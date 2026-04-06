Wielkanoc zawsze kojarzyła mi się z rodzinnym gwarem, zapachem pieczonego ciasta i radosnym zamieszaniem. Tym razem jednak zostałam w pustym mieszkaniu, zdana wyłącznie na własne myśli. Kiedy w sobotni poranek zakładałam płaszcz, by uciec do parku przed przytłaczającą samotnością, nie sądziłam, że ten jeden, wymuszony spacer całkowicie odmieni mój los.

Cisza dzwoniła mi w uszach

Sobotni poranek przywitał mnie promieniami słońca, które nieśmiało przedzierały się przez rolety w sypialni. Otworzyłam oczy i od razu poczułam ten znajomy, nieprzyjemny ciężar w klatce piersiowej. To nie miał być taki weekend. Zgodnie z planem, powinnam właśnie siedzieć w pociągu jadącym do mojej starszej siostry. Miałyśmy wspólnie malować pisanki z moją sześcioletnią siostrzenicą, a potem przygotowywać sałatkę jarzynową według przepisu naszej babci.

Niestety, los miał inne plany. W czwartek wieczorem w domu siostry pękła rura, zalewając całą kuchnię i część korytarza. Zamiast przygotowań do świąt, czekało ich wielkie sprzątanie i ratowanie podłóg. W tej sytuacji mój przyjazd stracił rację bytu, a na kupno biletów do jakiegokolwiek innego miejsca było już za późno. Zostałam sama w swoim krakowskim mieszkaniu.

Zaparzyłam kawę i usiadłam przy małym stoliku w kuchni. Cisza dzwoniła mi w uszach. Miałam trzydzieści cztery lata, stabilną pracę w biurze projektowym, pięknie urządzone mieszkanie i poczucie, że w moim życiu brakuje tego, co najważniejsze. Skupiłam się na karierze, a kolejne relacje rozpadały się, zanim zdążyły na dobre się rozpocząć. W dni powszednie potrafiłam to ignorować, zagłuszając myśli kolejnymi zadaniami. Jednak święta obnażały tę prawdę z brutalną siłą. Patrząc na samotnego czekoladowego zajączka, którego kupiłam sobie wczoraj w markecie, poczułam, że dłużej nie zniosę tych czterech ścian. Musiałam wyjść do ludzi, nawet jeśli mieli to być zupełnie obcy przechodnie.

Wzięłam głęboki oddech

Włożyłam lekki, beżowy trencz, okręciłam szyję ulubioną jedwabną apaszką i wyszłam na zewnątrz. Powietrze pachniało już prawdziwą wiosną. Skierowałam swoje kroki w stronę Parku Jordana. Zwykle lubiłam to miejsce za spokój i zieleń, ale tego dnia park tętnił życiem w sposób, który tylko potęgował moją frustrację. Mijałam całe rodziny niosące wiklinowe koszyczki z dumnie wystającymi gałązkami bukszpanu. Widziałam pary trzymające się za ręce, starsze małżeństwa dyskutujące cicho o tym, czy kupili wystarczająco dużo chrzanu. Wszyscy wydawali się mieć swój cel, swoje miejsce i kogoś, z kim mogli dzielić ten czas. Szłam przed siebie, wpatrując się w żwirową alejkę, by nie musieć patrzeć na cudze szczęście.

Usiadłam na jednej z ławek z dala od głównego placu zabaw. Wyciągnęłam z kieszeni paczkę chusteczek, bo chłodny wiatr zaczął wyciskać z moich oczu łzy. A może to wcale nie był wiatr. Położyłam apaszkę obok siebie na drewnianych szczebelkach ławki, zamknęłam oczy i wzięłam głęboki oddech. Zastanawiałam się, czy może nie pojechać po prostu do schroniska jako wolontariuszka. Albo zacząć uczyć się nowego języka. Cokolwiek, byle tylko nie czuć tej przejmującej pustki.

Mężczyzna zaśmiał się szczerze

Z moich rozmyślań wyrwało mnie nagłe, gwałtowne szarpnięcie tuż obok mojego uda. Otworzyłam oczy i zobaczyłam średniej wielkości psa o kudłatej, biszkoptowej sierści, przypominającego miniaturowego golden retrievera. Zwierzak stał wpatrzony we mnie swoimi wielkimi, brązowymi oczami, radośnie merdając ogonem. W pysku trzymał moją ulubioną, jedwabną apaszkę.

