Myślałam, że ten długi weekend będzie naszym czasem na oddech i zacieśnienie więzi. Zamiast tego stał się koszmarem, w którym grałam rolę darmowej obsługi i bankomatu dla ludzi, którzy nawet nie próbowali mnie zrozumieć. Kiedy w końcu powiedziałam dość, zrozumiałam, że w tym związku od dawna byłam zupełnie sama.

To miały być nasze idealne wakacje

Od miesięcy planowaliśmy ten wyjazd. Znalazłam mały, drewniany domek na uboczu, otoczony gęstym lasem, z dala od turystycznego zgiełku. Nasz plan był prosty i idealnie dopasowany do moich możliwości finansowych. Miałam jasny cel, na który odkładałam każdą wolną złotówkę. Chciałam kupić profesjonalny obiektyw do aparatu fotograficznego. Fotografia krajobrazowa była moją największą pasją, a ten wyjazd miał być okazją do zrobienia wymarzonych zdjęć o wschodzie słońca.

Z Tomkiem ustaliliśmy wszystko bardzo precyzyjnie. Będziemy gotować sami, robić kanapki na długie górskie wędrówki, a wieczorami czytać książki na werandzie, słuchając śpiewu ptaków. To miał być powrót do natury, odcięcie się od pędu miasta i codziennych obowiązków.

Tomek przytakiwał z entuzjazmem. Twierdził, że potrzebuje ciszy równie mocno jak ja. Czułam ogromną radość na samą myśl o tych kilku dniach spędzonych tylko we dwoje. Spakowałam ciepłe swetry, wygodne buty trekkingowe i zapas owsianki oraz makaronu, żebyśmy nie musieli tracić czasu na zakupy.

Postawił mnie przed faktem dokonanym

Dwa dni przed naszym wyjazdem Tomek wrócił z pracy dziwnie pobudzony. Unikał mojego wzroku, krzątając się po kuchni bez większego sensu. Czułam, że coś jest nie tak, ale czekałam, aż sam zacznie rozmowę.

– Wiesz, dzwoniła moja siostra – zaczął w końcu, opierając się o blat. – Właściciel pensjonatu, w którym mieli spędzić majówkę, odwołał im rezerwację z powodu jakiejś awarii. Zostali na lodzie.

– Ojej, to bardzo przykre – odpowiedziałam szczerze, jeszcze nie domyślając się katastrofy. – Będą siedzieć w domu?

– Właściwie to nie. Pomyślałem, że skoro nasz domek ma dwie dodatkowe sypialnie na piętrze, to mogliby pojechać z nami. Zmieścimy się bez problemu.

Zamarłam. Siostra Tomka, Sylwia, jej mąż Kamil i matka Tomka, pani Danuta, byli ludźmi o zupełnie innym temperamencie i oczekiwaniach wobec życia. Lubili luksus, głośną rozrywkę i miejsca, w których można było się pokazać.

– Jak to pojechać z nami? – zapytałam, czując, jak serce zaczyna mi bić szybciej. – Przecież to miał być nasz romantyczny wyjazd. Nasz czas. Ustalaliśmy, że będziemy spacerować po górach i nie wydawać zbyt dużo pieniędzy.

– Przecież nic się nie zmieni! – Tomek machnął ręką, bagatelizując moje obawy. – Oni po prostu tam będą spali. Nie mogę im powiedzieć, żeby zostali w mieście, to moja rodzina. Będzie fajnie, zobaczysz. Zrzucą się na wynajem, to jeszcze na tym zaoszczędzimy.

Nie miałam wyjścia. Zostałam postawiona przed faktem dokonanym. Przełknęłam łzy frustracji, łudząc się, że może rzeczywiście przesadzam i jakoś uda nam się pogodzić nasze plany.

