Miałem wtedy piętnaście lat i stałem w przedpokoju naszego niewielkiego mieszkania. Matka siedziała w kuchni, wpatrując się niewidzącym wzrokiem w kubek z niedopitą herbatą. Nie płakała. Była zesztywniała, jakby nagle uleciało z niej całe życie.

Odszedł od nas

Ojciec nawet na mnie nie spojrzał. Dopiero gdy położył rękę na klamce, odwrócił głowę.

– Zrozumiesz, jak dorośniesz – powiedział. – Ludzie się zmieniają.

– Nigdy nie będę taki jak ty – odpowiedziałem z gniewem.

Wyszedł. Zostawił nas dla kobiety, którą poznał w pracy. W tamtej sekundzie złożyłem samemu sobie najświętszą obietnicę. Przysiągłem, że kiedyś założę rodzinę i będę dla moich bliskich skałą. Obiecałem sobie, że moja żona nigdy nie będzie musiała patrzeć w pustkę tak jak moja matka, a mój syn nigdy nie poczuje tego palącego wstydu, który dławił mnie przez kolejne lata.

Wydawało mi się, że dotrzymanie tego słowa będzie najprostszą rzeczą na świecie. Przecież wystarczyło po prostu kochać, szanować i być obecnym. Przez wiele lat wierzyłem, że mi się to udało. Skończyłem studia, zostałem urzędnikiem, ożeniłem się z Martą – kobietą, która była moim przeciwieństwem. Ja byłem zamyślony i ostrożny, ona pełna energii, ciepła i uśmiechu. Szybko pojawił się nasz syn Kacper. Zbudowaliśmy dom, kupiliśmy psa, mieliśmy wszystko, co potrzebne do szczęścia.

Kacper rósł, miał już swoje sprawy, szkołę, kolegów i treningi siatkówki. Marta awansowała w swojej firmie i wracała do domu coraz później, często tak zmęczona, że od razu po kolacji szła spać. Ja również miałem dużo pracy.

Oddalaliśmy się

Któregoś wieczoru Marta przeglądała coś w telefonie, ja wpatrywałem się w ekran laptopa.

– Może wyjedziemy gdzieś w weekend? – zapytałem. – Tylko we dwoje. Zostawimy Kacpra u twoich rodziców.

Marta nawet nie podniosła wzroku.

– W ten weekend nie mogę. Muszę skończyć prezentację dla nowego klienta. Może w przyszłym miesiącu?

– Dobrze – odpowiedziałem i zamknąłem laptopa.

Zaczynałem czuć się samotny we własnym domu. Szukałem ucieczki w pracy. Zostawałem w biurze po godzinach. Wolałem pustkę biurowca od ciszy naszego salonu. Właśnie wtedy w naszej firmie pojawiła się Ewelina. Została zatrudniona, by wspomóc nas przy dużym projekcie. Była o kilka lat młodsza ode mnie, bardzo spokojna i skupiona na detalach. Nasze biurka stały niedaleko siebie, więc naturalnie zaczęliśmy wymieniać uwagi na temat pracy.

Zaczęło się bardzo niewinnie. Wspólna kawa w firmowej kuchni, krótka wymiana zdań o uciążliwym kliencie. Zauważyłem, że Ewelina potrafi słuchać. Kiedy mówiłem, patrzyła mi w oczy i naprawdę analizowała moje słowa. Nie przerywała, nie zmieniała tematu.

Czułem się samotny

Pewnego dnia zostaliśmy w biurze tylko we dwoje. Musieliśmy skończyć kosztorys. Zamówiliśmy jedzenie i siedzieliśmy przy długim stole konferencyjnym, otoczeni stertami wydruków.

– Jesteś bardzo zmęczony, prawda? – zapytała nagle, odkładając długopis.

– Dlaczego tak myślisz? Po prostu mam dużo pracy.

– Nie chodzi o pracę – uśmiechnęła się smutno. – Masz takie oczy jakbyś ciągle niósł jakiś ogromny ciężar i nie miał go komu oddać.

Ktoś po raz pierwszy od lat dostrzegł mnie. Nie męża, nie ojca, nie pracownika, ale mnie. Zanim zdążyłem ugryźć się w język, zacząłem mówić. Opowiedziałem jej o ciszy w moim domu, o poczuciu osamotnienia, o tym, jak bardzo tęsknię za byciem ważnym dla kogoś. Słuchała w milczeniu.

