Myślałam, że drewniany domek pod lasem będzie moją oazą po latach ciężkiej pracy. Oczami wyobraźni widziałam siebie pijącą poranną kawę na ganku, wsłuchaną wyłącznie w szum drzew i śpiew ptaków. Nie miałam pojęcia, że ta upragniona ucieczka od wielkomiejskiego zgiełku zamieni się w pułapkę, w której nie będę miała nawet odrobiny prywatności, a sielski obraz wsi istnieje tylko na pocztówkach. Oddałabym wszystko, by móc cofnąć czas.

Czułam się jak w niebie

Przez prawie czterdzieści lat pracowałam jako księgowa w centrum dużego miasta. Moje życie odmierzał stukot klawiatury, niekończące się stosy dokumentów i hałas ulicy, który wciskał się przez nieszczelne okna biurowca. Kiedy zbliżała się emerytura, miałam w głowie tylko jedną myśl. Chciałam uciec. Pragnęłam miejsca, w którym nikt niczego ode mnie nie będzie chciał, gdzie czas płynie wolniej, a powietrze pachnie naturą, a nie spalinami.

Decyzję podjęłam pod wpływem impulsu podczas jednych z letnich wakacji. Wynajęłam z przyjaciółką domek na uboczu i przez dwa tygodnie czułam się jak w niebie. Świeże warzywa z pobliskiego targu, długie spacery po lesie, cisza tak głęboka, że aż dzwoniło w uszach. Kiedy zobaczyłam ogłoszenie o sprzedaży niewielkiego, białego domu z niebieskimi okiennicami, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od mojego miasta, uznałam to za znak od losu. Sprzedałam swoje dwupokojowe mieszkanie na strzeżonym osiedlu, spakowałam dorobek życia i z wielkimi nadziejami ruszyłam ku nowej przyszłości.

Początki wydawały się magiczne. Był wczesny wrzesień, dni wciąż były ciepłe, a otaczający mój nowy dom las mienił się odcieniami złota i czerwieni. Wieczorami siadałam na tarasie, otulona kocem, i patrzyłam w rozgwieżdżone niebo, którego w mieście nigdy nie było widać. Czułam ogromną ulgę. Byłam przekonana, że znalazłam swoje miejsce na ziemi. Szybko jednak okazało się, że moje wyobrażenia o życiu na wsi były boleśnie naiwne.

Rozczarowałam się

Pierwsze zderzenie z rzeczywistością nastąpiło późną jesienią. Kiedy dni stały się krótsze, a pogoda kapryśna, romantyczny urok mojego azylu zaczął blednąć. Zrozumiałam, że cisza na wsi to pojęcie niezwykle względne. W mieście byłam przyzwyczajona do jednostajnego, niemal usypiającego szumu samochodów, który po pewnym czasie stawał się niesłyszalnym tłem. Tutaj dźwięki inne.

Zaczynało się wczesnym rankiem. Mój dom znajdował się niedaleko drogi dojazdowej do dużych pól uprawnych. O godzinie czwartej rano, jeszcze w gęstym mroku, budził mnie warkot maszyn rolniczych. Drżały szyby w oknach, a ja zrywałam się z łóżka z bijącym sercem. Później dołączały psy. Na wsi każdy ma psa, a najczęściej dwa lub trzy. Kiedy jeden zaczynał szczekać na przejeżdżający rower czy przelatującego ptaka, natychmiast odpowiadała mu cała okolica w niekończącym się, uciążliwym chórze.

Do tego dochodził wszechobecny zapach. Nie był to zapach kwitnących łąk, o którym marzyłam. Jesień i wiosna to czas intensywnych prac polowych, co wiązało się z aromatem naturalnych nawozów, który wnikał przez najdrobniejsze szczeliny w oknach. Nie mogłam nawet wywiesić prania na zewnątrz, bo natychmiast przesiąkało tym specyficznym zapachem. Zaczęłam zamykać okna na głucho, odcinając się od tego, po co rzekomo tutaj przyjechałam.

Byłam w szoku

Jednak to nie zapachy czy poranny hałas okazały się moim największym problemem. Prawdziwym dramatem był brak anonimowości, który powoli odbierał mi radość życia. W bloku w mieście znałam z widzenia zaledwie kilku sąsiadów. Mówiliśmy sobie uprzejme „dzień dobry” w windzie i nikt nie wnikał w to, co robię, z kim się spotykam i jak spędzam czas wolny. Byłam niewidzialna, a ta niewidzialność dawała mi ogromne poczucie wolności.

Na wsi byłam nowa. Byłam z miasta. A to oznaczało, że stałam się głównym obiektem zainteresowania lokalnej społeczności. Moimi najbliższymi sąsiadami byli Zosia i Tadek. Z początku ich zachowanie wydawało mi się niezwykle miłe i serdeczne. Zosia przynosiła mi domowe ciasto, Tadek zaoferował pomoc przy rąbaniu drewna. Czułam wdzięczność, więc zapraszałam ich na kawę, starając się być uprzejmą gospodynią. Nie zdawałam sobie sprawy, że tym samym otwieram drzwi, których już nigdy nie zdołam zamknąć. Sąsiedzi uznali, że skoro jestem sama, to na pewno czuję się samotna i potrzebuję ich towarzystwa oraz życiowych rad każdego dnia.

– A co to tak długo spałaś dzisiaj? – usłyszałam pewnego ranka, wychodząc po drewno. Zofia stała oparta o niski płotek oddzielający nasze posesje.

– Odsypiałam zarwaną noc, czytałam fascynującą książkę – odpowiedziałam z uśmiechem, choć czułam lekkie ukłucie irytacji.

– Oj, po co to po nocy oczy psuć. I prądu szkoda. A kto to tu wczoraj był? Ten niebieski samochód stał na podjeździe do wieczora. Rodzina jakaś?

Byłam w szoku. Zdałam sobie sprawę, że każdy mój ruch, każde zapalone światło, każdy gość i każda torba z zakupami były wnikliwie analizowane i zapamiętywane. Zosia wiedziała dokładnie, o której wyjeżdżam do sklepu, ile czasu mnie nie ma i z czym wracam.

Miałam ich dość

Z każdym tygodniem granice mojej prywatności były przesuwane coraz dalej. Na wsi panował zupełnie inny obyczaj niż w mieście. Ludzie nie dzwonili, by zapowiedzieć wizytę. Po prostu przychodzili. Pewnego popołudnia, mając gorszy dzień, leżałam na kanapie w dresie, z maseczką na twarzy, słuchając spokojnej muzyki. Nagle usłyszałam skrzypienie drzwi wejściowych, a po chwili w korytarzu rozległ się głośny głos.

– Halo! Przyniosłam trochę jabłek na szarlotkę!

Zamarłam. Zosia stała w moim przedpokoju, zrzucając z nóg zabłocone gumowce. Nie pukała. Po prostu nacisnęła klamkę i weszła do mojego domu.

– Nie jestem dzisiaj w formie na gości – powiedziałam, wyłaniając się z salonu.

– A coś się tak wystroiła? – zaśmiała się głośno na mój widok, ignorując moją uwagę. – A tak w ogóle, to musimy porozmawiać. Ten nowy płot, co to go syn Kaliny stawia, widziałaś? Przecież oni w naszą drogę wchodzą. Musisz pójść ze mną do sołtysa, im nas więcej, tym lepiej.

– Nie interesują mnie spory o miedzę. Nie znam się na tym i nie chcę się w to mieszać – odpowiedziałam stanowczo, czując rosnącą gulę w gardle.

– Jak to? Przecież trzeba trzymać z sąsiadami! – Zosia spojrzała na mnie z nieukrywanym oburzeniem, jakbym właśnie popełniła niewybaczalną zbrodnię.

Po tym zdarzeniu relacje znacznie się ochłodziły, co nie oznaczało, że zyskałam spokój. Wręcz przeciwnie. Czułam na sobie wzrok nie tylko sąsiadów za płotem, ale całej okolicy. Kiedy szłam do lokalnego sklepu po pieczywo, rozmowy cichły, a spojrzenia wbijały się w moje plecy. Szybko dowiedziałam się z przypadkowych rozmów, co o mnie mówią. Że miastowa, że zadziera nosa, że stroni od ludzi, że pewnie coś ukrywa, skoro zamieszkała tu sama.

Czułam się jak więzień

Zaczęłam zamykać drzwi na klucz nawet w środku dnia. Założyłam grube zasłony i naciągałam je, gdy tylko zapadał zmrok. Zamiast cieszyć się wolnością, przemykałam po własnym podwórku, upewniając się, czy nikt nie patrzy.

Mój wymarzony dom stał się oblężoną twierdzą, w której czułam się jak więzień. Pewnego chłodnego, wiosennego dnia próbowałam zająć się pracą w ogrodzie. To miało być moje hobby, sposób na relaks. Sadziłam nowe kwiaty, klęcząc na ziemi, kiedy usłyszałam za sobą kroki. Odwróciłam się gwałtownie. Kilka metrów ode mnie stał obcy mężczyzna, przyglądając się mojej pracy.

– Dzień dobry – powiedziałam, z trudem łapiąc oddech z zaskoczenia. – W czym mogę pomóc?

– A bo ja tu szukam pana Tadeusza. Nie ma go u siebie, to pomyślałem, że może tutaj przyszedł – odpowiedział powoli, nie wykazując żadnego zawstydzenia tym, że bez pozwolenia wszedł na mój prywatny teren.

– Nie ma go tutaj. I bardzo proszę nie wchodzić na moją posesję bez pytania. Brama była zamknięta.

– Zamknięta, to sobie otworzyłem – wzruszył ramionami.

Zrobił krok w moją stronę, po czym bez pytania zaczął oglądać moje sadzonki.

– O, takie delikatne pani kupiła. Zmarnieją tu, u nas ziemia ciężka. Trzeba było na targu kupić, a nie te miastowe wynalazki – pouczył mnie i poszedł w stronę furtki, zostawiając ją oczywiście szeroko otwartą.

Zostałam na klęczkach z grudką ziemi w dłoniach. Trzęsłam się z bezsilności i gniewu. To był dokładnie ten moment, w którym dotarła do mnie druzgocąca prawda. Nie pasowałam tu. I oni nie pasowali do mnie.

Żyliśmy w dwóch różnych światach, które nigdy się nie zrozumieją. Wymagałam poszanowania granic, które dla nich nie istniały. Szukałam odosobnienia w miejscu, gdzie społeczność opierała się na nieustannej inwigilacji i ścisłych powiązaniach każdego z każdym.

Wróciłam do domu, zamknęłam drzwi na dwa spusty i usiadłam w fotelu. Spojrzałam przez okno na las. Był piękny, majestatyczny. Ale zrozumiałam, że nie zrekompensuje mi utraty komfortu. Czułam duszność. Miałam dość tłumaczenia się z tego, kim jestem, dość zamykania się na klucz w strachu przed niespodziewanymi gośćmi, dość zapachu obornika o poranku i wszechobecnych plotek.

Odzyskałam spokój

Decyzja kiełkowała we mnie przez kilka następnych dni, ale kiedy już ją podjęłam, poczułam niewyobrażalną ulgę. Sięgnęłam po telefon i wykręciłam numer do agentki nieruchomości, która rok wcześniej pomagała mi sprzedać mieszkanie.

– Pani Agnieszko – zaczęłam, czując, jak z ramion spada mi ogromny ciężar. – Mam dla pani dom na sprzedaż. Mój własny. Chcę wrócić do miasta.

Tydzień później w moim ogrodzie stanęła tabliczka z napisem „Na sprzedaż”. Oczywiście wywołało to prawdziwą sensację we wsi. Zosia patrzyła na mnie, pewnie triumfując, że „miastowa nie dała rady”. Miałam to gdzieś.

Przestałam się przejmować ich wzrokiem, bo wiedziałam, że to już niedługo się skończy. Kiedy proces sprzedaży został sfinalizowany, a ja pakowałam ostatnie kartony, poczułam dziwny spokój. Kupiłam urocze mieszkanie na przedmieściach. Z dużym balkonem, na którym mogłam postawić donice z kwiatami. Wokół mnie znów mieszkali ludzie, których imion nie znałam. Znów słyszałam szum samochodów.

Dziś, pijąc kawę na swoim nowym balkonie, z uśmiechem na twarzy obserwuję sąsiada z naprzeciwka, który tylko kiwa mi głową w milczeniu i znika za swoimi drzwiami. Zrozumiałam, że prawdziwy spokój nie zależy od ilości drzew za oknem, ale od poczucia bezpieczeństwa i świadomości, że nikt nie przekracza naszych granic. Wieś to piękny obrazek, na który z przyjemnością patrzę z daleka. Jednak moje życie jest tam, gdzie w tłumie ludzi mogę wreszcie być zupełnie sama.

Jadwiga, 65 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