Traciłam grunt pod nogami

Już pierwszego dnia po przyjeździe zrozumiałam, jak bardzo się myliłam. Kiedy rano zeszłam do kuchni w dresie, gotowa do zrobienia kanapek na szlak, zastałam Sylwię w pełnym makijażu, przeglądającą coś w telefonie.

– O, wstałaś wreszcie – rzuciła z uśmiechem, który nie sięgał oczu. – Znalazłam świetną restaurację z włoskim jedzeniem. Trzeba tam dojechać samochodem, ale mają wybitne owoce morza. Zbierajcie się, zarezerwowałam stolik na wczesny obiad.

– Ale my z Tomkiem planowaliśmy iść w góry... – zaczęłam, patrząc na mojego partnera, który właśnie wszedł do pomieszczenia.

– Daj spokój, w góry pójdziemy jutro. Dzisiaj trzeba uczcić początek wyjazdu – odpowiedział Tomek, unikając mojego spojrzenia.

Zamiast na szlak, trafiliśmy do ekskluzywnego lokalu. Rodzina Tomka zamawiała przystawki, dania główne i drogie desery, nie patrząc na ceny. Ja wzięłam najtańszą sałatkę, licząc każdy grosz. Kiedy przyszedł czas płacenia, Kamil wziął rachunek do ręki.

– No dobra, wyszło całkiem sporo. Dzielimy na pół, my z Sylwią i mamą płacimy połowę, wy z Tomkiem drugą połowę. Będzie najprościej – zadecydował, nie zważając na to, że ich trójka zamówiła pięciokrotnie więcej niż my.

Spojrzałam na Tomka z niemym błaganiem, ale on już wyciągał kartę płatniczą. Po chwili nachylił się do mnie.

– Przelej mi połowę naszej części, okej? – szepnął.

Zacisnęłam zęby i zrobiłam przelew z aplikacji bankowej. Patrzyłam, jak kwota przeznaczona na mój obiektyw topnieje w błyskawicznym tempie. To był dopiero początek. Przez kolejne dni scenariusz się powtarzał. Bilety wstępu do prywatnych ogrodów, wynajem luksusowej motorówki na jeziorze, o której nikt wcześniej nie wspominał, codzienne obiady w drogich miejscach. Zawsze dzielone „sprawiedliwie na rodziny”. Mój portfel krwawił, a ja czułam, że tracę grunt pod nogami.

Słowa, które zabolały najbardziej

Szybko zorientowałam się, że w tym układzie jestem jedynie statystką. Podczas posiłków, za które płaciłam krocie, rodzina Tomka rozmawiała wyłącznie o swoich sprawach. Dyskutowali o awansie Sylwii, o remoncie mieszkania znajomych, których na oczy nie widziałam i o planach wakacyjnych pani Danuty. Moje próby zmiany tematu były zbywane krótkim uśmiechem, po czym wracali do swojego zamkniętego kręgu.

Trzeciego dnia, kiedy w końcu udało mi się wynegocjować spacer po niższych partiach gór, niosłam ciężki aparat, co chwila zatrzymując się, by złapać dobre światło. Zostałam nieco z tyłu z panią Danutą.

– Wiesz, podziwiam cię – zaczęła niespodziewanie matka Tomka, chociaż jej ton wcale nie wyrażał podziwu. – Że chce ci się tak biegać z tym sprzętem. Tomek mówił, że zbierasz na jakiś nowy sprzęt. Może po prostu powinnaś znaleźć lepiej płatną pracę? Sylwia w twoim wieku miała już stanowisko dyrektorskie, a ty wciąż liczysz każdy grosz. To musi być bardzo męczące dla mojego syna, takie ciągłe odmawianie sobie wszystkiego.

Jej słowa uderzyły we mnie z ogromną siłą. Zawsze byłam samodzielna, nigdy nie prosiłam Tomka o pieniądze. Moja praca dawała mi satysfakcję, a oszczędzanie było świadomym wyborem w drodze do realizacji marzeń.

