To miał być po prostu nasz kolejny wyjazd, ucieczka od tych wszystkich zakochanych par i niekończących się pytań o nasze życie uczuciowe. Byliśmy tylko przyjaciółmi, znaliśmy się na wylot, a jednak tam, w otoczeniu górskich szczytów, wydarzyło się coś, co wywróciło mój świat do góry nogami. Wystarczyła jedna chwila szczerości, by lata starannie budowanej, bezpiecznej relacji zamieniły się w zupełnie nowe, głębokie uczucie, którego tak bardzo się oboje baliśmy.

Rozumieliśmy się w pół słowa

Wpatrywałam się w leżącą na moim stole w jadalni elegancką, kremową kopertę. Została wypisana ozdobną czcionką, a w środku znajdowało się zaproszenie na ślub mojej kuzynki, Sylwii. To było już czwarte takie zawiadomienie w tym roku. Miałam wrażenie, że cały świat nagle postanowił dobrać się w pary, wziąć ślub, kupić dom na przedmieściach i założyć rodzinę. Wszyscy z wyjątkiem mnie i mojego najlepszego przyjaciela, Marcela.

Opadłam ciężko na krzesło i od razu chwyciłam za telefon. Wybrałam numer, który znałam niemal na pamięć. Odbiór nastąpił po drugim sygnale.

— Powiedz mi, że ty też to dostałeś — zaczęłam bez żadnego wstępu.

— Jeśli mówisz o zaproszeniu od Sylwii, w którym domaga się potwierdzenia obecności do końca miesiąca, to tak, właśnie trzymam je w ręce — odpowiedział Marcel. Jego głos brzmiał na równie zrezygnowany, co mój.

— Oszaleję. Naprawdę oszaleję. Czoło o chłodny blat stołu. — Moja siostra wczoraj przez godzinę wypytywała mnie, czy kogoś wreszcie poznałam. Mam dwadzieścia dziewięć lat, a traktują mnie, jakbym była zjawiskiem paranormalnym tylko dlatego, że nie mam na palcu pierścionka.

— Znam to doskonale. Mój brat na niedzielnym obiedzie zasugerował, że może powinienem zapisać się na jakiś kurs gotowania, bo tam podobno można poznać miłe panie — zaśmiał się cicho Marcel, choć w jego śmiechu nie było prawdziwej radości. – Mam dość tego swatania na siłę.

— Ucieknijmy stąd — wyrzuciłem z siebie nagle. Sama byłam zaskoczona tym pomysłem, ale z każdą sekundą wydawał mi się on coraz bardziej genialny. — Zbliża się długi weekend. Zostawmy te wszystkie zaproszenia, pytania cioć i troskliwe spojrzenia rodzeństwa. Pojedźmy w góry. Tylko my, cisza, szlaki i święty spokój.

— Daj mi dziesięć minut na przejrzenie ofert domków — odparł bez wahania.

To właśnie lubiłam w nim najbardziej. Nigdy nie musieliśmy sobie niczego tłumaczyć. Rozumieliśmy się w pół słowa, a nasza przyjaźń była dla mnie najbezpieczniejszą przystanią od ponad siedmiu lat. Znaliśmy swoje wady, przyzwyczajenia i gorsze dni. Wiedziałam, że Marcel zawsze pije rano mocną, czarną kawę, a on pamiętał, że w chwilach stresu obgryzam skórki przy paznokciach.

To nie był pierwszy raz

Trzy dni później siedzieliśmy już w jego starym, wysłużonym samochodzie, przemierzając kręte drogi prowadzące na południe. Za oknami przesuwały się malownicze, jesienne krajobrazy, a z głośników płynęła nasza ulubiona muzyka. Atmosfera była lekka, wolna od jakichkolwiek oczekiwań. Opowiadaliśmy sobie zabawne anegdoty z pracy i wspominaliśmy czasy studiów. Moja młodsza siostra, Paulina, nie dawała jednak za wygraną. Gdy tylko minęliśmy tablicę oznaczającą wjazd do górskiej miejscowości, mój telefon zaczął wibrować.

— Odrzuć — poradził Marcel, nie odrywając wzroku od drogi.

— Jeśli to zrobię, zadzwoni na policję, zgłaszając moje zaginięcie — odpowiedziałam z uśmiechem i nacisnęłam zieloną słuchawkę. — Słucham cię, siostrzyczko.

— Gdzie ty jesteś? Próbowałam cię złapać rano! — Głos Pauliny był pełen wyrzutu.

— Wyjechałam na weekend. Mówiłam ci o tym w środę.

— Sama? — W jej tonie od razu pojawiła się ta specyficzna, podejrzliwa nuta.

— Z Marcelem. Wynajęliśmy mały domek u podnóża gór.

— Z Marcelem... — Powtórzyła przeciągle. — Wy przecież zachowujecie się jak stare, dobre małżeństwo. Dlaczego wy po prostu nie jesteście razem? Przecież to by rozwiązało wszystkie wasze problemy.

Zastygłam. To nie był pierwszy raz, kiedy ktoś rzucał taką uwagę, ale tym razem, siedząc zaledwie pół metra od niego w ciasnym wnętrzu samochodu, poczułam dziwny ucisk w żołądku.

— Jesteśmy przyjaciółmi, Paulina. Nie psuje się czegoś, co działa idealnie — odpowiedziałam szybko, starając się brzmieć stanowczo. — Muszę kończyć, dojeżdżamy na miejsce. Zasięg tutaj jest marny.

Rozłączyłam się i schowałam telefon do torebki. Zapadła niezręczna cisza, którą przerwał dopiero odgłos opon chrzęszczących na szutrowym podjeździe. Domek, który zarezerwował Marcel, był spełnieniem marzeń o izolacji. Drewniany, z małym tarasem wychodzącym prosto na ścianę świerkowego lasu, oddalony od głównej drogi.

— Wypytywała o nas, prawda? — odezwał się nagle Marcel, gasząc silnik.

— Jak zwykle. Mają jakąś obsesję na punkcie tego, żeby wszystkich wokół uszczęśliwiać na własną modłę.

— Nie przejmuj się. Jesteśmy tu tylko my i góry. Żadnych pytań, żadnej presji.

Uśmiechnął się do mnie ciepło, a ja poczułam ogromną ulgę. Przynajmniej on mnie rozumiał. Przynajmniej przed nim nie musiałam niczego udawać.

Spojrzałam w jego oczy

Następnego dnia wstaliśmy wcześnie rano. Zapowiadała się piękna pogoda, a my zaplanowaliśmy całodniową wędrówkę na jeden z wyższych szczytów. Spakowaliśmy plecaki, zrobiliśmy zapas kanapek, a do termosów wlaliśmy gorącą herbatę malinową. Szlak początkowo był łagodny, prowadził szeroką doliną wzdłuż rwącego strumienia. Szliśmy ramię w ramię, rzadko się odzywając. Ta cisza nie była jednak krępująca. Była pełna spokoju, takiego, jaki odczuwa się tylko w towarzystwie kogoś absolutnie zaufanego. W miarę jak nabieraliśmy wysokości, ścieżka stawała się coraz bardziej stroma i kamienista.

W pewnym momencie straciłam równowagę na wilgotnym głazie. Moja stopa ześlizgnęła się w dół, a ja instynktownie machnęłam rękami, szukając punktu oparcia. Marcel zareagował błyskawicznie. Złapał mnie mocno za ramię i pociągnął ku sobie.

– Mam cię – powiedział cicho, a jego twarz znalazła się bardzo blisko mojej.

Spojrzałam w jego oczy. Były brązowe, z małymi, złotymi plamkami, których nigdy wcześniej nie zauważyłam. Przez ułamek sekundy poczułam zapach jego swetra – mieszankę drewna, chłodnego wiatru i czegoś jeszcze, czegoś bardzo znajomego i bezpiecznego. Mój oddech nagle przyspieszył, a serce zabiło mocniej.

– Dzięki – wykrztusiłam, delikatnie się odsuwając. Zrobiło mi się niesamowicie gorąco, choć temperatura powietrza nie przekraczała kilkunastu stopni.

