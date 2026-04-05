Od samego rana w moim małym domku pachniało pieczonym ciastem i drożdżami. Wyrabiałam ciasto na babkę z takim zapałem, jakbym miała znów trzydzieści lat, a nie ponad siedemdziesiąt. Przez ostatnie miesiące każdy mój dzień był podporządkowany tym świętom.

Czekałam na nich

Z wielkim trudem odkładałam ze swojej skromnej emerytury po kilkadziesiąt złotych, odmawiając sobie niemal wszystkiego. Zrezygnowałam z lepszego chleba, z cieplejszych kapci, a nawet z opału na koniec marca, żeby tylko kupić najlepsze bakalie, wiejskie jajka i prawdziwe masło.

Moje dzieci, Kasia i Tomek, mieszkają w Warszawie. Oboje zrobili tam wielkie kariery w jakichś zagranicznych firmach. Zawsze byli zdolni, zawsze mierzyli wysoko. Kiedy dzwonili, słyszałam w ich głosach wieczny pośpiech. Obiecali jednak, że w te Święta Wielkanocne przyjadą do mnie na całe trzy dni. Chciałam, żeby poczuli się jak w dzieciństwie. Żeby na chwilę zapomnieli o tych swoich ważnych spotkaniach, o wykresach i tabelkach.

Wszystko lśniło czystością. Okna umyłam jeszcze w zeszłym tygodniu, korzystając z pierwszych promieni wiosennego słońca. Kiedy tak patrzyłam na ten mój mały, ale przytulny salonik, czułam ogromną dumę. Wystarczyło tylko czekać na dźwięk silnika ich eleganckich samochodów na podjeździe.

Żyłam nadzieją

Nadszedł Wielki Czwartek. Właśnie wyjmowałam z pieca ostatnią blachę z mazurkiem kajmakowym, ulubionym ciastem Tomka, kiedy usłyszałam dzwonek telefonu. Wytarłam ręce w fartuch i pospieszyłam do przedpokoju. Na wyświetlaczu zobaczyłam imię syna. Uśmiechnęłam się szeroko, myśląc, że pewnie dzwoni, by zapytać, czy coś mi jeszcze dokupić po drodze.

– Halo, syneczku? – odezwałam się radośnie. – Słuchaj, upiekłam właśnie ten twój mazurek, wyszedł wspaniale! A Kasia o której do ciebie dołączy w podróży?

Po drugiej stronie zapadła ciężka, nienaturalna cisza. Słyszałam tylko głębokie westchnienie Tomka. Moje serce na moment zamarło, bo matka zawsze czuje, kiedy zbliża się coś złego.

– Mamo, posłuchaj… – zaczął niepewnie, chłodno. – My w tym roku nie damy rady przyjechać na święta.

– Jak to nie dacie rady? – zapytałam cicho, a uśmiech zniknął z mojej twarzy w ułamku sekundy. – Przecież wszystko jest już gotowe. Kasia mówiła…

– Kasia też nie przyjedzie. Mamo, my jesteśmy wykończeni. Ta praca w korporacji wyciąga z nas wszystkie siły. Zdecydowaliśmy spontanicznie, że musimy po prostu odpocząć. Znaleźliśmy świetną ofertę last minute na Malediwy. Wylatujemy jutro rano. Zrozum, to nasza jedyna szansa, żeby naładować baterie. Nie chcemy siedzieć za stołem, chcemy poleżeć na plaży, odciąć się od wszystkiego.

Nie mogłam uwierzyć

Słowa syna docierały do mnie jak zza grubej szyby. Malediwy. Palmy. Odpoczynek od wszystkiego. Od matki też. Spojrzałam na swoje dłonie, pobrudzone mąką, na ten wypolerowany kredens w tle. W gardle urosła mi wielka gula, która uniemożliwiała wydobycie z siebie jakiegokolwiek dźwięku.

– Mamo? Jesteś tam? – zapytał zniecierpliwiony. – Nie gniewaj się. Odbijemy to sobie w wakacje, dobrze? Wyślemy ci zdjęcia. Trzymaj się ciepło i wesołych świąt!

– Wesołych świąt, syneczku. Bawcie się dobrze – szepnęłam, a z moich oczu popłynęły pierwsze, gorące łzy.

Rozłączył się. Zostałam sama w przedpokoju, wpatrując się w martwy aparat. Wróciłam do kuchni. Mazurek stygł na blacie. W lodówce czekała biała kiełbasa, szynka, sałatki. Jedzenie, za które oddałam resztki moich oszczędności. Jedzenie, którego sama nie zjem nawet przez miesiąc.

Wielki Piątek i Wielka Sobota minęły mi jak w koszmarze. Snułam się po domu bez celu. Nie poszłam ze święconką do kościoła, bo nie miałam siły uśmiechać się do sąsiadek i odpowiadać na pytania, kiedy przyjadą moje dzieci ze stolicy. W domu zaczęło robić się przenikliwie zimno.

