Początek kwietnia przyniósł do naszego biura dziwne rozprężenie. Przez ogromne okna na trzydziestym piętrze wpadało ostre, radosne słońce, które sprawiało, że nikt nie miał ochoty patrzeć w tabelki i wykresy. Wszędzie wokół pojawiały się już wielkanocne akcenty.

Miałam spędzić je sama

W recepcji stał wazon z baziami, a w firmowej kuchni ktoś postawił koszyczek z czekoladowymi jajkami. Wszyscy rozmawiali o planach na święta, o wyjazdach do rodzin, o mazurkach i pieczeni. Tylko ja milczałam, bo mój plan od lat wyglądał tak samo: samotny powrót do rodzinnego miasteczka i znoszenie niekończących się pytań mojej matki o to, kiedy wreszcie ułożę sobie życie.

Z każdym dniem czułam coraz większy ciężar. Byłam dumna ze swojej kariery, z samodzielności, ale wieczorami, gdy wracałam do pustego mieszkania, cisza aż dzwoniła w uszach. Może dlatego tak bardzo zbliżyłam się do Łukasza.

Pracowaliśmy razem w dziale marketingu od dwóch lat, ale zawsze zachowywaliśmy dystans. Tomasz był spokojny, opanowany, zawsze nienagannie ubrany. Wiedziałam, że ma żonę, widywałam jej zdjęcia na jego biurku, ale od jakiegoś czasu coś się w nim zmieniło. Zdjęcia zniknęły do szuflady, a on sam coraz częściej zostawał po godzinach.

Zaczęliśmy rozmawiać przy ekspresie do kawy. Początkowo o projektach, potem o filmach, aż w końcu o życiu. Słuchałam jego historii o poczuciu niezrozumienia, o tym, jak dwa lata temu między nim a żoną wyrosła niewidzialna ściana. Opowiadał to w taki sposób, że budził we mnie współczucie i coś jeszcze, do czego bałam się przyznać.

Miałam jechać z nim

Wszystko nabrało tempa, gdy szefowa wezwała nas do swojego gabinetu. Mieliśmy przygotować ogromną prezentację dla kluczowego klienta z Wrocławia. Przetarg, od którego zależały losy całego naszego działu.

– Pojedziecie tam we dwójkę – zarządziła, wręczając nam teczki z dokumentami. – Macie dopiąć wszystko na ostatni guzik. Wyjazd we wtorek, powrót w czwartek wieczorem. A w piątek wszyscy idziemy na świąteczny urlop. Liczę na was.

Moje serce zabiło mocniej. Trzy dni w innym mieście z Łukaszem. Próbowałam tłumaczyć sobie, że to tylko praca, ale wieczorem, gdy pakowałam walizkę, spędziłam przed lustrem znacznie więcej czasu niż zazwyczaj, dobierając ubrania. Wrocław przywitał nas piękną, ciepłą pogodą. Prezentacja u klienta poszła doskonale. Mieliśmy świetną dynamikę, uzupełnialiśmy się w każdym zdaniu. Kiedy po udanym spotkaniu wróciliśmy do hotelu, poczuliśmy, że napięcie opadło.

– Nie możemy tak po prostu pójść spać – powiedział Łukasz, stając przed drzwiami mojego pokoju. – Zrobiliśmy świetną robotę. Przejdziemy się?

Zgodziłam się bez wahania

Spacerowaliśmy po rynku, słuchając szumu fontanny, a potem poszliśmy w stronę Ostrowa Tumskiego. W świetle gazowych latarni jego twarz wydawała się inna, łagodniejsza. Rozmawialiśmy o wszystkim, aż w pewnym momencie zatrzymał się przy moście i spojrzał mi prosto w oczy.

– Wiesz, że to małżeństwo istnieje już tylko na papierze? – powiedział. – Jesteśmy dwojgiem obcych ludzi pod jednym dachem. Trwamy w tym z przyzwyczajenia, ze strachu przed zmianą. Ale od kiedy zacząłem spędzać czas z tobą, wszystko wydaje się inne. Ja czuję się inny.

Moje serce biło jak oszalałe. Nie wiedziałam, co powiedzieć, więc tylko milczałam, a on wziął moją dłoń w swoje. Przez resztę drogi powrotnej do hotelu szliśmy blisko siebie, złączeni tym drobnym, ale jakże ważnym gestem.

Ostatni dzień delegacji był jak sen. W drodze powrotnej, w przedziale pociągu mknącego w stronę naszego miasta, rozmowy zeszły na bardzo poważne tory.

– Nie chcę dłużej tak żyć – stwierdził Łukasz, patrząc w okno na uciekające krajobrazy. – Te święta będą przełomowe.

Był ze mną szczery

– Co masz na myśli? – zapytałam ostrożnie, bojąc się spłoszyć chwilę.

– Porozmawiam z nią. Wyjaśnimy to sobie do końca. Powiem, że odchodzę. Nie zasługujemy na to, by oszukiwać się dłużej. Daj mi tylko tych kilka dni świąt, żebym mógł załatwić sprawy. A po powrocie do biura… zaczniemy wszystko od nowa. Razem.