— Hej, oddaj to — powiedziałam łagodnie, wyciągając rękę w jego stronę.

Pies uznał to za zaproszenie do zabawy. Zrobił krok w tył, wyginając grzbiet i zachęcająco szczeknął, po czym zaczął biegać w kółko wokół ławki.

— Bąbel, stój! Wracaj natychmiast! — Usłyszałam za plecami głęboki, lekko zadyszany męski głos.

Zza pobliskich krzewów forsycji wyłonił się wysoki mężczyzna w ciemnogranatowej kurtce. Miał ciemne, lekko falowane włosy i wyraziste rysy twarzy. W jego spojrzeniu widać było mieszankę rozbawienia i szczerego zażenowania. Podbiegł do psa, zręcznie przechwycił z jego pyska mój szalik i zapiął mu smycz.

— Przepraszam panią najmocniej — powiedział, podchodząc do mnie z odzyskaną zgubą. — Bąbel to wulkan energii i czasami uważa, że cały świat to jego prywatny plac zabaw. Mam nadzieję, że nie zniszczył materiału.

— Nic się nie stało — odpowiedziałam, otrzepując jedwab z kilku jasnych włosków i uśmiechając się nieśmiało. – Widocznie uznał, że ten kolor bardziej mu pasuje.

Mężczyzna zaśmiał się szczerze, a na jego policzkach pojawiły się delikatne dołeczki.

— Mam na imię Adrian — przedstawił się, wyciągając do mnie wolną rękę. — A ten złodziej galanterii to Bąbel.

– Marianna – odpowiedziałam, ściskając jego ciepłą dłoń. Przez chwilę nasze spojrzenia się spotkały i poczułam dziwne, przyjemne mrowienie w żołądku.

Nie byłam jedyna

Adrian nie odszedł. Zamiast tego zapytał, czy może na chwilę przysiąść na drugim końcu ławki, bo Bąbel musi chwilę odpocząć po swoich biegach. Zgodziłam się, w głębi duszy ciesząc się, że nie zostałam znowu sama. Rozmowa potoczyła się niezwykle naturalnie, zupełnie jakbyśmy nie byli dwojgiem obcych ludzi w parku, ale starymi znajomymi, którzy spotkali się po latach. Zaczęliśmy od psów, przeszliśmy przez temat wiosennej pogody, aż w końcu zeszliśmy na bardziej osobiste tory. Dowiedziałam się, że Adrian ma trzydzieści sześć lat i jest z zawodu grafikiem. Przeprowadził się do Krakowa zaledwie trzy miesiące temu.

— Piękne miasto, ale bywa trudne, gdy nikogo się tu nie zna — przyznał, wpatrując się w kaczki pływające po pobliskim stawie. — Miałem na święta jechać do rodziców na północ Polski, ale wczoraj po południu mój samochód odmówił posłuszeństwa. Mechanik rozłożył ręce, a pociągi były wyprzedane do ostatniego miejsca. Zostałem sam z Bąblem i lodówką pełną składników na potrawy, których nawet nie umiem dobrze ugotować.

Słuchając go, poczułam, jak ogromny ciężar spada z moich barków. Nie byłam jedyna. Opowiedziałam mu o zalanej kuchni mojej siostry i o tym, jak bardzo nie miałam ochoty spędzać tej Wielkanocy w samotności. Mówiłam o swoich obawach, o pracy, która pochłonęła moje życie towarzyskie, a on po prostu słuchał. W jego oczach widziałam ogromne zrozumienie. Nie oceniał mnie, nie rzucał banalnych pocieszeń. Byliśmy dwojgiem ludzi wyrzuconych na brzeg w czasie, gdy wszyscy inni żeglowali z rodzinami.

Spacerowaliśmy razem przez kolejne dwie godziny. Bąbel szedł spokojnie między nami, co jakiś czas domagając się uwagi. Odkryliśmy, że oboje uwielbiamy stare polskie komedie i że żadne z nas nie znosi smaku rodzynek w serniku. Każde kolejne zdanie sprawiało, że czułam się w jego towarzystwie coraz bezpieczniej.

Zamurowało mnie

Słońce zaczęło powoli chylić się ku zachodowi, a powietrze stawało się coraz chłodniejsze. Podeszliśmy do jednej z głównych bram parku. Wiedziałam, że to ten moment, w którym należy się pożegnać i wrócić do swojego pustego mieszkania. Serce zabiło mi mocniej z żalu na samą myśl o powrocie do tej obezwładniającej ciszy. Zatrzymaliśmy się. Adrian poprawił smycz i spojrzał na mnie w sposób, którego nigdy nie zapomnę. Było w tym spojrzeniu mnóstwo ciepła, ale i odrobina wahania.

— Marianno — zaczął, nieco ciszej niż do tej pory. — Wiem, że to może zabrzmieć trochę nieszablonowo. Znamy się zaledwie kilka godzin, a Bąbel niemal zjadł twój szalik. Ale oboje jesteśmy tu sami, a przed nami cała Wielkanoc. Może... może miałabyś ochotę zjeść jutro świąteczne śniadanie w naszym towarzystwie? Mam doskonały chleb z lokalnej piekarni i sporo wędlin, z którymi sam sobie nie poradzę.

Zamurowało mnie. Przez kilka sekund wpatrywałam się w niego, próbując przetworzyć to, co właśnie usłyszałam. Z jednej strony rozsądek podpowiadał mi, że to szalone zapraszać do domu człowieka poznanego w parku. Z drugiej strony, każdy nerw w moim ciele krzyczał, żebym się zgodziła. W jego postawie nie było niczego niepokojącego, biła od niego wyłącznie szczerość.

— Ja mam jajka, dobry majonez i mnóstwo rzeżuchy, którą sama wyhodowałam — usłyszałam własny głos, zanim zdążyłam to w pełni przemyśleć.

Twarz Adriana rozjaśnił szeroki uśmiech, a Bąbel, jakby wyczuwając pozytywne emocje swojego pana, cicho zaszczekał.

— W takim razie mamy komplet — powiedział Adrian. — Przyjdę jutro rano. Podaj mi tylko adres.

Czasami los musi zburzyć nasze plany

Niedzielny poranek był zupełnie inny niż ten sobotni. Obudziłam się wcześnie, pełna energii i ekscytacji, jakiej nie czułam od lat. Nakryłam stół lnianym obrusem, wyciągnęłam najlepszą zastawę. Punktualnie o dziewiątej rozległ się dzwonek do drzwi. Adrian stał w progu z papierową torbą pełną zakupów oraz małym bukietem żółtych tulipanów. Bąbel od razu wszedł do przedpokoju, jakby był tu stałym bywalcem.

Wspólne przygotowywanie posiłku przerodziło się w serię radosnych wpadek. Okazało się, że Adrian kompletnie nie potrafi ładnie pokroić jajek, a ja przypaliłam grzanki, bo zagadaliśmy się o naszych ulubionych miejscach w Europie. Gdy w końcu usiedliśmy przy stole, czułam się tak, jakby ten scenariusz był mi pisany od zawsze. Śmialiśmy się do łez, dzieliliśmy się opowieściami z dzieciństwa, a Bąbel leżał spokojnie pod stołem, opierając pysk na moich stopach.

Z każdym kolejnym kwadransem uświadamiałam sobie coś niezwykłego. Nie tylko przestałam czuć się samotna, ale po raz pierwszy od bardzo dawna czułam, że naprawdę żyję. Zaczęłam dostrzegać w spojrzeniach Adriana coś więcej niż tylko sympatię obcego człowieka. To była fascynacja, nić porozumienia, która z każdą minutą stawała się coraz grubsza. Ten wielkanocny weekend, który zapowiadał się jako najsmutniejszy w moim życiu, okazał się jego najpiękniejszym początkiem. Spędziliśmy razem nie tylko niedzielę, ale i poniedziałek, spacerując z Bąblem po wyludnionych ulicach miasta. Kiedy Adrian wracał do siebie wieczorem, wiedziałam, że to nie jest koniec naszej historii.

Od tamtego spaceru w parku minęło już sporo czasu, a my wciąż nie możemy uwierzyć w ten splot wydarzeń. Gdyby rura w domu mojej siostry nie pękła, gdyby samochód Adriana się nie zepsuł i gdyby Bąbel nie postanowił ukraść mojej apaszki, prawdopodobnie nigdy byśmy się nie spotkali. Czasami los musi zburzyć nasze plany w najmniej spodziewanym momencie, by móc zbudować dla nas coś o wiele piękniejszego.

Marianna, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

