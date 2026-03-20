**Miałyśmy po prostu kupić kilka rzeczy na świąteczne śniadanie, a skończyło się na największej kłótni od lat. Patrzyłam, jak moja córka wrzuca do koszyka kolejne drogie produkty, i czułam, jak wzbiera we mnie trudny do opanowania żal. Zamiast radości ze zbliżającej się Wielkanocy, między sklepowymi półkami wyrosła między nami ściana, która zburzyła cały przedświąteczny spokój.**

To była moja tradycja

Zawsze uważałam, że święta to czas, który wymaga odpowiedniej oprawy, ale ta oprawa powinna płynąć z serca, a nie z portfela. Pamiętam czasy, kiedy do przygotowania wspaniałej Wielkanocy wystarczyły domowe sposoby. Jajka gotowało się w łupinach cebuli, żeby nabrały pięknego, głębokiego brązu. Piekło się babkę drożdżową, której zapach wypełniał całe mieszkanie już w Wielki Piątek, a mazurek dekorowało się bakaliami w proste, geometryczne wzory. To była moja tradycja, mój sposób na okazanie miłości. Moja córka, Julia, od kilku lat żyła w zupełnie innym tempie. Praca w dużej firmie, wieczne spotkania, telefony odbierane nawet wieczorami. Zrozumiałe było dla mnie, że ma mniej czasu, ale nie potrafiłam pojąć, dlaczego ten brak czasu próbuje załatać bezsensownym wydawaniem pieniędzy.

Umówiłyśmy się na wspólne zakupy w wielkim supermarkecie na obrzeżach miasta. Wtorkowe popołudnie wydawało się idealnym momentem, żeby uniknąć największych tłumów. Kiedy czekałam na nią przed wejściem, obserwując ludzi wywożących pełne po brzegi wózki, czułam dziwny niepokój. Julia wpadła w pośpiechu, w jeszcze rozpiętym płaszczu, z telefonem przy uchu. Zakończyła rozmowę ledwie na mnie spojrzawszy, ucałowała mnie w policzek i chwyciła największy dostępny wózek. Miałyśmy kupić tylko to, co niezbędne, bo przecież większość potraw i tak zawsze przygotowywałam w domu. Szybko okazało się, że nasze definicje słowa niezbędne całkowicie się od siebie różnią.

Dziecko, po co ci to wszystko?

Zaczęło się już na dziale z artykułami domowymi. Julia zatrzymała się przed ogromnym stoiskiem z wielkanocnymi dekoracjami. Półki ugięte były od ceramicznych zajączków, pastelowych obrusów i sztucznych kwiatów. Zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć, do naszego wózka powędrował wielki, porcelanowy zając, zestaw serwetek w cenie, za którą mogłabym kupić obiad dla nas obu, i jakieś drewniane zawieszki.

– Dziecko, po co ci to wszystko? – zapytałam cicho, starając się nie robić problemu z tak błahej sprawy. – Przecież masz w domu całe pudełko ozdób z zeszłego roku. Sama pomagałam ci je chować do szafy.

– Mamo, tamte są już niemodne. W tym roku chcę zrobić stół w odcieniach szałwii i złota. Widziałam takie inspiracje w internecie, będzie wyglądać przepięknie – odpowiedziała, nawet na mnie nie patrząc, i dołożyła do wózka kolejne serwetki.

Przełknęłam tę uwagę. Pomyślałam sobie, że to jej dom i jej stół, chociaż świąteczne śniadanie miałyśmy zjeść u mnie. Prawdziwy problem zaczął się, kiedy przeszłyśmy na dział spożywczy. Julia zachowywała się tak, jakbyśmy miały zorganizować wesele, a nie śniadanie dla naszej małej rodziny. Wędliny wybierała z najdroższej półki. Kawałki pieczonych mięs z fikuśnymi nazwami, jakieś luksusowe pasztety w malutkich słoiczkach, włoskie sery.

– Przecież upiekłam już schab ze śliwką – przypomniałam jej, kładąc dłoń na krawędzi wózka. – A wczoraj zrobiłam nasz ulubiony pasztet. Ten z żurawiną, który tak lubisz.

– Ojej, mamo, super, że zrobiłaś, ale to za mało. Musi być wybór. Poza tym te wędliny są rzemieślnicze, zupełnie inny smak. Spróbujesz, to sama zobaczysz.

Czułam, jak rośnie we mnie napięcie. Każdy kolejny produkt, który lądował w wózku, odbierałam jako osobisty afront. To nie była tylko kwestia pieniędzy, choć te wydawały mi się wyrzucane w błoto. Czułam, że moje starania, moje domowe wypieki i mięsa, stają się nagle niewystarczające, zbyt zwyczajne, zbyt biedne na jej nowoczesne, piękne święta.