Zawiedli mnie

Wiosna w tym roku była kapryśna, a noce wciąż przynosiły przymrozki. Ostatnie wiadro węgla wrzuciłam do pieca w środę. Nie miałam już za co dokupić opału, bo wszystkie pieniądze poszły na świąteczny stół. Siedziałam w fotelu owinięta grubym kocem i patrzyłam na ten pięknie nakryty stół, przy którym nikt miał nie usiąść.

Samotność to straszna rzecz. Nie krzyczy, nie hałasuje, tylko powoli i metodycznie wysysa z człowieka całą radość. Myślałam o Kasi i Tomku. Wyobrażałam ich sobie na jasnym piasku, w słońcu. Zastanawiałam się, gdzie popełniłam błąd. Czy za bardzo ich kochałam? Czy za bardzo zależało mi na tym, by zdobyli to, czego ja nigdy nie miałam? Wykształciłam ich, wysłałam w świat, a teraz ten świat mi ich odebrał.

Nadeszła niedziela wielkanocna. Z okna widać było szare, zachmurzone niebo. Wstałam, drżąc z zimna. Podeszłam do szafy i wyjęłam swój najlepszy, wełniany płaszcz. Kupiłam go wiele lat temu, ale wciąż wyglądał elegancko. Ubrałam się starannie. Związałam siwe włosy, a na szyję założyłam apaszkę.

Zostałam sama

Spojrzałam na stół. Zabrałam z niego jedno małe, ugotowane na twardo jajko i włożyłam do kieszeni płaszcza. Zamknęłam za sobą drzwi mojego pustego, zimnego domu. Wiedziałam, gdzie muszę pójść, żeby nie zwariować z tej ciszy.

Miejska hala sportowa, oddalona o dwa kilometry od mojego domu, każdego roku w Wielkanoc zamieniała się w wielką jadalnię. Organizowano tam śniadanie dla samotnych. Zawsze omijałam to miejsce z daleka, współczując tym, którzy musieli tam chodzić. Dzisiaj byłam jedną z nich.

Weszłam do ogromnej sali, pełnej gwaru i zapachów. Rzędy długich, plastikowych stołów nakryto papierowymi obrusami. Siedzieli przy nich różni ludzie. Starsi, młodsi, smutni, zamyśleni. Niektórzy przyszli w wyciągniętych swetrach, inni – tak jak ja – w odświętnych ubraniach, by zachować choć pozory godności.

Znalazłam wolne miejsce na samym końcu jednego ze stołów. Usiadłam cicho, nie zdejmując płaszcza, bo wciąż nie mogłam się rozgrzać. Po mojej lewej stronie siedział starszy pan z elegancko przystrzyżonym wąsem, po prawej kobieta w moim wieku, o bardzo dobrych, jasnych oczach.

– Można się przysiąść? – zapytałam cicho.

– Oczywiście, zapraszamy – odpowiedział mężczyzna, uśmiechając się ciepło. – Jestem Antoni.

– Halina – przedstawiłam się, czując, jak głos mi drży.

Poczułam ciepło

Na stołach stały plastikowe talerzyki, a na nich skromne porcje wędliny i jajka. Wyjęłam z kieszeni moje jajko, które zabrałam z domu. Położyłam je na środku.

– To z mojego domu. Miały być wielkie święta, ale plany się zmieniły – powiedziałam, nie potrafiąc ukryć smutku.

– Moja córka wyjechała do Londynu piętnaście lat temu. Od dziesięciu lat spędzam święta tutaj. Wiem, jak to boli, pani Halinko – szepnęła kobieta obok.

Siedzieliśmy przy tym plastikowym stole, jedząc skromny posiłek i rozmawiając o dawnych czasach. Słuchałam historii ludzi, którzy tak jak ja, zostali w życiu sami, mimo że przecież kogoś mieli.

Wypiliśmy gorącą herbatę z plastikowych kubeczków. Smakowała lepiej niż cokolwiek, co piłam przez ostatnie dni. Nie było tu porcelany ze złotym szlaczkiem ani mazurka kajmakowego, ale było coś, czego w moim pięknym, przygotowanym na błysk domu bym nie znalazła. Był tu drugi człowiek.

Wiedziałam, że czeka na mnie zimny dom i stół pełen jedzenia, które będę musiała jakoś zagospodarować. Może jutro zaniosę tego mazurka pani z sąsiedztwa? Albo zaniosę resztę wędlin do punktu pomocy? Nie chciałam już o tym myśleć. Zrozumiałam, że rodzina to nie zawsze ci, z którymi łączą nas więzy krwi. Czasami to obcy ludzie przy plastikowym stole, którzy potrafią spojrzeć w oczy i zrozumieć twój ból bez zadawania zbędnych pytań.

Halina, 72 lata.

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

