Kiedy na moim koncie bankowym pojawiła się kwota z sześcioma zerami, myślałam, że to koniec naszych zmartwień. Nie miałam pojęcia, że te same pieniądze, które miały dać nam wolność, bezpowrotnie zniszczą moją relację z jedyną siostrą i pokażą, jak drastycznie różnią się nasze światy.

Nie spodziewałyśmy się spadku

Babcia zawsze mówiła, że ta stara ziemia na obrzeżach miasta to nasze jedyne prawdziwe zabezpieczenie na przyszłość. Jako dzieci biegałyśmy tam z Sylwią, budując bazy z połamanych gałęzi i wyobrażając sobie, że jesteśmy księżniczkami w ukrytym królestwie. Przez lata działka zarosła chwastami i nikt z nas nie zawracał sobie nią głowy. Kiedy babcia odeszła ze starości w spokoju i we śnie, zostawiła nam ten kawałek ziemi w równych częściach.

Dla mnie był to powód do melancholijnych wspomnień, dla mojej młodszej siostry wyłącznie problem, którego trzeba się jak najszybciej pozbyć. Wszystko zmieniło się kilka miesięcy później, kiedy zadzwonił do nas przedstawiciel dużej firmy deweloperskiej. Miasto rozrastało się w błyskawicznym tempie, a nasza zarośnięta działka znalazła się w samym centrum planowanego osiedla domów jednorodzinnych.

Zaproponowana kwota przyprawiła mnie o zawrót głowy. To były pieniądze, o jakich zwykły człowiek pracujący na etacie może tylko pomarzyć. Proces sprzedaży trwał kilkanaście tygodni, pełen formalności, spotkań u notariusza i podpisywania dokumentów, których do końca nie rozumiałam. Ostatecznie jednak nadszedł ten dzień. Dzień, w którym obie zalogowałyśmy się do naszych aplikacji bankowych i zobaczyłyśmy stan konta.

– Możemy wszystko – powiedziała wtedy Sylwia, a w jej oczach błyszczała niezdrowa fascynacja. – Rozumiesz? Zupełnie wszystko.

– Musimy być mądre – odpowiedziałam, czując dziwny ciężar w żołądku. – To nasza jedyna szansa. Babcia by chciała, żebyśmy to dobrze wykorzystały.

– Przestań być taka nudna. Ja zamierzam w końcu zacząć żyć.

Nie wiedziałam jeszcze, co dokładnie ma na myśli, ale te słowa wzbudziły we mnie głęboki niepokój.

Miałyśmy różne wizje przyszłości

Zawsze marzyłam o własnej małej cukierni. Od lat piekłam ciasta dla znajomych, wymyślałam własne przepisy na chleb na zakwasie i spędzałam każdą wolną chwilę w kuchni, eksperymentując z nowymi smakami. Moja praca w biurze rachunkowym dawała mi stabilność, ale wysysała ze mnie całą energię. Teraz miałam środki, by zaryzykować, ale zamierzałam to zrobić z głową.

Zaczęłam od szczegółowego biznesplanu. Opłaciłam doradcę, znalazłam niewielki, zaniedbany lokal na osiedlu, które dopiero się budowało, i kupiłam go na własność. Resztę pieniędzy podzieliłam: część poszła na generalny remont i profesjonalny sprzęt piekarniczy, a reszta na bezpieczną lokatę, która miała mi zapewnić poduszkę finansową na pierwsze, najtrudniejsze miesiące prowadzenia działalności.

Sylwia miała inną strategię. Już w pierwszym tygodniu po otrzymaniu przelewu kupiła sportowe, luksusowe auto z salonu. Tłumaczyła, że to „inwestycja w wizerunek”. Następnie wynajęła ogromny apartament w najdroższej dzielnicy miasta. Codziennie na jej profilach społecznościowych pojawiały się zdjęcia z drogich restauracji i luksusowych butików.

– Nie boisz się, że to wszystko za szybko stopnieje? – zapytałam ją pewnego popołudnia, kiedy spotkałyśmy się na kawę.

