Przez lata żyliśmy obok siebie, dzieląc każdą tajemnicę, każdy uśmiech i każdą łzę. Nikomu ani przez chwilę nie ufałam bardziej niż jemu. Byliśmy dwojgiem połączonych dusz, ale ja uparcie nazywałam to tylko przyjaźnią. Potrzebowałam całego roku rozłąki i widoku innej kobiety u jego boku, by wreszcie przejrzeć na oczy. To wyznanie miało zniszczyć mój poukładany świat, a jednak w ostatniej sekundzie uratowało mi życie.

Mój najlepszy przyjaciel

Znaliśmy się z Oskarem od czasów studiów. Byliśmy jak dwa puzzle, które idealnie do siebie pasują, choć pochodzą z zupełnie różnych układanek. On był opanowany, analityczny, zawsze patrzył na świat przez pryzmat logiki i spokoju. Ja z kolei działałam pod wpływem impulsu, często gubiłam klucze, zapominałam o ważnych terminach i ulegałam skrajnym emocjom. Oskar był moim fundamentem. Kiedy miałam gorszy dzień, po prostu zjawiał się pod moimi drzwiami z dwoma kubkami ulubionej kawy z cynamonem i cierpliwie wysłuchiwał moich żali.

Wszyscy dookoła powtarzali, że zachowujemy się jak stare, dobre małżeństwo. Moja mama często pytała, kiedy wreszcie przestaniemy udawać i zaczniemy być razem. Zawsze zbywałam te pytania śmiechem. Przecież to był Oskar. Mój najlepszy przyjaciel, powiernik sekretów, człowiek, przy którym mogłam płakać w wyciągniętym dresie, nie martwiąc się o rozmazany tusz do rzęs. Byłam absolutnie i niezachwianie pewna, że łączy nas wyłącznie platoniczna, bratersko-siostrzana więź. A przynajmniej tak sobie wmawiałam, budując wokół swojego serca gruby mur.

Głos działał na mnie kojąco

Wszystko zmieniło się w ten chłodny, listopadowy wieczór, kiedy Oskar zaprosił mnie do naszej ulubionej włoskiej knajpki. Był dziwnie spięty. Bawił się papierową serwetką, unikał mojego wzroku.

— Dostałem propozycję rocznego kontraktu — powiedział w końcu, patrząc na swoje dłonie. — W Londynie. To ogromna szansa. Wylatuję za trzy tygodnie.

Świat na moment się zatrzymał. Czułam, jak powietrze uchodzi z moich płuc, ale natychmiast przywołałam na twarz najszerszy uśmiech, na jaki było mnie stać. Gratulowałam mu, zapewniałam, że to wspaniała wiadomość, a w środku czułam jedynie rozdzierającą pustkę.

Po jego wyjeździe moje mieszkanie wydawało się nienaturalnie ciche. Próbowałam wypełnić ten czas nowymi aktywnościami. Zapisałam się na kurs ceramiki, zaczęłam biegać, a nawet dałam się namówić koleżance z pracy na randkę w ciemno z pewnym sympatycznym architektem. Niestety, podczas kolacji z nowo poznanym mężczyzną łapałam się na tym, że wciąż o nim myślę. Architekt opowiadał o swoich projektach, a ja zastanawiałam się, czy Oskar jadł już kolację i jak minął mu dzień w nowym biurze.

Przez cały rok naszej rozłąki utrzymywaliśmy intensywny kontakt. Pisaliśmy do siebie długie maile, w których opisywaliśmy najdrobniejsze szczegóły naszych dni. Każdego wieczoru dzwoniliśmy do siebie przez komunikator wideo.

— Brakuje mi naszych spacerów — powiedział pewnego wieczoru Oskar, patrząc na mnie przez ekran telefonu.

— Mnie też – odpowiedziałam cicho. — Wracaj szybko, bo zapomnę, jak wyglądasz w rzeczywistości.

Jego głos działał na mnie kojąco. Żyłam od jednej rozmowy do drugiej, nie zdając sobie sprawy, że ta tęsknota nie jest uczuciem, którym darzy się po prostu przyjaciela.

Uderzyła we mnie prawda

Dzień jego powrotu miał być najszczęśliwszym dniem w moim życiu. Kupiłam wielki balon z napisem witającym w domu, upiekłam jego ulubione ciasto marchewkowe i pojechałam na lotnisko z sercem bijącym w rytm wesołej melodii. Wypatrywałam go w tłumie podróżnych wychodzących z hali przylotów. W końcu go zobaczyłam. Wyglądał wspaniale. Był lekko opalony, uśmiechnięty i miał na sobie ten dobrze mi znany płaszcz. Zrobiłam krok do przodu, by rzucić mu się na szyję, ale w tym samym ułamku sekundy zauważyłam, że nie idzie sam. Jego dłoń spoczywała na talii szczupłej, pięknej brunetki. Śmiali się do siebie, a w sposobie, w jaki na nią patrzył, było coś intymnego.

Zamarłam. Balon w mojej dłoni nagle wydał się ciężki jak ołów. Oskar mnie dostrzegł i jego twarz rozjaśniła się radością. Podszedł do mnie szybkim krokiem, pociągając za sobą kobietę.

— Lidia, tak bardzo tęskniłem! — zawołał, obejmując mnie krótko. — Chcę ci kogoś przedstawić. To Paula.

— Cześć, Oskar tyle mi o tobie opowiadał — powiedziała Paula radosnym głosem i wyciągnęła do mnie dłoń.

Na jej serdecznym palcu błysnął duży, diamentowy pierścionek. Mój wzrok zatrzymał się na tym lśniącym kamieniu, a w głowie zapanował absolutny chaos.

— Zaręczyliśmy się w zeszłym miesiącu — dodał Oskar, obejmując Paulę ramieniem. — Planujemy ślub na koniec lata.

W tamtej jednej, bolesnej chwili, pośród szumu lotniska i zapachu kawy z pobliskiej kawiarni, uderzyła we mnie prawda. Prawda, przed którą uciekałam przez tyle lat. Kochałam go. Kochałam mojego najlepszego przyjaciela każdą komórką swojego ciała, a on właśnie planował resztę życia z inną kobietą.

Próbowałam zniknąć

Kolejne miesiące były dla mnie prawdziwą torturą, starannie ubraną w pozory radości. Paula okazała się niezwykle ciepłą, sympatyczną i inteligentną osobą. Nie potrafiłam jej nienawidzić, co tylko potęgowało moje wyrzuty sumienia. Zostałam wciągnięta w wir przygotowań ślubnych. Wybierałam z nimi zaproszenia, doradzałam przy wyborze tortu, a nawet towarzyszyłam Pauli w salonie sukien ślubnych.

— Jak wyglądam? — zapytała mnie pewnego popołudnia, obracając się przed ogromnym lustrem w zjawiskowej, koronkowej sukni.

— Przepięknie — skłamałam gładko, czując, jak dławi mnie własny głos. — Oskar oniemieje, gdy cię zobaczy.

Wracając wtedy do domu, usiadłam w samochodzie i płakałam przez godzinę. Zrozumiałam, że straciłam szansę na własne szczęście przez własne tchórzostwo. Widywałam Oskara rzadziej. Był zajęty pracą, nowym życiem i swoją narzeczoną. Kiedy już się spotykaliśmy, atmosfera między nami była inna. Ciężka, pełna niewypowiedzianych słów. Czasami łapałam jego wzrok, gdy patrzył na mnie z dziwnym zamyśleniem, ale szybko odwracał głowę, zmieniając temat na ułożenie stołów weselnych.

Próbowałam zniknąć, wycofać się z ich życia, ale Oskar nie pozwalał. Twierdził, że beze mnie ten ślub nie będzie miał sensu, że muszę stać u jego boku w tak ważnym dniu. Grałam więc swoją rolę, wewnętrznie rozpadając się na kawałki z każdym kolejnym dniem zbliżającym się do daty ceremonii.

Odwróciłam się na pięcie

Było późne popołudnie na dzień przed ślubem. Sala weselna w małym dworku pod miastem tonęła w pudrowych kwiatach i białych tkaninach. Rodzina Pauli pojechała już do hotelu, a organizatorzy zajmowali się ostatnimi detalami. Zostałam poproszona przez Oskara o pomoc przy ułożeniu winietek na stołach. Byliśmy w sali zupełnie sami. Przez otwarte okna wpadało ciepłe, letnie powietrze, a w oddali słychać było śpiew ptaków. Układałam małe karteczki z nazwiskami gości, czując, jak z każdą chwilą narasta we mnie panika. Jutro o tej porze on będzie mężem innej kobiety. Moje życie zmieni się bezpowrotnie, a ja na zawsze zostanę tylko „tą dobrą przyjaciółką rodziny”.

Oskar podszedł do mojego stołu. Wyglądał na niesamowicie zmęczonego.

— Lidia, wszystko w porządku? — zapytał, przyglądając mi się uważnie. — Jesteś dziś bardzo milcząca.

— Jestem po prostu zmęczona — odparłam, nie podnosząc wzroku znad winietek. — To był długi dzień.

— Spójrz na mnie — poprosił, a w jego głosie zabrzmiała nuta, której nie słyszałam od czasu jego wyjazdu.

Uniosłam głowę. Nasze spojrzenia się spotkały i nagle cały mój starannie budowany mur rozsypał się w drobny mak. Nie miałam już siły udawać. Nie miałam siły się uśmiechać.

— Nie mogę jutro przyjść, Oskar — powiedziałam łamiącym się głosem.

— Co ty mówisz? — Zmarszczył brwi, a na jego twarzy malowało się kompletne zaskoczenie. — Przecież ustaliśmy... Jesteś najważniejszą osobą w moim życiu, musisz tam być.

— Właśnie dlatego nie mogę! — Podniosłam głos, czując, jak po moich policzkach płyną gorące łzy. — Nie rozumiesz? Nie potrafię patrzeć, jak przysięgasz miłość innej kobiecie. Nie potrafię stać z boku, uśmiechać się i udawać, że moje serce właśnie nie pęka na tysiąc kawałków!

Zapadła głucha, ogłuszająca cisza. Oskar wpatrywał się we mnie szeroko otwartymi oczami. Zrobiłam krok do tyłu, przerażona własnymi słowami. Przekroczyłam granicę, zza której nie było już powrotu. Zniszczyłam naszą przyjaźń.

— Zrozumiałam to za późno — kontynuowałam ciszej, ocierając twarz wierzchem dłoni. — Dopiero kiedy wróciłeś z nią z tego nieszczęsnego Londynu. Kocham cię, Oskar. Prawdopodobnie kochałam cię od zawsze, ale byłam zbyt głupia i zbyt ostrożna, żeby to dostrzec. Przepraszam. Nie powinnam ci tego mówić teraz. Po prostu... muszę wyjść.

Odwróciłam się na pięcie, chcąc jak najszybciej uciec z tej pięknej, przystrojonej kwiatami sali, która dusiła mnie swoim zapachem. Zanim jednak zrobiłam drugi krok, poczułam na swoim nadgarstku jego dłoń. Pociągnął mnie lekko w swoją stronę.

Zamurowało mnie

Odwróciłam się z powrotem. Oczy Oskara błyszczały. Oddychał ciężko, jakby właśnie przebiegł maraton.

— Dlaczego mówisz mi to dopiero teraz? — zapytał cicho, niemal szeptem, w którym mieszała się złość z ogromną ulgą.

— Bo się bałam — przyznałam ze szlochem.

— A ja bałem się przez ostatnie siedem lat — odpowiedział, zacieśniając uścisk na mojej dłoni. — Lidia, wyjechałem do Londynu, bo nie mogłem już znieść bycia tylko twoim przyjacielem. Słuchałem o twoich randkach, patrzyłem, jak żyjesz obok mnie i byłem pewien, że nigdy nie odwzajemnisz mojego uczucia.

Zamurowało mnie. Przestałam płakać, nie mogąc uwierzyć w to, co słyszę.

— A Paula? — wykrztusiłam.

— Paula była moim sposobem na zapomnienie — powiedział, spuszczając wzrok. — Jest wspaniała, to prawda. Dała mi stabilizację i spokój. Ale kiedy patrzyłem na ciebie przez te wszystkie miesiące po powrocie, wiedziałem, że okłamuję samego siebie i ją. Byłem po prostu zbyt wielkim tchórzem, żeby odwołać to wszystko, wierząc, że dla ciebie nic nie znaczę. Czekałem na jakiś znak, na jeden twój gest. A ty przez cały czas tak idealnie grałaś rolę druhny.

— Myślałam, że jesteś z nią szczęśliwy — szepnęłam, czując, jak świat wokół nas wiruje.

— Jestem szczęśliwy tylko w jednym miejscu na świecie — powiedział Oskar, podnosząc dłoń i delikatnie ocierając łzę z mojego policzka. — Obok ciebie.

Nie musieliśmy mówić nic więcej. Oskar odwołał ślub jeszcze tego samego wieczoru. To były najtrudniejsze i najbardziej bolesne godziny w naszym życiu. Paula płakała, jej rodzina była wściekła, a znajomi patrzyli na nas z szokiem i potępieniem. Przeżyliśmy prawdziwe trzęsienie ziemi, musieliśmy zmierzyć się z ogromnym poczuciem winy za zranienie niewinnej osoby, która nie zasłużyła na taki cios.

Jednak kiedy opadł bitewny kurz, a gniew otoczenia powoli zaczął przygasać, zostaliśmy tylko my. Wreszcie szczerzy, wreszcie wolni od udawania i masek. Zrozumiałam, że czasami bycie uczciwym wobec samego siebie wymaga podjęcia najtrudniejszych decyzji i zburzenia wszystkiego, co znajome. Ale kiedy patrzę dziś w oczy mojego mężczyzny, pijąc z nim poranną kawę z cynamonem, wiem, że było warto przejść przez to piekło, by w końcu odnaleźć drogę do domu.

Lidia, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