– Jestem bardzo zadowolona z mojego życia i pracy – odpowiedziałam, starając się opanować drżenie głosu. – A na swoje pasje zarabiam sama.

– Oczywiście, kochanie. Po prostu widzę, jak odstajesz od naszej rodziny – westchnęła z udawaną troską.

Wieczorem opowiedziałam o tej rozmowie Tomkowi, mając nadzieję, że stanie w mojej obronie, że chociaż przyzna mi rację.

– Przesadzasz, mama na pewno nie miała nic złego na myśli. Ona po prostu się o nas martwi. Jesteś strasznie przewrażliwiona na punkcie pieniędzy – skwitował, wracając do gry na telefonie.

Poczułam, jak coś we mnie pęka. Nie chodziło o pieniądze. Chodziło o brak szacunku i całkowity brak wsparcia ze strony człowieka, z którym planowałam przyszłość.

Ten jeden rachunek zmienił wszystko

Przedostatniego dnia pobytu miarka się przebrała. Sylwia ogłosiła, że zarezerwowała całodniowy pobyt w nowo otwartym, niezwykle ekskluzywnym kompleksie basenów termalnych i spa. Zarezerwowała też strefę VIP z prywatnymi leżakami i obsługą kelnerską.

– Ja nie jadę – powiedziałam stanowczo, stojąc w salonie domku. – Chcę zostać tutaj. Mam w planach wyjście na pobliską polanę, światło będzie dzisiaj idealne do zdjęć. Poza tym, nie mam zamiaru wydawać więcej pieniędzy na atrakcje, z których nawet nie mam ochoty korzystać.

– Oj, przestań psuć atmosferę – rzuciła Sylwia, przewracając oczami. – Wszyscy jedziemy, rodzina powinna trzymać się razem. Nie rób z siebie ofiary.

Tomek chwycił mnie za ramię i odciągnął na bok do kuchni.

– Błagam cię, nie rób mi wstydu – zasyczał przez zaciśnięte zęby. – Pojedźmy tam, posiedzimy kilka godzin i wrócimy. Przecież nie zostawię cię tu samej, a z nimi muszę jechać, bo głupio to będzie wyglądać.

Uległam. Zrobiłam to tylko po to, by nie słuchać kolejnych uwag. Na miejscu czułam się fatalnie. Nie pasowałam do tego miejsca, do ich głośnych śmiechów i ciągłego zamawiania kolorowych napojów do strefy VIP. Siedziałam z boku, czytając książkę i licząc minuty do końca tego koszmaru.

Prawdziwy dramat rozegrał się przy wyjściu. Otrzymaliśmy opaskę z podsumowaniem wydatków w naszej strefie oraz opłatą za wejście VIP. Kwota przyprawiała o zawrót głowy. Kamil spojrzał na wydruk i uśmiechnął się szeroko.

– Dobra, słuchajcie. Dzielimy to na cztery. Tomek, przelejesz mi swoją i Ewy część za wstęp i strefę plus to, co tam zamawialiście. Za mamę płacimy my z Sylwią.

Szybko przeliczyłam kwotę w głowie. To, co przypadało na mnie, pochłonęłoby resztkę moich oszczędności na obiektyw. Oszczędności, które zbierałam od pół roku, rezygnując z własnych przyjemności. Za pobyt w miejscu, w którym nawet nie weszłam do wody.

– Nie – powiedziałam głośno i wyraźnie. Cała czwórka spojrzała na mnie ze zdziwieniem.

– Słucham? – zapytał Kamil, marszcząc brwi.

– Nie zapłacę za strefę VIP ani za te przekąski. Wypiłam tu jedną kawę i zapłacę tylko za nią. Nie chciałam tu przyjechać, informowałam was o moim budżecie wielokrotnie. Zostałam zmuszona do udziału w tym wyjściu. Możecie podzielić ten rachunek między siebie.

Zapadła grobowa cisza. Sylwia parsknęła nerwowym śmiechem, a twarz pani Danuty wykrzywiła się w wyrazie czystego oburzenia.

– Jesteś niepoważna – rzuciła Sylwia. – Zaprosiliśmy cię do naszego świata, a ty zachowujesz się jak niewdzięczna...

– Nie zapraszaliście mnie! – przerwałam jej ostro. – To był mój wyjazd, który sobie przywłaszczyliście, narzucając mi wszystko, na co ja nigdy nie wyraziłam zgody!

Tomek zrobił się czerwony na twarzy. Złapał mnie za łokieć.

– Przestań natychmiast – warknął. – Zapłacę za nią. Przepraszam was.

Wyrwałam ramię z jego uścisku. Patrzyłam w jego oczy i widziałam tam tylko strach przed opinią siostry i matki. Nie było tam grama troski o mnie, o moje uczucia, o moje granice. Wtedy do mnie dotarło, z bolesną jasnością, że to nigdy nie ulegnie zmianie.

Odzyskałam wolność i szacunek

Droga powrotna do domku upłynęła w milczeniu tak gęstym, że można było je ciąć nożem. Kiedy tylko przekroczyliśmy próg, od razu poszłam do naszej sypialni na parterze i wyciągnęłam z szafy torbę podróżną. Zaczęłam metodycznie składać swoje rzeczy. Ciepłe swetry, których nawet nie założyłam, książki, sprzęt fotograficzny. Tomek wszedł do pokoju i zamknął za sobą drzwi.

– Co ty wyprawiasz? – zapytał, starając się mówić szeptem, by rodzina na piętrze nie usłyszała.

– Pakuję się. Sprawdziłam rozkład, za godzinę mam z miasteczka autobus do stacji kolejowej. Pociąg do domu odjeżdża wieczorem.

– Zwariowałaś? Przez jeden rachunek będziesz robić takie sceny? Jutro rano i tak wracamy!

– Tu nie chodzi o jeden rachunek – powiedziałam, zapinając zamek torby z metalicznym trzaskiem. Wyprostowałam się i spojrzałam na niego po raz ostatni z dawną czułością, która właśnie umierała. – Tu chodzi o to, że dla ciebie nigdy nie byłam priorytetem. Zaprosiłeś rodzinę na nasz wyjazd, pozwoliłeś, by narzucili mi swój styl życia, pozwoliłeś swojej matce mnie obrażać i zmuszałeś do wydawania pieniędzy, których nie miałam. Nigdy nie stanąłeś po mojej stronie. Zawsze będę w cieniu ich oczekiwań.

– Ewa, nie przesadzaj. Przecież cię kocham... – próbował złapać mnie za rękę, ale cofnęłam się.

– Może i tak. Ale jeszcze bardziej kochasz święty spokój. A ja nie chcę spędzić życia, przepraszając, że mam inne potrzeby.

Wyszłam z domku bez pożegnania z jego rodziną. Wędrówka na przystanek autobusowy z ciężkim plecakiem i torbą była męcząca, ale z każdym krokiem czułam, jak spada ze mnie ogromny ciężar.

Kiedy kilka godzin później siedziałam w przedziale pociągu, patrząc na przesuwające się za oknem wieczorne krajobrazy, wyciągnęłam telefon. Zablokowałam numer Tomka. Otworzyłam aplikację bankową i popatrzyłam na stan konta. Brakowało mi sporo do wymarzonego obiektywu, ale uśmiechnęłam się sama do siebie. Pieniądze można było zarobić i odłożyć ponownie.

Odzyskanej wolności i szacunku do samej siebie nie wyceniłabym na żadną kwotę. To były najdroższe wakacje w moim życiu, ale zapłaciłam tę cenę za najważniejszą lekcję. Lekcję o tym, że nigdy więcej nie pozwolę, by ktokolwiek spychał mnie na margines w mojej własnej historii.

Ewa, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