– Ty nic nie rozumiesz – fuknęła, poprawiając drogie okulary przeciwsłoneczne. – Pieniądz musi krążyć. Otwieram własny biznes. Będę sprowadzać ekskluzywną odzież od niezależnych projektantów. Ludzie pragną luksusu.

– Zrobiłaś badanie rynku? – drążyłam temat. – Wiesz, jakie są koszty utrzymania takiego butiku?

– Znowu zachowujesz się jak księgowa – westchnęła z irytacją. – Znalazłam idealny lokal w tamtej nowej galerii handlowej. Czynsz jest wysoki, ale prestiż kosztuje. Zobaczysz, za rok będę zarabiać trzy razy tyle co ty w tej swojej pachnącej mąką norze.

Zabolało mnie to. Moja „nora” była spełnieniem moich najskrytszych marzeń, ale postanowiłam nie komentować jej słów. Każda z nas miała prawo do własnych błędów.

Otworzyłam wymarzoną cukiernię

Miesiące mijały. Mój remont przedłużał się w nieskończoność. Ekipa budowlana miała opóźnienia, sprzęt dotarł z uszkodzoną obudową i musiał być reklamowany. Były dni, kiedy płakałam z bezsilności, siedząc na podłodze pełnej pyłu i gruzu. Moja rezerwa finansowa topniała powoli, ale sukcesywnie. Kiedy w końcu otworzyłam moją wymarzoną cukiernię, nie było czerwonego dywanu ani wielkiej fety. Po prostu pewnego wtorkowego poranka odkluczyłam drzwi i wywiesiłam szyld „Otwarte”.

Początki były niesamowicie trudne. Czasami przez cały dzień wchodziło zaledwie pięciu klientów. Musiałam wyrzucać niesprzedane wypieki, co łamało mi serce. Jednak z każdym tygodniem, powoli i żmudnie, budowałam bazę stałych klientów. Ludzie z osiedla zaczęli doceniać, że mój chleb jest zawsze świeży, a ciasta smakują jak w domu. Po sześciu miesiącach zaczęłam wychodzić na zero. Po dziesięciu pojawił się pierwszy czysty zysk.

Siostrze nie wychodziło

W tym samym czasie biznes Sylwii wyglądał jak z okładki magazynu modowego. Jej butik w galerii tonął w welurze, złocie i drogich zapachach. Problem polegał na tym, że był zazwyczaj całkowicie pusty. Ceny ubrań, które sprowadzała, były oderwane od rzeczywistości naszego miasta.

Zaczęłam zauważać niepokojące sygnały. Sylwia przestała bywać w drogich restauracjach. Zamiast tego coraz częściej wpadała do mojej cukierni, zjadając darmowe ciastka i wypijając litry kawy. Była nerwowa, często sprawdzała telefon, a jej dawna pewność siebie ustąpiła miejsca dziwnej, stłumionej frustracji.

– Jak idzie w galerii? – zapytałam pewnego razu, przecierając ladę.

– Ludzie to ignoranci – odpowiedziała ostro, unikając mojego wzroku. – Nie znają się na modzie. Wchodzą, oglądają metki i wychodzą. Nawet nie wiedzą, co to za materiały. Ale to tylko przejściowy kryzys, niedługo zacznie się sezon letni i sprzedaż będzie duża.

Nie była.

Nigdy nie zapomnę jej wzroku

To był deszczowy czwartek, tuż przed zamknięciem cukierni. Wycierałam właśnie ekspres do kawy, kiedy usłyszałam dzwonek nad drzwiami. Do środka weszła Sylwia. Nie miała na sobie idealnego makijażu ani najnowszej sukienki z kolekcji. Wyglądała na zmęczoną, przemokniętą i przerażoną.

– Musisz mi pomóc – powiedziała łamiącym się głosem, opierając dłonie na szklanej witrynie. – Przecież jesteśmy rodziną.

– W czym mam ci pomóc? – zapytałam spokojnie, choć serce zaczęło mi bić mocniej.

– Muszę zamknąć butik. Zalegam z czynszem za trzy miesiące. Umowa leasingowa na samochód została wypowiedziana, bo przestałam płacić raty. Oszczędności nie ma, wszystko poszło w towar, którego nikt nie chce kupić.

– Wszystko? – byłam skołowana. – Przecież to była fortuna.

– Koszty życia, wynajem apartamentu, wyposażenie sklepu... To pochłonęło więcej, niż zakładałam. Ratowałam się chwilówkami dla firm, żeby utrzymać płynność, a teraz... teraz zaraz wejdzie mi komornik. Potrzebuję gotówki. Wiem, że masz oszczędności, widzę, że masz tu ruch. Pożyczysz mi na spłatę długów.

Nie chciałam pożyczyć jej kasy

Jej ton z błagalnego powoli przechodził w roszczeniowy. To sprawiło, że poczułam złość.

– Przykro mi, Sylwia – powiedziałam, starając się opanować drżenie głosu. – Wszystkie wolne środki inwestuję w towar i pensję pracownika, którego właśnie zatrudniłam. Mam lokatę, ale to zabezpieczenie mojego biznesu. Nie mogę ci oddać tych pieniędzy.

– Nie oddać, pożyczyć! – krzyknęła, a jej twarz wykrzywił grymas złości.

– Z czego mi oddasz? Masz potężne długi i zero dochodów.

– Więc pozwolisz mi zatonąć? Własnej siostrze? Pamiętasz, co mówiła babcia? Że musimy trzymać się razem!

– Babcia mówiła też, żebyśmy mądrze dysponowały tym, co nam zostawiła – odpowiedziałam twardo. – Mogę ci pomóc ułożyć plan spłaty. Mogę zatrudnić cię tutaj, u mnie, żebyś miała stały dochód z uczciwej pracy. Będziesz stała za ladą i pomagała przy wypiekach.

Spojrzała na mnie, jakbym uderzyła ją w twarz. Zmierzyła wzrokiem moje ubrudzone mąką buty, stary fartuch i prosty wystrój lokalu.

– Chyba śnisz, jeśli myślisz, że będę podawać ludziom bułki – wycedziła przez zaciśnięte zęby. – Jesteś samolubna. Zawsze byłaś zazdrosna o to, że mam odwagę sięgać po więcej.

Odwróciła się na pięcie i wyszła, trzaskając drzwiami tak mocno, że zadrżały szyby.

Życie toczy się dalej

Od tamtego popołudnia minęły dwa lata. Moja cukiernia stała się sercem lokalnej społeczności. Zatrudniam już trzy wspaniałe osoby, a w weekendy przed wejściem ustawia się kolejka po nasze słynne drożdżówki z kruszonką. Codziennie czuję satysfakcję z tego, co zbudowałam własnymi rękami i rozsądkiem.

Sylwia musiała ogłosić upadłość konsumencką. Straciła samochód, apartament i resztki poczucia wyższości. Z tego, co dowiedziałam się od naszej dalszej rodziny, ostatecznie podjęła pracę w korporacji jako asystentka, by powoli spłacać to, co zostało z jej gigantycznych długów. Zablokowała mój numer telefonu i przestała się odzywać.

Czasem, gdy wczesnym rankiem wyrabiam ciasto i patrzę przez okno na budzące się do życia miasto, zastanawiam się, czy mogłam postąpić inaczej. Może powinnam była oddać jej to, co miałam, ratując ją przed upadkiem? Ale w głębi duszy znam odpowiedź. Pieniądze to tylko narzędzie. W moich rękach stały się mąką, wodą i ciepłem rozgrzanego pieca. W jej rękach zamieniły się w iluzję, która musiała w końcu prysnąć. Nie czuję gniewu, jedynie smutek z powodu siostry, którą zgubiła chciwość i brak pokory wobec życia. A jednak, pomimo tej straty, patrząc na pełną salę moich gości, wiem, że dokonałam właściwego wyboru.

Ewa, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

