Myślałam, że szczera rozmowa rozwiąże sprawę, ale dla matki mojego męża brak dzieci to nie jest wybór życiowy, tylko usterka, którą trzeba natychmiast naprawić. Nie dociera do niej żadne tłumaczenie, bo żyje w przekonaniu, że to ja potwornie się mylę i zawsze byłam złą synową. Każde niedzielne popołudnie zamieniało się w katastrofę, a moje zawodowe sukcesy były dla niej jedynie bezwartościową wymówką.

Obsadzona w roli głównego czarnego charakteru

Od kiedy pamiętam, fascynowała mnie przestrzeń i to, jak można ją kształtować, by służyła ludziom. Moja praca jako architektki krajobrazu nie była dla mnie tylko sposobem na opłacenie rachunków. Była moją pasją, moim żywiołem i miejscem, w którym czułam się absolutnie spełniona. Patryk, mój mąż, doskonale to rozumiał.

Zanim wzięliśmy ślub, przegadaliśmy wiele godzin na temat naszej przyszłości. Byliśmy zgodni co do jednego: nie czuliśmy w sobie instynktu rodzicielskiego. Chcieliśmy podróżować, rozwijać się zawodowo, a wieczorami cieszyć się ciszą w naszym małym, przytulnym mieszkaniu z widokiem na park.

Nasz świat był kompletny i harmonijny, dopóki do akcji nie wkroczyła Elwira, moja teściowa. Początkowo jej pytania były niezwykle subtelne. Ot, niewinne westchnienia nad wózkiem mijanym na spacerze, przelotne uwagi o tym, jak szybko płynie czas, czy opowieści o wnukach jej przyjaciółek. Traktowałam to z uśmiechem i lekkim pobłażaniem.

Sądziłam, że każda matka w pewnym momencie przechodzi przez etap oczekiwania na wnuki. Nie przypuszczałam jednak, że z czasem te delikatne sugestie przerodzą się w otwartą, nieustępliwą kampanię, w której ja zostanę obsadzona w roli głównego czarnego charakteru.

Dla Elwiry model życia był bardzo prosty. Kobieta mogła pracować, owszem, ale tylko do momentu, w którym na świecie nie pojawi się potomek. Potem jej jedynym słusznym celem stawało się ognisko domowe. Moje wieczory spędzane nad projektami ogrodów botanicznych czy miejskich skwerów uważała za fanaberię i stratę cennego czasu, który rzekomo powinnam przeznaczyć na planowanie powiększenia rodziny.

Byłam zagubioną egoistką

Była niedziela, wczesne popołudnie. Siedzieliśmy w salonie Elwiry, otoczeni zapachem pieczonego mięsa i domowego ciasta z jabłkami. Zawsze doceniałam jej kulinarne zdolności, ale z czasem te spotkania zaczęły budzić we mnie narastający niepokój. Nakładałam sobie porcję sałatki, gdy usłyszałam ten dobrze znany, specyficzny ton głosu:

— Spotkałam wczoraj panią Zofię z parteru — zaczęła teściowa, zawieszając głos i powoli mieszając herbatę w porcelanowej filiżance. — Jej córka, ta, co to takie wielkie stanowisko w banku zajmowała, w końcu poszła po rozum do głowy. Spodziewają się drugiego dziecka. Zrozumiała, że te całe kariery to tylko ułuda.

Poczułam, jak widelec zastyga mi w dłoni. Spojrzałam na Patryka, który natychmiast wyprostował się na krześle.

— Mamo, przecież to jej życie. Każdy ma inne priorytety — odpowiedział spokojnie mój mąż, próbując rozładować napięcie.

— Priorytety! — Teściowa prychnęła cicho, spoglądając na mnie z ukosa. — Prawdziwe priorytety poznaje się dopiero wtedy, kiedy na starość nikt ci nie poda szklanki wody. Praca cię nie przytuli, Kinga. Te twoje rysunki, drzewka i krzaczki to bardzo ładne hobby, ale dom bez tupotu małych stóp to po prostu puste ściany.

— Mój dom nie jest pusty, mamo — odpowiedziałam, starając się, by mój głos brzmiał uprzejmie, ale stanowczo. — Mamy z Patrykiem siebie. Mamy nasze plany. Moja praca to nie jest hobby, tylko poważny zawód, który daje mi ogromną satysfakcję.

— Satysfakcję — powtórzyła z wyczuwalną ironią. — Satysfakcja mija z wiekiem, drogie dziecko. Zobaczysz za dziesięć lat. Tylko żeby nie było za późno na zmianę zdania. Zegar tyka, a wy udajecie, że go nie słyszycie.

Reszta obiadu upłynęła w gęstej, niemal namacalnej ciszy. Czułam na sobie jej krytyczne spojrzenie za każdym razem, gdy sięgałam po kompot. W jej oczach nie byłam samodzielną, dorosłą kobietą realizującą swoje marzenia. Byłam zagubioną egoistką, która nie rozumie, na czym polega prawdziwe życie.

W korytarzu stanęła Elwira

Miesiąc później pracowałam nad najważniejszym zleceniem w mojej dotychczasowej karierze. Był to projekt rewitalizacji ogromnego parku miejskiego połączonego z nowoczesną, przeszkloną palmiarnią. Zlecenie wymagało mnóstwa uwagi, godzin analizowania warunków nasłonecznienia, dobierania odpowiednich gatunków roślin i konsultacji z inżynierami. Spędzałam dnie w biurze, a wieczorami przenosiłam się z laptopem i szkicownikiem do naszego salonu. Patryk wspierał mnie bezgranicznie, przynosząc mi ciepłą herbatę i dbając o domowe obowiązki, żebym mogła się skupić.

Był czwartkowy wieczór. Siedziałam na podłodze w salonie, otoczona wzornikami materiałów i wydrukami planów architektonicznych. Nagle usłyszałam dźwięk domofonu, a po chwili zgrzyt klucza w zamku. Patryk otworzył drzwi. W korytarzu stanęła Elwira z dwoma pojemnikami pełnymi jedzenia.

— Pomyślałam, że wpadnę, skoro wy nie macie czasu dla matki — powiedziała głośno, zdejmując płaszcz. Weszła do salonu i zatrzymała się w połowie kroku, widząc bałagan na dywanie.

— Kinga, co tu się dzieje? Przecież tu nie ma jak przejść — westchnęła, kręcąc głową. — Patryk mówił, że jesteś bardzo zajęta, ale myślałam, że to chociaż jakaś ludzka praca, a ty tu siedzisz na podłodze jak przedszkolak z wycinankami. Mąż wraca po całym dniu, a w domu taki rozgardiasz. Kiedy ty w ogóle masz czas, żeby zadbać o ognisko domowe?

— Przecież niczego nam nie brakuje, mamo — odezwał się Patryk, odbierając od niej pojemniki. — Kinga zaraz kończy kluczowy etap projektu. Jesteśmy dorośli, radzimy sobie. A obiad ugotowałem dzisiaj ja.

Teściowa spojrzała na swojego syna z wyrazem głębokiego żalu zmieszanego z litością.

— Ty ugotowałeś. Ty sprzątasz. A ona tylko te swoje projekty — powiedziała cicho, ale wyraźnie, wpatrując się we mnie. — Prawdziwa kobieta potrafi pogodzić dom z obowiązkami. Ale jak się myśli tylko o własnych ambicjach, to nie ma miejsca na nic innego. Ani na męża, ani na dziecko.

— Moja praca wymaga teraz pełnego zaangażowania — powiedziałam, odkładając ołówek i patrząc jej prosto w oczy. — Jesteśmy dumni z tego, co robię. A nasz dom funkcjonuje na zasadach partnerstwa, nie tradycyjnych ról, które pani uważa za jedyne słuszne.

— Partnerstwo — mruknęła teściowa pod nosem. — Nowoczesne wymysły, które prowadzą donikąd. Zobaczymy, czy to partnerstwo przyniesie ci na starość wnuki.

Otworzyłam kartonik

Atmosfera stawała się coraz trudniejsza do zniesienia. Bolało mnie to, bo bardzo ceniłam rodzinę. Chciałam mieć z nią dobre relacje, ale nie za cenę rezygnacji z samej siebie. Wiedziałam, że zbliżają się moje urodziny i obawiałam się, jak będzie wyglądało nasze spotkanie. Zorganizowaliśmy niewielki poczęstunek w naszym mieszkaniu. Elwira przyszła punktualnie, wręczając mi bukiet kwiatów ze sztucznym uśmiechem na twarzy. Potem wyciągnęła z torebki płaski, ozdobny kartonik.

— To dla ciebie. Żebyś w końcu zrozumiała, co jest w życiu najważniejsze — powiedziała, podając mi prezent.

Otworzyłam kartonik. W środku znajdował się piękny, ręcznie oprawiany album na zdjęcia. Uśmiechnęłam się, myśląc, że to naprawdę miły gest. Przerzuciłam kilka pierwszych stron, na których znajdowały się zdjęcia ze ślubu mojego i Patryka, potem kilka fotografii z naszych wakacji. A potem strony stały się puste. Na środku jednej z białych kart przyklejona była mała karteczka, na której charakterystycznym pismem Elwiry widniał napis: „Miejsce na prawdziwy sens życia. Oby nie pozostało puste na zawsze”.

Zamknęłam album powoli. Czułam, jak krew pulsuje mi w skroniach. Spojrzałam na męża, który dostrzegł karteczkę przez moje ramię. Jego twarz momentalnie stężała.

— Co to ma znaczyć, mamo? — zapytał ostro Patryk. — Ile razy mamy ci powtarzać, żebyś przestała ingerować w nasze decyzje?

— Ja nie ingeruję, synu. Ja próbuję was ratować! — Elwira podniosła głos, a jej oczy zalśniły od łez. — Patrzę, jak marnujecie swoje życie. Kinga pracuje od świtu do nocy, ty jej we wszystkim usługujesz. Do czego to prowadzi? Kto zostanie po was na tym świecie? Kto po was zapłacze? Chcę mieć wnuki, to takie dziwne? Wszystkie moje koleżanki mają, a ja muszę świecić oczami i wymyślać powody, dla których wy wolicie karierę od rodziny!

Te słowa zawisły w powietrzu, ciężkie i raniące. Zrozumiałam wtedy, że w tym wszystkim nigdy nie chodziło o nasze rzekome szczęście. Chodziło o jej wyobrażenia, o jej status wśród znajomych i o jej własne, niespełnione oczekiwania.

— Proszę pani — zaczęłam spokojnie, choć w środku cała drżałam z emocji. — Bardzo mi przykro, że czuje się pani rozczarowana. Ale nie powołamy na świat nowego człowieka tylko po to, by miała pani czym pochwalić się przed koleżankami. Nasza decyzja o braku dzieci jest ostateczna. Nie jest wynikiem mojej pracy, rzekomego egoizmu czy niechęci do rodziny. Wynika z tego, jak chcemy żyć. Jesteśmy w tym z Patrykiem absolutnie zgodni.

— Jak możesz tak mówić? — szepnęła, chwytając się za klatkę piersiową.

— Mówię to, bo musimy postawić granicę — kontynuowałam, nie dając sobie przerwać. — Szanuję panią i bardzo chcę, żebyśmy żyli w zgodzie. Ale nie pozwolę, by w moim własnym domu moje życiowe wybory były nieustannie atakowane. Jeśli nie potrafi pani zaakceptować nas takimi, jakimi jesteśmy, to może powinniśmy na jakiś czas ograniczyć nasze spotkania.

Mój wybór miał sens

Elwira wyszła tego wieczoru bardzo wcześnie, rzucając na odchodne tylko chłodne pożegnanie. Przez następne kilka tygodni w ogóle się nie odzywała. Patryk dzwonił do niej od czasu do czasu, by zapytać o zdrowie, ale rozmowy były krótkie i zdawkowe. Nie było mi z tym łatwo. Czułam wyrzuty sumienia, zastanawiając się, czy nie byłam zbyt ostra. Jednak za każdym razem, gdy wracałam myślami do tego ozdobnego albumu, wiedziałam, że postąpiłam słusznie. Nikt nie ma prawa dyktować innemu człowiekowi, jak ma wyglądać jego droga do szczęścia.

Z biegiem czasu sytuacja zaczęła się delikatnie normować. Mój projekt palmiarni został zatwierdzony i ruszyła jego budowa. Byłam pochłonięta pracą na miejscu inwestycji, widząc, jak moje rysunki stają się rzeczywistością, jak przestrzeń nabiera barw i kształtów. To dawało mi siłę i potężną dawkę pozytywnej energii. Pół roku po naszym spięciu z okazji moich urodzin, zostaliśmy zaproszeni do Krystyny na imieniny.

Poszliśmy z pewnymi obawami, ale spotkanie przebiegło zupełnie inaczej niż dotychczasowe. Elwira była chłodniejsza, zachowywała dystans, ale ani razu nie wspomniała o dzieciach, wózkach, upływającym czasie czy sąsiadkach. Zauważyła nawet, że dobrze wyglądam, a gdy Patryk wspomniał o rozpoczęciu budowy parku, pokiwała tylko głową i zapytała o termin otwarcia.

Zrozumiałam wtedy pewną bardzo ważną rzecz. Nigdy nie zmienię sposobu myślenia mojej teściowej. Dla niej zawsze pozostanę kobietą, która wybrała niewłaściwą ścieżkę. Ale postawienie twardej granicy sprawiło, że przestała tę ocenę narzucać naszej rzeczywistości. Obroniliśmy nasz świat. Nasze ciche, bezdzietne życie zyskało przestrzeń, w której mogliśmy wreszcie swobodnie oddychać, bez poczucia winy, że zawodzimy czyjeś oczekiwania. A park, nad którym spędziłam tyle długich nocy, już wkrótce miał otworzyć swoje bramy dla tysięcy ludzi, dając mi namacalny dowód na to, że mój wybór miał sens.

Kinga, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