Przez resztę drogi na szczyt trzymałam się krok za nim. Zaczęłam analizować to, co się właśnie wydarzyło. Dlaczego zwykły dotyk wywołał we mnie takie zamieszanie? Przecież nieraz się przytulaliśmy na powitanie, nieraz pomagaliśmy sobie w drobnych sprawach. Jednak teraz coś było inaczej. Zauważałam, jak szerokie ma ramiona, jak pewnie stawia kroki, jak dba o to, by żadna gałąź nie uderzyła mnie w twarz.

Gdy dotarliśmy na szczyt, usiedliśmy na płaskiej skale. Widok zapierał dech w piersiach. Morze górskich grzbietów ciągnęło się aż po horyzont, a nad nami rozciągało się błękitne niebo. Marcel podał mi kubek z parującą herbatą. Nasze palce przez moment się zetknęły. Znowu poczułam to dziwne mrowienie.

– Warto było uciec – powiedział, patrząc w dal. – Dawno nie czułem się tak spokojny.

— Ja też. Choć przyznam, że dzisiejsze widoki są aż nazbyt piękni. Trudno będzie wrócić do codzienności.

— Może wcale nie musimy wracać do takiej samej codzienności? — rzucił swobodnie, ale w jego tonie wyczułam jakąś ukrytą myśl.

— Co masz na myśli? — zapytałam, marszcząc brwi.

— Nic takiego. Po prostu... czasem myślę, że za bardzo boimy się zmian.

Zamilkł, a ja nie drążyłam tematu. Czułam jednak, że coś wisi w powietrzu. Coś, co nie dawało mi spokoju przez całą drogę powrotną do domku.

Jej wzrok był intensywny

Wieczór spędzaliśmy w salonie. W małym kominku trzaskał ogień, rzucając ciepłe, pomarańczowe światło na drewniane ściany. Siedzieliśmy na grubej sofie, owinięci kocami. W dłoniach trzymałam kubek z gorącą czekoladą. Atmosfera była niesamowicie intymna. Za oknem zaczął padać rzęsisty deszcz, a wiatr uderzał o szyby, potęgując poczucie odizolowania od reszty świata. Rozmawialiśmy o naszej wspólnej znajomej z pracy, która niedawno złożyła wypowiedzenie, żeby wyjechać na drugi koniec kraju za mężczyzną, którego znała zaledwie od miesiąca.

— Uważasz, że to odwaga czy głupota? — zapytałam, opierając głowę o oparcie kanapy.

— Uważam, że jeśli znajdziesz kogoś, przy kim czujesz, że jesteś w odpowiednim miejscu, to warto zaryzykować wszystko — odpowiedział Marcel. Patrzył na płomienie tańczące w kominku.

– A myślisz, że my kiedyś kogoś takiego znajdziemy? — Słowa opuściły moje usta, zanim zdążyłam je przemyśleć– Czy może po prostu jesteśmy skazani na wieczne słuchanie pytań od rodziny i zbieranie zaproszeń na cudze śluby?

Marcel odwrócił głowę w moją stronę. Jego wzrok był intensywny, przenikliwy. Przez dłuższą chwilę nie odpowiadał, a ja czułam, jak rośnie we mnie napięcie. W końcu odstawił swój kubek na niski stolik i poprawił się na siedzeniu.

— A może my już dawno znaleźliśmy, tylko oboje udajemy, że tego nie widzimy?

Te słowa zawisły między nami w gęstym, ciepłym powietrzu. Serce podeszło mi do gardła. Patrzyłam na niego, nie potrafiąc wydusić z siebie ani jednego dźwięku. Wszystkie te lata, wszystkie wspólne wyjścia, długie rozmowy przez telefon, pocieszenia po nieudanych spotkaniach z innymi ludźmi... wszystko to nagle nabrało zupełnie nowego znaczenia.

— Marcel... — zaczęłam cicho, ale głos mi zadrżał.