Słuchałam tych słów i czułam, jak rośnie we mnie niewyobrażalna radość. Uwielbiałam w nim tę szczerość, to, jak brał odpowiedzialność za swoje decyzje. Wierzyłam w każde słowo. Kiedy żegnaliśmy się na dworcu, spojrzał na mnie tak głęboko, że byłam pewna naszej wspólnej przyszłości.

Wróciłam do rodzinnego domu pełna niezwykłej energii. Nawet uszczypliwe uwagi mamy o moim staropanieństwie nie robiły na mnie wrażenia. Pomagałam w kuchni, piekłam ciasta, układałam serwetki na świątecznym stole, a w głowie układałam już plan, jak powiem rodzinie o Łukaszu. Może podczas kolejnych świąt przyjedziemy tu we dwoje?

Czekałam na wiadomość

Czekałam jednak na jakikolwiek znak od niego. Choćby krótką wiadomość. Telefon milczał. Myślałam, że na pewno przechodzi teraz trudne chwile, że takie rozmowy wymagają czasu i odpowiedniego miejsca. Nie chciałam na niego naciskać, byłam przecież wyrozumiała.

Wielka Niedziela minęła na uroczystym śniadaniu i długim spacerze. Poniedziałek dłużył się w nieskończoność. Wieczorem, gdy pakowałam walizkę przed powrotem do swojego miasta, znowu spojrzałam na ekran telefonu. Pusto. Pierwsza fala niepokoju zalała moje myśli, ale szybko ją odepchnęłam. Przecież obiecał. Przecież widziałam jego oczy na tamtym moście we Wrocławiu. Ludzie nie kłamią w takich momentach.

We wtorek weszłam do firmy z bijącym sercem. Szukałam go wzrokiem już od recepcji. Zobaczyłam go przy kserokopiarce. Rozmawiał z kimś z działu finansów, śmiał się głośno. Gdy mnie zauważył, jego uśmiech natychmiast zgasł. Odwrócił wzrok, nagle bardzo zajęty układaniem dokumentów.

Nic nie rozumiałam

Przez kilka godzin unikał mnie jak ognia. Nie odpisywał na komunikatorze służbowym. W końcu złapałam go w biurowej kuchni, gdy robił herbatę. Byliśmy sami.

– Cześć – powiedziałam, starając się, by mój głos brzmiał naturalnie, choć cała się trzęsłam. – Jak minęły święta?

Łukasz nie spojrzał mi w oczy. Mieszał herbatę z taką siłą, jakby od tego zależało jego życie.

– Dobrze. Spokojnie – odpowiedział chłodno.

– Rozmawiałeś z nią? – zapytałam wprost, bo nie miałam siły na podchody.

Wreszcie na mnie spojrzał. Jego wzrok był obcy, zimny, zupełnie inny niż ten, który znałam z Wrocławia.

– Słuchaj… to nie jest takie proste – zaczął wycofywać się w stronę drzwi. – Rozmawialiśmy. Doszliśmy do wniosku, że musimy spróbować jeszcze raz, ze względu na wspólną przeszłość. Rozumiesz, prawda? To wszystko zaszło za daleko na tamtym wyjeździe. Poniosło nas. To był błąd.

– Błąd? – powtórzyłam cicho. – Obiecywałeś mi…

– Nic ci nie obiecywałem! – przerwał mi z furią w głosie, po czym natychmiast ściszył ton, rozglądając się nerwowo. – Słuchaj, jesteś świetną dziewczyną. Ale moja rodzina to obowiązek. Musimy po prostu wrócić do profesjonalnych relacji. Tak będzie najlepiej dla wszystkich.

Zostałam na lodzie

Odwrócił się i wyszedł, zostawiając mnie samą w sterylnie białej, biurowej kuchni. Słyszałam tylko szum ekspresu do kawy i bicie własnego serca. Kolejne tygodnie były prawdziwym testem mojej wytrzymałości.

Musiałam widywać go codziennie. Patrzeć, jak na powrót staje się duszą towarzystwa, jak opowiada anegdoty, omijając mnie szerokim łukiem. Zrozumiałam, że nigdy nie miał zamiaru odejść. Byłam tylko miłym przerywnikiem w jego monotonnej rutynie, delegacyjną przygodą, powiewem nowości, który podbudował jego męskie ego.

Dziś, gdy o tym myślę, nie czuję już gniewu. Czuję dziwną wdzięczność. Ta pusta obietnica, która wtedy złamała mi serce, ostatecznie obudziła mnie z letargu. Uświadomiłam sobie, że nie potrzebuję wypełniać swojej samotności kimś, dla kogo jestem tylko planem awaryjnym. Zrozumiałam swoją własną wartość.

Przed kolejnymi świętami sama zmieniłam dział w firmie, by nie musieć oglądać jego twarzy. Przestałam przejmować się uwagami matki, bo wreszcie pojęłam, że bycie samą jest nieskończenie lepsze niż bycie czyjąś ucieczką od rzeczywistości. I choć czasem, gdy mija mnie pociąg jadący w stronę Wrocławia, czuję lekkie ukłucie wspomnień, wiem, że tamta lekcja była mi potrzebna.

Natalia, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