Wracałem tamtej nocy do domu z poczuciem winy, że odsłoniłem się przed obcą osobą, ale jednocześnie czułem niesamowitą ulgę. Tłumaczyłem sobie, że to nic złego. Przecież to tylko przyjaźń. Rozmowa dwojga dorosłych ludzi.

Miesiące mijały, a moja relacja z Eweliną stawała się coraz bliższa. Zaczęliśmy pisać do siebie wiadomości po pracy. Na początku dotyczyły spraw biurowych, potem płynnie przeszły w żarty, a w końcu stały się moim oknem na świat. Kiedy telefon wibrował w mojej kieszeni, czułem znajomy dreszcz emocji, o którym myślałem, że na zawsze zniknął z mojego życia.

Oszukiwałem samego siebie

Kiedy byłem obok Marty, moje myśli krążyły wokół uśmiechu Eweliny. Kiedy odrabiałem z Kacprem lekcje, zastanawiałem się, co Ewelina robi w tej chwili. Stałem się mistrzem podwójnego życia.

Wszystko zmieniło się podczas wyjazdu służbowego do Gdańska. Pojechaliśmy tam we trójkę, z szefem, ale on po spotkaniu z inwestorem musiał pilnie wracać. Zostaliśmy z Eweliną sami w hotelu. Wieczorem poszliśmy na spacer brzegiem morza. Wiał zimny wiatr, fale z hukiem rozbijały się o falochron. Szliśmy blisko siebie, rozmawiając o wszystkim i o niczym.

W pewnym momencie Ewelina potknęła się na nierównej nawierzchni. Odruchowo złapałem ją za ramię, by nie upadła. Zatrzymaliśmy się. Spojrzała na mnie, a wiatr rozwiewał jej włosy. Między nami zapadła cisza, inna niż ta, którą znałem z domu. Gęsta, pełna niewypowiedzianych słów i pragnień.

Nie było już powrotu

Przekroczyłem granicę, której obiecywałem nigdy nie przekraczać. Zapomniałem o Marcie, zapomniałem o moim synu, zapomniałem o przysiędze złożonej piętnastoletniemu sobie. W tamtej chwili liczyło się tylko to, że znowu czułem, że żyję.

Mój podwójny świat trwał osiem miesięcy. Osiem miesięcy kłamstw, ukradkowych spojrzeń, wymyślanych nadgodzin i wyjazdów. Starałem się być idealnym ojcem i mężem w domu, by zatrzeć ślady tego, co robiłem poza nim. Kupowałem Marcie kwiaty, planowałem weekendowe wycieczki z Kacprem. Myślałem, że mam to wszystko pod kontrolą. Wydawało mi się, że jestem mądrzejszy niż mój ojciec. Przecież ja nie zamierzałem odchodzić. Chciałem mieć ciastko i zjeść ciastko.

Któregoś dnia siedziałem w domu, przeglądając dokumenty. Marta brała prysznic. Mój telefon leżał na stoliku, tuż obok kanapy, na której siedział Kacper. Mój syn miał dokładnie piętnaście lat. Był w tym samym wieku, w jakim ja byłem, gdy mój świat runął. Odrabiał matematykę i od czasu do czasu mruczał pod nosem.

Popełniłem błąd

Nagle ekran mojego telefonu rozświetlił się. Wyciszyłem dzwonek, ale zapomniałem wyłączyć powiadomienia na ekranie blokady. Kacper odruchowo zerknął na telefon. Zanim zdążyłem sięgnąć po aparat, zobaczyłem, jak twarz mojego syna tężeje. Jego oczy rozszerzyły się, a potem przeniosły wzrok na mnie.

– Co to jest? – zapytał głucho.

Spojrzałem na ekran. Wiadomość od Eweliny była krótka, ale nie pozostawiała złudzeń.

– Sprawa z pracy.

Kacper powoli wstał. Patrzył na mnie z niedowierzaniem.

– Tato… – zaczął, ale głos mu się załamał. – Napisała do ciebie „tęsknię”. Kto to jest?