— Wiesz, dlaczego tak bardzo denerwują mnie te wszystkie komentarze mojej rodziny? — przerwał mi łagodnie, przesuwając się odrobinę bliżej. –—Nie dlatego, że przypominają mi, że jestem sam. Denerwują mnie dlatego, że ja od dawna nie czuję się sam. Mam w swoim życiu osobę, z którą chcę spędzać każdy wolny czas. Osobę, która rozumie mnie bez słów i z którą potrafię milczeć godzinami, nie czując żadnego skrępowania. Sęk w tym, że bardzo bałem się to zepsuć.

Słuchałam go, a w mojej głowie kłębiły się setki myśli. Strach walczył z niesamowitą ulgą. Przecież on wypowiadał na głos dokładnie to, co sama zaczęłam czuć. Uświadomiłam sobie, że moje oburzenie na ciągłe swatanie brało się stąd, że podświadomie nie chciałam nikogo innego. Moje serce dawno temu wybrało, tylko mój rozsądek wciąż krzyczał o utrzymaniu bezpiecznej granicy przyjaźni.

— Zawsze powtarzaliśmy, że nie psuje się czegoś, co działa — szepnęłam, a łzy z jakiegoś powodu zaczęły zbierać mi się pod powiekami.

— A co, jeśli możemy to naprawić tak,ało jeszcze lepiej? – Jego dłoń powoli odnalazła moją. Splotliśmy palce. Ten prosty gest niósł w sobie tak potężny ładunek emocjonalny, że nie potrzebowałam niczego więcej. – Gabi, ja nie chcę już tylko przyjaźni. Chcę z tobą wszystkiego.

Przed nami mnóstwo wyzwań

Kolejne godziny upłynęły nam na cichych, pełnych uśmiechów rozmowach. Siedzieliśmy wtuleni w siebie na kanapie, nasłuchując deszczu. Opowiadaliśmy sobie o momentach, w których coś w nas pękało. Marcel przyznał, że najtrudniejszym dla niego dniem był ten, w którym pomagał mi przeprowadzić się do mojego byłego partnera cztery lata temu. Ja opowiedziałam mu, jak bardzo byłam zazdrosna, gdy próbował umawiać się z dziewczyną z działu księgowości. To niesamowite, jak długo oboje oszukiwaliśmy samych siebie w imię utrzymania status quo.

Zrozumiałam swój błąd. Przez lata żyłam w przekonaniu, że miłość musi uderzyć z siłą pioruna, że to fajerwerki od pierwszego wejrzenia. Tymczasem moje uczucie do niego rosło powoli, jak solidne drzewo, którego korzenie zapuściły się głęboko w mojej codzienności. Był moim największym wsparciem, moim stałym punktem odniesienia. Niedzielny poranek powitał nas słońcem przebijającym się przez chmury. Pakowanie naszych rzeczy przebiegało zupełnie inaczej niż zazwyczaj. Co chwila łapaliśmy z sobą kontakt wzrokowy, posyłając sobie uśmiechy pełne obietnic. Świat wokół się nie zmienił, ale nasz mały, wewnętrzny wszechświat przeszedł absolutną rewolucję.

Gdy wracaliśmy do miasta, znowu słuchaliśmy muzyki z radia. Tym razem jednak moja dłoń spoczywała na jego dłoni leżącej na drążku zmiany biegów. Nie musieliśmy głośno planować przyszłości. Wiedzieliśmy, że teraz przed nami mnóstwo wyzwań, zaczynając od poinformowania naszych zszokowanych rodzin. Wiedziałam, że Paulina wypowie swoje triumfalne „A nie mówiłam?”, i wcale mi to nie przeszkadzało. Pierwszy raz od bardzo dawna czułam, że wszystko jest dokładnie na swoim miejscu.

Nie byliśmy już dwojgiem uciekinierów przed światem par. Staliśmy się jedną z nich, a najpiękniejsze było to, że nie musieliśmy się siebie uczyć. Znaliśmy się na wylot. Wyjazd w góry miał być tylko przerwą od irytującej rzeczywistości, a okazał się najważniejszą podróżą mojego życia.

Gabriela, 29 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

