W Wielkanoc mój mąż Artur od samego rana był spięty i nerwowo bębnił palcami o kierownicę. Zawsze tak reagował na wizyty u swoich rodziców. Zamiast cieszyć się wolnym dniem, oboje traktowaliśmy ten wyjazd jak obowiązkowy punkt programu, z którego trzeba się wywiązać, by zachować pozory.

Musieliśmy tam jechać

Patrzyłam przez szybę na mijane drzewa, na których nieśmiało pojawiały się pierwsze zielone pąki. Zastanawiałam się, kiedy dokładnie przestaliśmy ze sobą rozmawiać o czymkolwiek innym niż rachunki, zakupy i harmonogram na kolejny tydzień. Kiedyś potrafiliśmy godzinami dyskutować o naszych marzeniach. Z czasem wszystko to zeszło na dalszy plan, ustępując miejsca stabilnej pracy w korporacji i bezpiecznemu, przewidywalnemu życiu.

Gdy podjechaliśmy pod dom moich teściów, Artur westchnął ciężko i spojrzał na mnie. Zrobił to w ten specyficzny sposób, który zawsze oznaczał niemą prośbę o to, bym nie sprawiała kłopotów i uśmiechała się na zawołanie. Posłusznie przykleiłam do twarzy wyuczony, pogodny wyraz. W drzwiach powitała nas matka Artura.

– Wreszcie jesteście! – zawołała, podając nam policzek do pocałowania. – Już myślałam, że znowu pomyliłaś drogę. Zawsze masz takie problemy z orientacją w terenie.

Zignorowałam ten drobny, uszczypliwy komentarz. To była jej specjalność. Potrafiła wpleść złośliwość w najbardziej niewinne powitanie, zawsze pod płaszczykiem troski.

Była wobec mnie oschła

Spojrzałam na męża, licząc na to, że choć raz stanie w mojej obronie, obrzuci to żartem, rozładuje napięcie. On jednak był już w salonie i witał się ze swoim ojcem, zachwalając najnowszy model telewizora, który teść niedawno kupił.

Podeszłam do stołu. Biały obrus, elegancka zastawa, wazony pełne żółtych tulipanów, a pośrodku waza z parującym żurkiem. Wkrótce dołączyła do nas Karolina, młodsza siostra Artura, ze swoim mężem. Wyglądała na potwornie zmęczoną. Pod jej oczami malowały się ciemne cienie. Zawsze uważałam, że my dwie jesteśmy w tej rodzinie w podobnej sytuacji – obie próbowałyśmy sprostać nierealnym oczekiwaniom.

Zajęliśmy miejsca. Tradycyjne dzielenie się jajkiem przebiegło w atmosferze wyuczonych formułek. Życzono sobie zdrowia, bo ono najważniejsze, oraz żeby wreszcie się ustatkować i pomyśleć o prawdziwych obowiązkach. Te ostatnie słowa teściowa skierowała prosto do mnie, patrząc mi głęboko w oczy.

Współczułam jej

W połowie posiłku zaproponowałam, że pomogę zanieść brudne talerze do kuchni. Potrzebowałam chwili wytchnienia od przytłaczającej obecności teściowej i głośnego śmiechu mojego męża, który w towarzystwie ojca zmieniał się w zupełnie innego człowieka. W kuchni zastałam Karolinę. Opierała się o blat, wpatrując się niewidzącym wzrokiem w okno.

– Wszystko w porządku? – zapytałam cicho.

Karolina drgnęła i odwróciła głowę. Zauważyłam, że ma zaszklone oczy.

– Tak, jasne. Po prostu jestem trochę niewyspana – odpowiedziała, ale jej głos drżał. Po chwili jednak opuściła gardę. – Właściwie to nie jest w porządku. Wczoraj znów próbowałam z nim porozmawiać o tym, że od miesięcy mijamy się w korytarzu jak obcy ludzie.

– I co powiedział?

– Że wymyślam problemy, bo mam za dużo wolnego czasu. A najgorsze jest to, że kiedy próbowałam szukać wsparcia u matki, usłyszałam tylko, że mężczyźni tak mają i muszę zacisnąć zęby, bo tak wygląda prawdziwe życie.

Czułam się jak więzień

To samo słyszałam przez lata od Artura. Kiedy mówiłam mu, że brakuje mi czułości, że czuję się samotna w naszym własnym domu, on zawsze zbywał mnie machnięciem ręki. „Wymyślasz”, „Szukasz dziury w całym”, „Mamy wszystko, o co ci znowu chodzi?”. Nagle dotarło do mnie, że tkwimy w błędnym kole rodzinnych wzorców, gdzie chłód i obojętność są normą, a walka o własne szczęście jest traktowana jak fanaberia.

– Nie musisz się na to godzić – powiedziałam. – To nie jest normalne. Związek to nie wyrok, w którym trzeba cicho odbywać karę.

Spojrzała na mnie ze zdziwieniem i nadzieją, jakby pierwszy raz od dawna usłyszała coś, co miało sens. Zanim jednak zdążyła cokolwiek odpowiedzieć, usłyszałyśmy wołanie z salonu. Czas na deser.

Wróciliśmy do stołu. Teściowa właśnie wnosiła swój popisowy wypiek – mazurek kajmakowy z ogromną ilością migdałów i suszonych owoców. Wyglądał wspaniale. Teść nalał kawy, a atmosfera wydawała się nieco luźniejsza. Tomasz wdał się w ożywioną dyskusję z mężem Karoliny na temat rynków finansowych. Ja siedziałam w ciszy, wciąż myśląc o rozmowie w kuchni.

Lekceważyli mnie

W pewnym momencie teściowa zwróciła się do mnie z uśmiechem, który zwiastował kłopoty.

– A powiedz mi, co tam z tym twoim hobby? Nadal robisz zdjęcia ptaszków i kwiatków? Moja znajoma mówiła, że jej córka otworzyła studio fotograficzne, ale ona ma głowę do biznesu, skończyła zarządzanie.

Moja fotografia nigdy nie była dla nich niczym ważnym. Kiedyś, osiem lat temu, miałam szansę wynająć mały lokal w centrum miasta za bezcen. Artur przekonał mnie jednak, że to zbyt duże ryzyko, że potrzebujemy oszczędności na zmianę samochodu, że nie powinnam bujać w obłokach. Ustąpiłam, jak zawsze. Zamknęłam aparat w szafie i podjęłam pracę biurową, której nie znosiłam. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, odezwał się Artur.

– Daj spokój, mamo. Ona przecież nie ma pojęcia o prowadzeniu firmy. Do tego trzeba mieć twardy charakter, a nie tylko ładnie ustawiać ostrość w obiektywie. To dobra zabawa na weekend, ale umówmy się, nikt by za to nie zapłacił. To tylko taka domowa fanaberia.

W pokoju zapadła cisza, a po chwili mój mąż, teść i mąż Karoliny wybuchnęli zgodnym, protekcjonalnym śmiechem. Teściowa uśmiechnęła się z satysfakcją, krojąc ciasto.

Podjęłam decyzję

W tym jednym ułamku sekundy zobaczyłam naszą relację z boku, całkowicie odartą ze złudzeń. Zobaczyłam człowieka, który nie tylko nie wspierał moich marzeń, ale aktywnie je dewaluował, by poczuć się lepszym. Człowieka, dla którego moja rezygnacja z siebie była wygodnym fundamentem jego własnego komfortu.

Dostałam na talerzyku kawałek mazurka. Wzięłam mały kęs. Ciasto było przeraźliwie słodkie, pełne karmelu i cukru, ale żadna słodycz na świecie nie mogła zatrzeć tej obezwładniającej świadomości. Zrozumiałam, że straciłam piętnaście lat życia, starając się zadowolić kogoś, kto nawet nie uważał mnie za równorzędnego partnera. Moje małżeństwo nie przechodziło kryzysu. Ono było po prostu ogromną pomyłką.

Reszta wizyty upłynęła mi jak we mgle. Odpowiadałam półsłówkami, uśmiechałam się mechanicznie, ale w środku czułam się tak, jakby ktoś otworzył okno w dusznej, ciemnej piwnicy, wpuszczając do niej jaskrawe światło słoneczne. Byłam dziwnie spokojna. Nie miałam ochoty na kłótnie, płacz ani oskarżenia. Czułam jedynie ogromną, oczyszczającą jasność umysłu.

Nie widział problemu

Kiedy pożegnaliśmy się z teściami i wsiedliśmy do samochodu, Artur od razu włączył radio, wyraźnie zadowolony, że ma to już za sobą.

– No, znowu daliśmy radę – rzucił z uśmiechem, nie patrząc na mnie. – Matka jak zwykle przesadzała z ilością jedzenia, ale ten mazurek był świetny. Nie uważasz?

Patrzyłam na profil jego twarzy. Widziałam każdą zmarszczkę, znałam każdy jego gest, a jednak był mi zupełnie obcy.

– Szkoda, że nie próbowałeś mnie bronić – powiedziałam.

Zmarszczył brwi i wreszcie oderwał wzrok od drogi.

– O czym ty mówisz?

– Przed komentarzami twojej matki. I szkoda, że sam postanowiłeś zrównać moje marzenia z ziemią przed całą rodziną.

Artur westchnął, przewracając oczami, a na jego twarzy pojawił się wyraz zniecierpliwienia.

– Zaczynasz znowu? Przecież to były tylko żarty. Jesteś przewrażliwiona. Po co drążyć temat, który i tak nie ma znaczenia? Nigdy nie miałaś smykałki do interesów i dobrze o tym wiesz. Nie rób z igły wideł.

To był koniec

Zrozumiałam, że dalsza rozmowa nie ma sensu. On nie widział problemu, ponieważ to ja byłam osobą, która zawsze się dostosowywała. Zburzenie tego układu wymagało odwagi, której dotąd mi brakowało.

Tamtego dnia, z tym dziwnym posmakiem kajmaku i goryczy na języku, podjęłam decyzję. Przypomniałam sobie rozmowę z Karoliną. Jej bezradność w kuchni i rezygnację z walki o samą siebie. Nie chciałam za dziesięć lat stać w tym samym miejscu, będąc cieniem samej siebie, godząc się na to, że moje uczucia i potrzeby są traktowane jak nieistotny dodatek do życia mojego męża.

Gdy wjechaliśmy na nasz podjazd, wysiadłam z samochodu z niezwykłą lekkością. Wiedziałam, co muszę zrobić. Pierwszym krokiem będzie wyciągnięcie aparatu z szafy na najwyższej półce. Drugim – znalezienie dobrego prawnika.

To nie był koniec świata. To był początek mojego własnego życia, które wreszcie miało wyglądać tak, jak ja tego pragnę. Straciłam męża i lata wspólnej historii, ale po raz pierwszy od dawna odzyskiwałam najważniejszą osobę na świecie – siebie.

Wiktoria, 43 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

