Nasza relacja od dawna przypominała wyblakły obraz, ale wierzyłam, że wciąż można przywrócić jej dawne kolory. Ten wiosenny weekend miał być naszym nowym początkiem, szansą na odnalezienie zagubionej bliskości i zrozumienia. Zamiast tego stał się najbardziej upokarzającym, a zarazem przełomowym dniem mojego życia. Wystarczyło jedno spotkanie, bym zrozumiała, jak strasznie byłam naiwna i jak bardzo zgubiłam samą siebie.

Chciałam do niej wrócić

Od kilku miesięcy między mną a Łukaszem rosła niewidzialna ściana. Mieszkaliśmy razem, dzieliliśmy obowiązki, ale nasze rozmowy sprowadzały się do ustalania listy zakupów i pytań o to, kto opłaci rachunki. Brakowało mi jego uśmiechu, głębokich dyskusji do późna w nocy i poczucia, że jestem dla niego ważna. Kiedyś potrafiliśmy spędzać godziny na spacerach, a teraz każdy jego wolny wieczór upływał przed ekranem telefonu lub telewizora. Czułam się samotna w związku, co jest chyba najgorszym rodzajem samotności.

Postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce. Znalazłam urokliwy pensjonat w górach, otoczony starym lasem i pachnącymi łąkami. Wiosna budziła się do życia, a ja miałam nadzieję, że ta wycieczka obudzi też nas. Zapakowałam do walizki mój stary szkicownik i ołówki. Kiedyś uwielbiałam rysować pejzaże, ale Łukasz zawsze uważał to za stratę czasu, więc z biegiem lat porzuciłam swoją pasję. Tym razem chciałam do niej wrócić. Chciałam mu pokazać, że wciąż jestem tą samą pełną życia osobą, w której rzekomo zakochał się cztery lata temu.

Droga samochodem nie zapowiadała katastrofy, chociaż trudno było nazwać ją romantyczną. Łukasz przez większość czasu milczał, skupiony na nawigacji, a na moje próby nawiązania rozmowy odpowiadał zdawkowo. Tłumaczyłam to sobie jego zmęczeniem po pracy. Wpatrywałam się w przesuwające się za oknem zielone pagórki i wmawiałam sobie, że kiedy tylko dojedziemy na miejsce i odetchniemy świeżym powietrzem, wszystko wróci do normy.

Coś się zmieniło

Pensjonat okazał się jeszcze piękniejszy niż na zdjęciach. Drewniane okiennice, kwitnące magnolie przed wejściem i zapach pieczonego chleba unoszący się w powietrzu sprawiły, że poczułam ogromną ulgę. Zostawiliśmy bagaże w pokoju i ruszyliśmy na spacer do centrum małego miasteczka. Słońce przyjemnie grzało, a uliczki pełne były spacerujących par i turystów.

Zaproponowałam, żebyśmy usiedli w małej kawiarni na rynku. Zamówiliśmy kawę i ciasto z malinami. Przez chwilę wydawało się, że jest dobrze. Łukasz opowiedział o jakimś zabawnym zdarzeniu z biura, ja zaśmiałam się szczerze, a napięcie w moich ramionach wreszcie zaczęło puszczać. Wyciągnęłam z torebki szkicownik, chcąc uchwycić architekturę ratusza widocznego z naszego stolika. Mój partner spojrzał na to z lekkim pobłażaniem, ale nie skomentował.

Wtedy do stolika obok podeszła ona. Kobieta mogła być w moim wieku, może odrobinę młodsza. Miała burzę ciemnych loków, czerwoną apaszkę i uśmiech, który od razu przyciągał wzrok. Usiadła z książką, ale niemal natychmiast upuściła na ziemię długopis. Upadł z głośnym stukotem tuż przy krześle Łukasza. Mój partner schylił się błyskawicznie, by go podnieść. Kiedy oddawał jej zgubę, ich spojrzenia się spotkały. I w tamtym ułamku sekundy coś się zmieniło. Zobaczyłam w jego oczach iskrę, której nie widziałam od bardzo dawna.

Spojrzała na mnie pytająco

Kobieta podziękowała mu, posyłając promienny uśmiech, a Łukasz, zamiast po prostu kiwnąć głową i wrócić do naszej rozmowy, zaczął dopytywać, co czyta. Odpowiedziała entuzjastycznie. W ciągu zaledwie minuty wywiązała się między nimi ożywiona dyskusja o literaturze podróżniczej, miejscowych szlakach i najlepszych punktach widokowych.

Siedziałam naprzeciwko niego, trzymając w dłoni ołówek, całkowicie ignorowana. Łukasz odwrócił się w jej stronę, jego mowa ciała zdradzała pełne zaangażowanie. Śmiał się z jej żartów w ten specyficzny, głośny sposób, który kiedyś rezerwował tylko dla mnie. Każde słowo, które wypowiadała nieznajoma, zdawało się go fascynować. Kiedy spróbowałam wtrącić swoje zdanie na temat szlaku, który planowaliśmy zdobyć następnego dnia, Łukasz spojrzał na mnie przelotnie, niemal z irytacją, po czym natychmiast wrócił do rozmowy z brunetką.

— Może wybrałabyś się z nami? — usłyszałam nagle słowa, które zmroziły mi krew w żyłach. — Planowaliśmy wejść na górę z ruinami zamku, ale w większej grupie zawsze jest raźniej.

Kobieta spojrzała na mnie pytająco, jakby dopiero teraz zauważyła moją obecność, a potem przeniosła wzrok z powrotem na niego. Flirt wisiał w powietrzu, gęsty i duszny. Nie mogłam w to uwierzyć. Przyjechaliśmy tutaj, by ratować nasz związek, a on właśnie zapraszał obcą kobietę na nasz romantyczny spacer, jawnie próbując jej zaimponować.

Wcale nie czuje się winny

Zamknęłam szkicownik z głuchym trzaśnięciem. Dłonie mi drżały, gdy odkładałam go na stół. Czułam ogromne upokorzenie. Ludzie przy sąsiednich stolikach nie zwracali na nas uwagi, ale ja miałam wrażenie, że całe miasteczko widzi moją porażkę.

— Przepraszam na chwilę — powiedziałam chłodno, patrząc prosto na Łukasza. — Możemy porozmawiać? Na osobności?

Westchnął ciężko, przewracając oczami, jakbym była nieznośnym dzieckiem, które przeszkadza dorosłym w zabawie. Powoli podniósł się z krzesła i odeszliśmy kilka kroków w stronę kamiennego murku, oddalając się od kawiarnianego ogródka.

— O co ci znowu chodzi? — zapytał, krzyżując ramiona na piersi.

— Dlaczego się tak zachowujesz? — zapytałam, czując gulę w gardle. — To miał być nasz czas. Próbujemy naprawić to, co między nami zepsute, a ty bezceremonialnie podrywasz inną kobietę na moich oczach.

— Znowu zaczynasz swoje wymysły? — Łukasz prychnął, a na jego twarzy malował się autentyczny gniew. — Nie można już nawet normalnie porozmawiać z drugim człowiekiem. Jesteś przewrażliwiona.

— To nie jest normalna rozmowa. Ignorujesz mnie od dwudziestu minut, zachowujesz się, jakbym nie istniała.

— Bo nie potrafisz się po prostu rozluźnić! — Podniósł głos, wcale nie przejmując się tym, że ktoś może nas usłyszeć. — Psujesz każdą dobrą chwilę. Wiecznie masz o coś pretensje. Zamiast cieszyć się wyjazdem, wolisz tworzyć problemy z niczego. Jesteś po prostu męcząca.

Te słowa uderzyły we mnie z ogromną siłą. Zamiast przeprosin, otrzymałam oskarżenia. Zrozumiałam, że on wcale nie czuje się winny. Co więcej, on był zły na mnie za to, że popsułam mu zabawę. Patrzyłam w twarz mężczyzny, z którym spędziłam kilka lat życia, i widziałam kogoś zupełnie obcego. Nie było w nim empatii, nie było miłości. Był tylko egoizm.

Godziłam się na okruchy uwagi

Zanim zdążyłam cokolwiek odpowiedzieć, Łukasz odwrócił się na pięcie. Wrócił do stolika, rzucił banknot za swoją kawę, po czym spojrzał na kobietę w apaszce z szarmanckim uśmiechem. Z odległości kilku metrów widziałam, jak coś do niej mówi. Ona najpierw wyglądała na zaskoczoną, ale zaraz potem skinęła głową, zebrała swoje rzeczy i oboje ruszyli w stronę brukowanej uliczki prowadzącej do zamku.

Zostałam sama. Stałam obok kamiennego murku, czując, jak wiosenny wiatr rozwiewa mi włosy, a świat dookoła zatrzymuje się w miejscu. Zostawił mnie. Porzucił mnie w środku obcego miasteczka, w trakcie wyjazdu, który miał nas do siebie zbliżyć, by pójść na spacer z kobietą, którą poznał kwadrans wcześniej.

Początkowo czułam tylko paraliż. Wróciłam do stolika, zapłaciłam resztę rachunku i usiadłam na opustoszałym krześle. Patrzyłam na swój leżący na blacie szkicownik. Przez głowę przelatywały mi tysiące myśli. Szukałam winy w sobie. Może faktycznie byłam zbyt wymagająca? Może powinnam obrócić to w żart? Ale z każdą kolejną sekundą, z każdym uderzeniem serca, smutek i szok ustępowały miejsca zupełnie innemu uczuciu. Miejsce łez zajęła krystaliczna, bolesna jasność umysłu.

Prawda była taka, że od dawna godziłam się na okruchy uwagi. Dostosowywałam swoje życie, rezygnowałam z pasji, wybaczałam chłód i obojętność, wierząc, że moja miłość wystarczy za nas dwoje. Ten wyjazd był desperacką próbą reanimacji czegoś, co dawno już nie żyło. Łukasz nie zostawił mnie z powodu mojego rzekomego czepialstwa. Zostawił mnie, bo zwyczajnie przestało mu zależeć, a brak szacunku stał się jego drugą naturą.

Rozstania nigdy nie są łatwe

Wracałam do pensjonatu powolnym krokiem. Obserwowałam radosne rodziny i uśmiechnięte pary, ale nie czułam już ukłucia zazdrości. Czułam niewypowiedzianą ulgę. Kiedy weszłam do naszego pokoju, panowała w nim absolutna cisza. Podeszłam do szafy i bez wahania wyjęłam swoją walizkę. Zaczęłam pakować swoje rzeczy. Ubrania, kosmetyki, książkę, którą planowałam czytać wieczorami. Zostawiłam tylko jego rzeczy.

Nie miałam zamiaru czekać na jego powrót. Nie chciałam słuchać wymówek, kłamstw czy kolejnych oskarżeń o to, że histeryzuję. Zrozumiałam, że moja wartość nie zależy od tego, jak traktuje mnie człowiek, który nie potrafi docenić mojej obecności. Byłam wolna. Decyzja o wyjeździe, podjęta w ułamku sekundy, sprawiła, że po raz pierwszy od bardzo dawna poczułam, że mam kontrolę nad własnym życiem.

Zeszłam do recepcji, uregulowałam swój rachunek i poprosiłam o wezwanie taksówki na najbliższą stację kolejową. Zdecydowałam, że wrócę do domu pociągiem. Kiedy taksówka podjechała pod budynek, spojrzałam po raz ostatni na kwitnące magnolie. Otworzyłam torebkę i wyciągnęłam z niej szkicownik. Przejechałam dłonią po szorstkiej okładce. Wiem, że przed mną jeszcze wiele trudnych chwil, nieprzespanych nocy i momentów zwątpienia. Rozstania nigdy nie są łatwe. Ale patrząc na pustą kartkę, czułam ekscytację. Ten wiosenny wyjazd rzeczywiście okazał się nowym początkiem. Nie uratował mojego związku, ale uratował mnie samą.

Nina, 33 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: