupiliśmy mieszkanie dawno temu, na rynku wtórnym i od początku wiedzieliśmy, że wymaga odświeżenia. Jednak codzienne obowiązki, wychowywanie córki i praca zawodowa zawsze spychały ten plan na dalszy plan.

W końcu nadszedł ten moment. Zgromadziliśmy odpowiednią sumę, wyznaczyliśmy termin na wczesną wiosnę i zaczęliśmy przeglądać inspiracje w internecie. Chciałam jasnych, przestronnych wnętrz, nowej dębowej podłogi i kuchni, w której gotowanie byłoby czystą przyjemnością.

Mój mąż, Tomasz, od początku uważał, że najważniejszy jest wybór odpowiedniej ekipy. Przeglądaliśmy ogłoszenia, ale terminy były odległe, a ceny wydawały się z kosmosu. Wtedy z pomocą przyszedł nasz wieloletni znajomy, Kamil.

– Słuchajcie, mam fachowca, który robił u mnie przedpokój i łazienkę kilka lat temu – powiedział Kamil podczas niedzielnego obiadu. – Solidny, terminowy, a do tego nie zdziera z ludzi. Nazywa się Darek. Zadzwońcie, powołajcie się na mnie.

Brzmiało to jak wybawienie. Spotkaliśmy się z Dariuszem zaledwie dwa dni później. Był to niezwykle uprzejmy, elokwentny mężczyzna w średnim wieku. Przeszedł się po naszych pokojach z profesjonalnym dalmierzem laserowym, stukał w ściany, zapisywał coś w grubym notesie. Używał fachowego słownictwa, opowiadał o nowoczesnych systemach poziomowania płytek i farbach odpornych na zabrudzenia. Zrobił na mnie doskonałe wrażenie.

– Proszę pani, zrobimy to tak, że sąsiedzi zbledną z zazdrości – uśmiechnął się szeroko, pijąc herbatę w naszej starej kuchni. – Znam się na rzeczy. Potrzebuję tylko zaliczki na poczet materiałów budowlanych. Wie pani, kleje, gładzie, profile. Najlepiej kupić to od razu, bo ceny w hurtowniach ciągle rosną.

Bez wahania przelaliśmy mu na konto ustaloną kwotę. To była spora część naszych oszczędności, ale przecież był z polecenia. Nie mieliśmy powodów, by przypuszczać, że cokolwiek pójdzie nie tak.

Zaczynałam się martwić

Na czas najcięższych prac przenieśliśmy się do niewielkiego, wynajmowanego mieszkania na drugim końcu miasta. Chcieliśmy oszczędzić naszej córce wdychania pyłu i życia na walizkach. Remont miał potrwać pięć tygodni. Wymarzyliśmy sobie, że w wyremontowanym salonie zorganizujemy uroczystą kolację z okazji siedemdziesiątych urodzin mojej mamy. To miał być nasz wielki moment.

Pierwszy tydzień napawał optymizmem. Dariusz i jego pracownik weszli z impetem. Kiedy wpadłam tam w środę, by zanieść im kawę i pączki, ściany były już skute, a stara podłoga zerwana do gołego betonu. Kurz unosił się w powietrzu, ale dla mnie to był zapach postępu.

– Idziemy jak burza, pani Ewo! – zawołał Dariusz, wycierając ręce o robocze spodnie. – Wszystko zgodnie z planem.

Problemy zaczęły się w drugim tygodniu. Kiedy Tomasz pojechał sprawdzić postępy w czwartek po pracy, zastał zamknięte drzwi. Zadzwonił do Dariusza.

– Panie Tomaszu, przepraszam najmocniej, ale zepsuł mi się samochód dostawczy. Musiałem czekać na lawetę, cały dzień w plecy – tłumaczył się gładko fachowiec.

Uznaliśmy, że takie rzeczy się zdarzają. Jednak kilka dni później sytuacja się powtórzyła. Tym razem powodem był nagły wyjazd jego jedynego pracownika do innego miasta. Prace wyraźnie zwolniły. Mieszkanie wyglądało jak pobojowisko. Wszędzie leżał gruz w workach, w ścianach ziały dziury po starych przewodach, a w łazience brakowało umywalki i wanny. Pewnego wieczoru zadzwoniła moja mama.

– Kochanie, jak tam wasz remont? – zapytała radosnym głosem. – Zrobiłam już listę gości na mój jubileusz. Ciocia z wujkiem przyjadą specjalnie z drugiego końca kraju. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć waszą nową kuchnię!

– Wszystko pod kontrolą, mamo – skłamałam, czując dziwny ucisk w żołądku. Zaczynałam się martwić, ale odpędzałam od siebie czarne myśli. Wierzyłam, że Dariusz nadgoni stracony czas.

Łzy napłynęły mi do oczu

W połowie trzeciego tygodnia Dariusz poprosił o spotkanie. Czekał na nas w pustym mieszkaniu, oparty o ościeżnicę. Wyglądał na zatroskanego.

– Pojawiły się nieprzewidziane komplikacje – zaczął poważnym tonem. – Ściany są bardzo krzywe, musimy zużyć trzy razy więcej materiału, niż zakładałem. Poza tym trzeba zamówić te płytki do łazienki, które państwo wybraliście, a one są dostępne tylko na specjalne zamówienie. Muszę prosić o drugą transzę pieniędzy. Bez tego nie ruszymy dalej.

Tomasz był sceptyczny. Widziałam, jak zaciska szczęki. Wymieniliśmy niespokojne spojrzenia.

– Przecież mieszkanie wygląda gorzej niż w zeszłym tygodniu – zauważył mój mąż, wskazując na rozkopaną podłogę w korytarzu. – Kiedy zaczniecie kłaść gładzie?

– Panie Tomaszu, to jest proces. Najpierw trzeba zepsuć, żeby naprawić. Pieniądze pójdą wyłącznie na materiały, mam tu wyliczenia.

Dałam się przekonać jego uspokajającemu tonowi. Przelaliśmy mu kolejną sumę. To był błąd, który będzie mnie prześladował przez bardzo długi czas. Po weekendzie Dariusz miał wejść z nowymi materiałami. W poniedziałek po południu Tomasz pojechał na miejsce. Zadzwonił do mnie, a w jego głosie usłyszałam drżenie.

– Ewa, tu nikogo nie ma. Nic się nie zmieniło.

Próbowałam dodzwonić się do naszego fachowca. Sygnał łączenia rozbrzmiewał w słuchawce, ale nikt nie odbierał. We wtorek telefon był już wyłączony. „Abonent jest czasowo niedostępny” – ten mechaniczny głos automatu wywoływał u mnie dreszcze. W środę zwolniłam się z pracy i sama pojechałam do naszego mieszkania.

Przekręciłam klucz w zamku. Drzwi otworzyły się z cichym skrzypieniem. Stanęłam w progu i poczułam, jak łzy napływają mi do oczu. Mieszkanie było zrujnowane. Nasza stara, ale funkcjonalna przestrzeń zamieniła się w betonową jaskinię. Ze ścian zwisały sznurki, kable sterczały z sufitu. Brakowało kaloryferów, które rzekomo zdjęto do malowania, a okna były zachlapane szarą masą. Nigdzie nie było żadnych nowych materiałów budowlanych. Połowy narzędzi również brakowało. Ekipa odeszła, zostawiając nas z niczym.

Byliśmy zdani na siebie

Wieczorem w wynajmowanym mieszkaniu panowała gęsta atmosfera. Zosia bawiła się w swoim pokoju, nieświadoma dramatu, jaki rozgrywał się w dużym pokoju. Siedziałam na kanapie, patrząc tępo w ścianę. Tomasz chodził z kąta w kąt.

– Zostaliśmy oszukani – powiedział w końcu cicho. – Wziął pieniądze i zniknął.

Od razu chwyciłam za telefon i wybrałam numer Kamila. To przecież on nam go polecił. Musiał wiedzieć, gdzie go szukać.

– Kamil, gdzie jest Dariusz? – zapytałam bez wstępów, gdy tylko odebrał.

– Dariusz? Nie mam pojęcia, a co się stało? – w jego głosie brzmiało szczere zdziwienie.

Wyrzuciłam z siebie wszystko. Opowiedziałam o zrujnowanym mieszkaniu, o braku kontaktu, o wziętej zaliczce na materiały, których nigdy nie widzieliśmy. Zapadał cisza, która ciągnęła się w nieskończoność.

– Ewa, strasznie mi przykro – wydusił wreszcie znajomy. – Robił u mnie ten przedpokój pięć lat temu. Wtedy był solidny. Nie utrzymywałem z nim kontaktu, po prostu miałem zapisany jego numer w telefonie. Nie miałem pojęcia, że tak to się u was potoczy... Słyszałem ostatnio plotki od kogoś znajomego, że miał jakieś osobiste problemy finansowe, ale myślałem, że to tylko gadanie. Przepraszam was.

To przepraszam nie wracało nam pieniędzy ani nie odbudowywało naszych ścian. Kamil, choć działał w dobrej wierze, stał się nieświadomym pośrednikiem naszego nieszczęścia. Byliśmy zdani tylko na siebie. Mieliśmy rozkopane mieszkanie, kurczące się oszczędności i nieubłaganie zbliżający się termin powrotu z wynajmowanego lokalu, a także urodziny mamy, o których wolałam w tej chwili w ogóle nie myśleć.

To była lekcja pełna goryczy

Kolejne dni przypominały zły sen. Szukaliśmy ratunku, dzwoniliśmy po innych ekipach, ale nikt nie chciał poprawiać po kimś, zwłaszcza na „wczoraj”. Wielu fachowców na sam widok naszego mieszkania kiwało z litością głowami i podawało zaporowe ceny. Byliśmy u kresu wytrzymałości. Moje relacje z Tomaszem stały się napięte. Każda rozmowa schodziła na temat pieniędzy i naszej naiwności. Obwinialiśmy się nawzajem o to, że nie spisaliśmy bardziej rygorystycznej umowy, że daliśmy się omamić uśmiechom i gładkim słówkom.

W końcu musieliśmy podjąć trudną decyzję. O zorganizowaniu jubileuszu mamy w naszym salonie nie było już mowy. Musiałam do niej pojechać i wyznać prawdę. Płakałam, opowiadając jej o tym, jak daliśmy się oszukać i jak bardzo mi wstyd, że zawiodłam. Jej reakcja była jednak zupełnie inna, niż się spodziewałam. Objęła mnie mocno i powiedziała, że najważniejsze jest to, że mamy siebie, a mieszkanie w końcu uda się wykończyć. Urodziny przenieśliśmy do skromnej sali w lokalnym ośrodku, a cała rodzina skupiła się na świętowaniu, nie na wystroju wnętrz.

Aby sfinansować dokończenie remontu, musieliśmy zaciągnąć niewielki kredyt w banku. Tomasz wziął urlop w pracy i z pomocą mojego taty oraz sąsiada zaczęli sami wyrównywać ściany i kłaść panele. Udało nam się znaleźć sprawdzonego przez sąsiadów starszego pana, który podjął się wykończenia łazienki. Prace posuwały się powoli, pochłaniały nasze wieczory i weekendy, a fizyczne zmęczenie mieszało się z ciągłym stresem.

Powrót do naszego mieszkania nie przypominał sceny z radosnego filmu. Był raczej cichym odetchnięciem z ulgą. Pokoje wyglądały czysto i schludnie, choć wiele detali odbiegało od moich początkowych, wyidealizowanych wizji. Zamiast drogich, dębowych desek mieliśmy jasne panele, a w kuchni stanęły meble ze zwykłej sieciówki, montowane do późna w nocy przez mojego męża.

Do dziś nie odzyskaliśmy naszych pieniędzy, ale staliśmy się ostrożniejsi o jedno bolesne doświadczenie. Kiedy teraz parzę herbatę w naszej nowej kuchni, patrzę na te proste szafki i czuję wdzięczność, że w ogóle ją mamy. Zrozumiałam, że piękne wnętrza nie stworzą prawdziwego domu, jeśli brakuje w nim spokoju. Nasze gniazdko może nie przypomina obrazków z katalogu, ale każda ułożona w nim listwa i pomalowana ściana przypomina nam, że razem jesteśmy w stanie przetrwać każdy, nawet najgorzej zapowiadający się kryzys.

Ewa, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