Szukałem w głowie jakiegokolwiek logicznego wytłumaczenia, jakiejkolwiek wymówki, która uratowałaby sytuację. Ale nie było niczego. Prawda stała między nami, nagła i okrutna. W tej samej chwili na schodach pojawiła się Marta. Miała na głowie ręcznik, uśmiechała się.

– O czym tak debatujecie, panowie? – zapytała, poprawiając szlafrok.

Kacper nie spojrzał na nią. Patrzył prosto na mnie.

– Zapytaj taty – powiedział mój syn. Odwrócił się i poszedł do swojego pokoju. Trzasnęły drzwi.

Uśmiech zniknął z jej twarzy. Wzięła mój telefon. Nie próbowałem jej powstrzymać.

Wiedziałem, że to koniec

Patrzyłem, jak czyta tę jedną wiadomość. Widziałem, jak coś w niej gaśnie bezpowrotnie. Opadła na fotel, dokładnie tak, jak przed laty zrobiła to moja matka.

– Od jak dawna? – zapytała. Jej głos był całkowicie wyzuty z emocji.

– Proszę, pozwól mi wytłumaczyć…

– Zapytałam, od jak dawna.

– Od ośmiu miesięcy – szepnąłem.

Pokiwała powoli głową, jakby składała w całość kawałki układanki.

– A więc to tak – powiedziała. – Tak właśnie kończy się szesnaście lat.

– To był błąd. Ona nic dla mnie nie znaczy. Zgubiłem się, przysięgam ci, że to naprawię. Zrobię wszystko…

– Zrobiłeś to samo, co twój ojciec – przerwała mi. – Tyle razy mi o nim opowiadałeś. Tyle razy powtarzałeś, jak bardzo zniszczył wasze życie. A teraz zrobiłeś to samo nam. Zrobiłeś to Kacprowi.

Przez całe życie biegłem przed siebie, starając się uciec od cienia mojego ojca, a ostatecznie wszedłem prosto w jego buty. Stałem przed kobietą, którą przysięgałem chronić, i wiedziałem, że jestem autorem jej największego cierpienia.

– Spakuj swoje rzeczy – powiedziała, wstając. – Nie chcę cię tu widzieć.

Wszystko zniszczyłem

Wyciągnąłem z szafy torbę. Kiedy zasuwałem zamek, usłyszałem ten sam dźwięk, który prześladował mnie od piętnastego roku życia. Brzmiał dokładnie tak samo. Zatrzymałem się pod drzwiami pokoju Kacpra. Zapukałem cicho.

– Synu, proszę, otwórz – powiedziałem.

Brak odpowiedzi.

– Przepraszam cię. Strasznie cię przepraszam.

– Zrozumiem, jak dorosnę? – zza drzwi dobiegł mnie głos Kacpra.

Dokładnie te słowa powiedział mi mój ojciec. Historia zatoczyła pełne, brutalne koło. Nie miałem prawa mu odpowiadać. Zszedłem po schodach i wyszedłem z domu, zostawiając za sobą wszystko, co miało w moim życiu jakąkolwiek wartość. Dzisiaj wynajmuję małe mieszkanie blisko centrum. Z Eweliną skończyłem kontakt następnego dnia rano. Złożyłem wypowiedzenie w pracy.

Zostałem sam

Zrozumiałem, że to nie w niej byłem zakochany, a jedynie w iluzji, ucieczce od problemów, z którymi nie potrafiłem się zmierzyć. Ale to nie ma już znaczenia. Moja rodzina rozpadła się na kawałki.

Marta złożyła pozew o rozwód. Rozmawiamy tylko przez prawników lub bardzo krótko, gdy ustalamy kwestie dotyczące syna. Kacper nie chce mnie widzieć. Próbuję dzwonić, piszę, ale większość moich wiadomości pozostaje bez odpowiedzi. Kiedy zjawiam się pod jego szkołą, patrzy na mnie z chłodem, który mrozi mi krew w żyłach. Patrzy na mnie jak na obcego człowieka. Jak na kogoś, komu nie można zaufać.

Mój ojciec zdradził nas dawno temu, niszcząc mój świat. Ja myślałem, że potrafię napisać inną historię. Zamiast tego z własnej woli skopiowałem najgorszy scenariusz, zadając najbliższym rany, które może nigdy się nie zagoją. I z tą świadomością muszę teraz budzić się każdego ranka.

Tomasz, 42 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: