Nigdy nie zapomnę tamtego wielkoczwartkowego poranka. Słońce ledwo przebijało się przez ciężkie, stalowe chmury, a ja od świtu krzątałam się po kuchni. Zapach pieczonego mięsa i świeżego chrzanu wypełniał cały dom, mieszając się z wonią pasty do podłóg. Mój mąż Janek właśnie kończył polerować elegancką zastawę na wielkanocne śniadanie. Byliśmy tylko we dwoje. Jak co roku od pięciu lat.

Byliśmy sami

Nagle rozległ się dzwonek do drzwi. Krótki, natarczywy dźwięk, który sprawił, że aż podskoczyłam, upuszczając ścierkę. Janek spojrzał na mnie znad okularów, odkładając wypolerowaną łyżeczkę na bawełnianą szmatkę.

– Spodziewasz się kogoś, Helenko? – zapytał spokojnie, choć w jego głosie dało się słyszeć nutę zaskoczenia.

– Nikogo – odparłam, wycierając ręce w fartuch. – Może to listonosz z życzeniami od siostry.

Kiedy otworzyłam drzwi, zamarłam. Na wycieraczce stał mój syn Wojtek. Mój synek, który pięć lat temu wyjechał do Londynu tylko na chwilę i zapadł się pod ziemię. Zmienił się. Twarz miał nieco bardziej zmęczoną, a wokół oczu pojawiły się pierwsze zmarszczki, ale to wciąż był on. Miał na sobie elegancki, choć lekko wymięty płaszcz, a u jego stóp stała duża, ciemna walizka.

– Cześć, mamo – powiedział cicho, a jego głos zadrżał.

Nie mogłam wydusić z siebie słowa. Łzy same napłynęły mi do oczu, zamazując obraz. Wyciągnęłam ręce i po prostu go przytuliłam, mocno, jakby bojąc się, że zaraz znów zniknie jak sen. Płakałam ze wzruszenia, wdychając zapach jego wody po goleniu wymieszany z chłodnym powietrzem.

Nie spodziewaliśmy się

– Janek! – krzyknęłam w stronę korytarza, nie wypuszczając Wojtka z objęć. – Janek, chodź szybko!

Kiedy mój mąż zobaczył, kto stoi w progu, jego twarz rozjaśniła się najpiękniejszym uśmiechem, jakiego nie widziałam u niego od lat. Wierzył, tak jak i ja, że nasz syn wrócił. Że w końcu zrozumiał, iż jego miejsce jest tutaj, z nami.

Następne dwa dni minęły nam jak w pięknym, nierealnym śnie. Wojtek był oszczędny w słowach, jeśli chodziło o jego życie w Anglii. Zbywał nasze pytania uśmiechem i ogólnikami. Mówił, że pracował w dużej firmie, że zdobywał doświadczenie, ale w końcu poczuł, że to nie jest jego miejsce na ziemi.

– Zrozumiałem, co jest naprawdę ważne – rzucił któregoś wieczoru, patrząc w okno.

Janek, zazwyczaj powściągliwy, wyciągnął ze spiżarni najlepsze przysmaki. Zamówił u znajomego rzeźnika specjalną szynkę, na którą normalnie byśmy sobie nie pozwolili. Chciał ugościć syna jak króla. Ja z kolei upiekłam jego ulubiony sernik z brzoskwiniami. Nasz dom, do tej pory cichy i spokojny, nagle wypełnił się energią i nadzieją.

Był małomówny

Zastanawiałam się, dlaczego przyjechał akurat teraz? Dlaczego nie dał znaku życia przez te wszystkie lata? Nie dzwonił na święta, nie odpisywał na wiadomości. Tłumaczyłam sobie, że pewnie było mu ciężko, że może wstydził się przyznać do jakiejś porażki. Jak to matka, znajdowałam dla niego tysiące usprawiedliwień.

– Helenko, zobaczysz, on tu zostanie – powiedział mi szeptem Janek w Wielki Piątek wieczorem, gdy kładliśmy się spać. – Znajdzie dobrą pracę, ułoży sobie życie. Mamy go z powrotem.

Poklepałam męża po dłoni, uśmiechając się do własnych myśli. Byłam pewna, że ten wielkanocny czas to nowy początek. Czułam w sercu taką ogromną ulgę, jakby wielki ciężar spadł mi z ramion. Nadeszła Wielka Niedziela. Stół w jadalni wyglądał przepięknie. Biały obrus, wiosenne kwiaty w wazonie, porcelanowa zastawa, którą wyciągałam tylko na specjalne okazje.

Na środku dumnie prezentował się koszyczek ze święconką. Zajęliśmy miejsca. Wojtek usiadł naprzeciwko mnie. Zauważyłam, że jest jakiś niespokojny. Bębnił palcami o blat stołu i unikał naszego wzroku. Pomyślałam, że może jest wzruszony całą tą sytuacją. Janek, jak to miał w zwyczaju, wstał, by podzielić się jajkiem i złożyć życzenia.

Nie mogłam uwierzyć

– Synu – zaczął, a jego głos lekko drżał. – Tak bardzo się cieszymy, że jesteś z nami. Niech te święta…

– Zanim zaczniemy – przerwał mu nagle Wojtek, podnosząc się z krzesła. – Muszę wam coś pokazać. To ważniejsze.

Spojrzeliśmy na siebie z Jankiem, nie wiedząc, czego się spodziewać. Wojtek wyszedł na chwilę do przedpokoju i wrócił ze skórzaną teczką. Usiadł z powrotem, otworzył ją i wyciągnął plik dokumentów. Położył je na białym obrusie, tuż obok półmiska z wędlinami.

– Posłuchajcie – zaczął. – Wróciłem, bo mam ogromną szansę. Poznałem w Londynie świetnych ludzi. Zakładamy innowacyjną firmę, start-up. To będzie strzał w dziesiątkę, gwarantuję wam.

Czekałam na ciąg dalszy, czując, jak mój entuzjazm powoli ulatuje.

– Potrzebuję tylko kapitału na start – kontynuował, przysuwając dokumenty w stronę Janka. – To formalność. Dokumenty kredytowe. Wszystko jest już załatwione, brakuje tylko poręczycieli z nieruchomością. Wasz dom to idealne zabezpieczenie. Bank da mi pod jego zastaw świetne warunki.

Potrzebował pieniędzy

W jadalni zapadła martwa cisza. Patrzyłam na te papiery leżące na moim świątecznym obrusie i nie mogłam uwierzyć w to, co właśnie usłyszałam.

– Wojtuś… – wydusiłam w końcu, czując suchość w gardle. – O czym ty mówisz? Jakie poręczenie? My z ojcem mamy tylko skromne emerytury i ten dom…

– Mamo, nie rozumiesz! – podniósł głos, w którym pojawiła się irytacja. – To życiowa szansa! Spłacę to w rok, nawet nie poczujecie. Po prostu podpiszcie. Wyświadczycie mi wreszcie jakąś przysługę!

Spojrzałam na Janka. Jego twarz, jeszcze chwilę temu promienna i radosna, teraz była szara, jakby postarzał się w ułamku sekundy. Opuścił głowę i powoli, drżącymi rękami, odsunął dokumenty od siebie.

– Nie, synu – powiedział cicho, ale stanowczo. – Nie zrobimy tego. To dorobek całego naszego życia. Nie zaryzykujemy dachu nad głową na jakiś niepewny biznes. Nie tak się to robi.

Wojtek zamarł. Patrzył na ojca z niedowierzaniem, a potem na mnie, szukając sojusznika. Ale ja, choć pękało mi serce, pokiwałam tylko głową, zgadzając się z mężem.

Odmówiliśmy mu

Nie mogłam zaryzykować naszej przyszłości, naszego spokoju na stare lata, dla syna, który przypomniał sobie o nas tylko wtedy, gdy potrzebował pieniędzy.

– Naprawdę? – zapytał z kpiną w głosie. – Tak mi pomagacie? Tacy z was wspaniali rodzice? Kiedyś wam to udowodnię. Będziecie jeszcze prosić, żebym wam coś odpalił z moich milionów.

Zebrał dokumenty jednym, szybkim ruchem, mnąc przy tym biały obrus. Zgarnął je do teczki i wstał od stołu. Bez słowa odwrócił się i wyszedł do przedpokoju. Słyszeliśmy, jak pospiesznie zakłada płaszcz i chwyta walizkę.

– Wojtek, zaczekaj! – krzyknęłam, zrywając się z krzesła, ale drzwi wejściowe już trzasnęły z głuchym hukiem.

Zostałam w korytarzu, wpatrując się w zamknięte drzwi. W domu znów zapadła cisza, ale tym razem była to cisza ciężka, duszna, pełna niewypowiedzianego żalu. Wróciłam do jadalni. Janek siedział nieruchomo, wpatrzony w swój talerz. Na miejscu Tomka zostało nietknięte jajko i biała serwetka.

Podeszłam do okna. Zobaczyłam, jak jego sylwetka oddala się szybkim krokiem wzdłuż ulicy, aż w końcu znika za rogiem. W tym samym momencie z pobliskiego kościoła rozległo się bicie dzwonów, zwiastujące wielkanocną radość. Dla mnie jednak ta Wielkanoc na zawsze pozostanie najsmutniejszym dniem w życiu. Zrozumiałam wtedy, że mój syn wcale nie wrócił do domu. On przyszedł tylko załatwić interes, a my byliśmy jedynie narzędziem do jego realizacji.

Helena, 62 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