To jest zwykłe marnotrawstwo

Czarę goryczy przelała wizyta na stoisku cukierniczym. Julia poprosiła ekspedientkę o zapakowanie wielkiego, bogato zdobionego mazurka z kajmakiem i pistacjami oraz ogromnej babki z jadalnymi kwiatami. Cena za te dwa wypieki sprawiła, że zrobiło mi się słabo.

– Zostaw to – powiedziałam głośniej, niż zamierzałam.

– Słucham? – Julia odwróciła się do mnie ze zdziwieniem w oczach.

– Powiedziałam, żebyś to zostawiła. Przecież wiesz, że zawsze piekę mazurka. Wczoraj wieczorem zagnieciłam kruche ciasto. Mam już kupiony kajmak i orzechy. Po co kupujesz gotowe, sztuczne ciasta za takie pieniądze, skoro w domu będzie prawdziwe, domowe?

– Mamo, proszę cię, nie róbmy scen przy ladzie – syknęła Julia, rozglądając się nerwowo. – Chciałam cię odciążyć. Zawsze stoisz godzinami w kuchni, a potem jesteś zmęczona. Te ciasta wyglądają obłędnie i na pewno są pyszne.

Odeszłyśmy kawałek dalej, ale emocje we mnie buzowały. Zatrzymałam się przy stoisku z kawą i spojrzałam jej prosto w oczy.

– Nie próbuj mnie odciążać na siłę. Dla mnie pieczenie na święta to radość, to moja rola. Ty po prostu chcesz, żeby wszystko wyglądało jak z żurnala, nieważne jakim kosztem. Wydajesz majątek na rzeczy, których w ogóle nie potrzebujemy. Te drogie wędliny, te śmieszne zajączki, teraz ciasta, których nikt nie przeje. To jest zwykłe marnotrawstwo!

– Marnotrawstwo? – Jej głos również przybrał na sile. – Ja za to wszystko płacę, mamo! Ciężko na to pracuję, codziennie od rana do nocy. Chcę mieć chociaż raz piękne, bezstresowe święta, gdzie nie muszę martwić się o to, czy ciasto wyrośnie i czy starczy jedzenia. Chcę po prostu ładnie usiąść i zjeść. Czy to takie złe?

Rozmowa zamieniła się w otwartą kłótnię. Stałyśmy w środku alejki, otoczone paletami z sokami, a między nami iskrzyło. Każda z nas broniła swojej wizji świąt. Ja mówiłam o tradycji, o szacunku do pieniądza i jedzenia, o tym, że liczy się serce włożone w przygotowania. Ona krzyczała o swoim zmęczeniu, o prawie do kupowania tego, na co ma ochotę, i o tym, że nie doceniam jej chęci pomocy. Ludzie przechodzący obok zaczęli się nam dyskretnie przyglądać.

– Skoro moje domowe jedzenie nie pasuje do twojej wizji, to może w ogóle nie powinnam nic robić – rzuciłam z goryczą, czując łzy pod powiekami. – Możesz postawić na stole te swoje jadalne kwiaty i porcelanowe króliki. Ja wracam do domu.

Nie potrafiłam pierwsza wyciągnąć ręki

Zostawiłam ją tam, przy tej nieszczęsnej kawie, z wózkiem pełnym niepotrzebnych rzeczy. Wyszłam ze sklepu szybkim krokiem, starając się nie płakać. Droga na przystanek autobusowy dłużyła mi się w nieskończoność. Kiedy usiadłam na chłodnym siedzeniu w autobusie, opadły ze mnie wszystkie emocje i została tylko ogromna pustka. Święta miały być za trzy dni, a my po raz pierwszy od lat tak strasznie się pokłóciłyśmy.

Przez kolejne dni w moim mieszkaniu panowała grobowa cisza. Nie miałam ochoty na żadne przygotowania. Wstawiłam tylko do piekarnika ten nieszczęsny schab i upiekłam mazurka, bo ciasto było już gotowe, ale robiłam to wszystko machinalnie, bez cienia dawnej radości. Julia nie dzwoniła. Ja też nie potrafiłam pierwsza wyciągnąć ręki. Mój żal mieszał się z poczuciem winy. Może rzeczywiście byłam zbyt ostra? Może nie potrafiłam zrozumieć, że jej świat jest inny niż ten, w którym ja dorastałam? Z drugiej strony czułam się odrzucona. Miałam wrażenie, że te wszystkie drogie zakupy były jej sposobem na powiedzenie, że to, co ja mam jej do zaoferowania, nie jest już wystarczająco dobre.

Sobota upłynęła na bezcelowym krzątaniu się po mieszkaniu. Wieczorem wyciągnęłam z szafki biały obrus i wyprasowałam go z niezwykłą starannością. Postawiłam na środku stołu zwykły, szklany wazon, do którego włożyłam kilka gałązek bazi kupionych na ryneczku u starszej pani. Zastanawiałam się, czy Julia w ogóle przyjdzie na śniadanie wielkanocne, czy nasza kłótnia przekreśliła te święta ostatecznie.

Było prosto, zwyczajnie, po mojemu

Niedzielny poranek powitał mnie słońcem wpadającym przez kuchenne okno. Wstałam wcześnie, ugotowałam jajka, zaparzyłam herbatę w naszej ulubionej porcelanie. Dokładnie o dziewiątej usłyszałam dźwięk dzwonka do drzwi. Serce podeszło mi do gardła. Kiedy otworzyłam, w progu stała Julia. W rękach trzymała dużą, papierową torbę. Wyglądała na zmęczoną, pod oczami miała ciemne cienie, a jej twarz była bardzo poważna.

– Mogę wejść? – zapytała cicho.

– Przecież to też twój dom – odpowiedziałam, robiąc jej miejsce.

Weszłyśmy do pokoju. Julia postawiła torbę na krześle i spojrzała na stół. Stał na nim mój domowy pasztet, schab, prosta sałatka jarzynowa i mazurek z kajmakiem. Nie było porcelanowych zajączków, nie było serwetek w odcieniu szałwii. Było prosto, zwyczajnie, po mojemu. Córka milczała przez chwilę, a potem ciężko opadła na krzesło i ukryła twarz w dłoniach.

Nic nie zastąpi twojego mazurka

– Przepraszam, mamo – powiedziała, a jej głos drżał. – Tak bardzo cię przepraszam za tamto w sklepie.

– Ja też nie powinnam była na ciebie krzyczeć – usiadłam naprzeciwko niej. – Miałaś prawo kupić to, co chciałaś.

– Nie, mamo. Ty miałaś rację. Wczoraj wieczorem wypakowywałam te wszystkie rzeczy. Patrzyłam na ten ogromny stos jedzenia, na te ozdoby i poczułam się po prostu głupio. Próbowałam kupić magię świąt, bo brakuje mi sił, żeby ją stworzyć. Jestem tak potwornie zmęczona pracą, ciągłym pędem, że wydawało mi się, że jak nakupuję luksusowych rzeczy, to poczuję, że żyję. A prawda jest taka, że to wszystko nie ma żadnego znaczenia.

Patrzyłam na moją dorosłą, świetnie zarabiającą córkę, i widziałam w niej małą dziewczynkę, która po prostu potrzebowała chwili spokoju i wytchnienia. Wstałam, obeszłam stół i mocno ją przytuliłam.

– Myślałam, że moje jedzenie i moje tradycje przestały ci wystarczać – wyznałam, gładząc ją po włosach. – Czułam, że te wszystkie kolorowe ciasta i wędliny mają zająć moje miejsce.

– Nigdy w życiu – odpowiedziała, pociągając nosem. – Nic nie zastąpi twojego mazurka. Nawet ten z jadalnymi kwiatami, którego zresztą nie przyniosłam. Zostawiłam to wszystko w domu. Chcę zjeść twoją sałatkę i posiedzieć z tobą w ciszy.

Zaparzyłam świeżą kawę. Siedziałyśmy przy tym prostym stole przez długie godziny. Smakowałyśmy domowy pasztet, rozmawiałyśmy o wszystkim i o niczym. Nie było idealnych dekoracji ani zdjęć na portale społecznościowe. Był tylko biały obrus, bazie w wazonie i my dwie. To śniadanie uświadomiło nam obu jedną, najważniejszą rzecz. Żaden, nawet najdroższy produkt ze sklepu nie zbuduje świątecznej atmosfery, jeśli zabraknie bliskości. Z kolei najprostsze danie smakuje wybornie, kiedy dzieli się je z kimś, kogo się kocha. Te święta, choć poprzedzone burzą, przyniosły nam w końcu oczekiwany spokój. Od tamtej pory już nigdy nie pokłóciłyśmy się o przedświąteczne zakupy, bo obie zrozumiałyśmy, że najważniejsze było samo spotkanie.

Krystyna, 62 lata

Czytaj także: