Nasz dom przypominał muzeum. Chłodne, marmurowe podłogi, meble sprowadzane na specjalne zamówienie i idealny porządek, nad którym czuwała zatrudniona przez mojego męża ekipa sprzątająca. Patryk uważał, że żona człowieka na jego stanowisku nie powinna zajmować się przyziemnymi sprawami. Miałam po prostu wyglądać, uśmiechać się w odpowiednich momentach i stanowić doskonałe tło dla jego sukcesów.

Kiedyś, tuż przed naszym ślubem, wszystko wyglądało inaczej. Patryk zasypywał mnie kwiatami, planował spontaniczne wyjazdy, potrafił godzinami słuchać, jak opowiadam o swojej pasji do botaniki. Zabiegał o mnie z taką intensywnością, że kompletnie straciłam głowę. Wydawało mi się, że wygrałam los na loterii. Jednak zaledwie kilka miesięcy po ceremonii jego stosunek do mnie zaczął ulegać drastycznej zmianie.

Kiedy już założył mi obrączkę na palec, uznał najwyraźniej, że cel został osiągnięty. Z każdym miesiącem stawał się coraz bardziej zdystansowany. Unikał rozmów, wracał późno z biura, a nasze wieczory spędzaliśmy w osobnych pomieszczeniach. On zamykał się w swoim gabinecie, a ja przesiadywałam w jedynym miejscu, które w tym wielkim domu należało naprawdę do mnie w przeszklonej oranżerii, gdzie hodowałam rzadkie gatunki roślin.

Każdego dnia szukałam winy w sobie. Analizowałam swoje zachowanie, zmieniałam fryzury, uczyłam się gotować jego ulubione potrawy, choć nawet nie miał ochoty ich próbować. Sądziłam, że jestem zbyt nudna, za mało ambitna, że po prostu przestałam mu wystarczać. To poczucie trawiło mnie od środka, zabierając resztki pewności siebie.

Zbliżały się trzydzieste ósme urodziny Patryka. Z tej okazji zażyczył sobie hucznego przyjęcia w naszym ogrodzie. Wszystko miało być dopięte na ostatni guzik, a lista gości obejmowała najważniejszych partnerów biznesowych i wpływowych znajomych. Dzień przed imprezą mój mąż wszedł do sypialni, rzucając na łóżko swój drogi garnitur. Spojrzał na mnie z typowym dla siebie, chłodnym wyrazem twarzy.

— Jutro na przyjęciu pojawi się Miron — powiedział tonem nieznoszącym sprzeciwu. — Mój kuzyn. Zapewne o nim nie słyszałaś, bo rzadko o nim wspominam.

— Z jakiegoś konkretnego powodu? — zapytałam cicho, układając poduszki.

— Zawsze był czarną owcą w naszej rodzinie. — Patryk prychnął pogardliwie. – Bezczelny smarkacz, któremu po prostu się poszczęściło. Odziedziczył trochę majątku, pomnożył go w jakiś niewytłumaczalny sposób i teraz udaje wielkiego rekina biznesu. Zaprosiłem go tylko dlatego, że musimy omówić pewien istotny kontrakt, a jemu niestety nie można odmówić wpływów.

— Skoro go nie lubisz, to musi być trudne — stwierdziłam ostrożnie, próbując okazać wsparcie.

— Po prostu się do niego nie zbliżaj — uciął krótko. — To manipulator. Lubi wykorzystywać słabości innych i grać na emocjach. Bądź uprzejma, ale trzymaj dystans. Nie chcę, żeby psuł mi mój wieczór.

Skinęłam głową. Nie miałam zamiaru wchodzić w drogę komuś, kogo mój mąż uważał za zagrożenie dla swojego spokoju. Chciałam tylko przetrwać ten wieczór bez żadnych potknięć, by po raz kolejny nie narazić się na krytykę ze strony Patryka.

Przyjęcie rozpoczęło się punktualnie o ósmej. Ogrody zostały udekorowane tysiącami drobnych światełek, a kelnerzy bezszelestnie krążyli między gośćmi, serwując wykwintne przystawki i orzeźwiające napoje z egzotycznych owoców. Ubrana w elegancką, jedwabną suknię, przez pierwsze dwie godziny sumiennie odgrywałam swoją rolę. Uśmiechałam się, prowadziłam powierzchowne konwersacje o pogodzie i podróżach, podczas gdy Patryk błyszczał w centrum uwagi, ledwie zauważając moją obecność.

W pewnym momencie poczułam, że brakuje mi tchu. Gwar rozmów i konieczność ciągłego pilnowania swojej postawy sprawiły, że musiałam na chwilę uciec. Wymknęłam się niepostrzeżenie i ruszyłam w stronę mojej oranżerii. Zamknęłam za sobą szklane drzwi, oddychając głęboko wilgotnym powietrzem przesyconym zapachem ziemi i rozkwitających storczyków.

— Wspaniała kolekcja. Prawdziwa oaza spokoju. — Usłyszałam nagle głęboki, spokojny głos.

Podskoczyłam z zaskoczenia. Zza rozłożystych liści wielkiej monstery wyszedł mężczyzna. Był wysoki, miał ciemne włosy i oczy, które wydawały się widzieć znacznie więcej, niż bym sobie tego życzyła. Emanował pewnością siebie, ale nie było w nim ani krztyny tej aroganckiej postawy, którą znałam u znajomych mojego męża.

— Przepraszam, nie chciałam panu przeszkadzać — zaczęłam niepewnie. — To moje prywatne miejsce.

— To ja powinienem przeprosić. Szukałem ucieczki przed tłumem i trafiłem do raju. Jestem Miron. — Wyciągnął w moją stronę dłoń.

Zamarłam. To był ten sam Miron, przed którym Patryk tak stanowczo mnie ostrzegał. Czarna owca, manipulator i dorobkiewicz. Patrzyłam na niego z niepewnością, ale ostatecznie uścisnęłam jego dłoń. Jego dotyk był ciepły i pewny.

— Julia. Żona Patryka — odpowiedziałam, spodziewając się, że natychmiast zmieni ton na bardziej oficjalny.

— Dużo o tobie słyszałem, Julio, ale nikt nie wspomniał, że potrafisz stworzyć coś tak niezwykłego. — Wskazał dłonią na kwitnące rośliny. — Wymagają ogromnej troski i uwagi. Zupełnie jak ludzie, prawda? Jeśli nie da się im odpowiednich warunków do wzrostu, po prostu zwiędną.

Jego słowa uderzyły mnie ze zdwojoną siłą. Spojrzałam w jego oczy i po raz pierwszy od bardzo dawna poczułam, że ktoś naprawdę mnie dostrzega. Nie jako piękny dodatek do rezydencji, ale jako człowieka z emocjami i pasją.

Rozmawialiśmy przez niemal godzinę. Miron okazał się fascynującym, niezwykle inteligentnym rozmówcą. Opowiadał o swoich podróżach, ale nie po to, by się chwalić, lecz by dzielić się zachwytem nad światem. Zadawał mi pytania, z uwagą słuchał każdej mojej odpowiedzi. Przy nim moje serce zaczęło bić szybciej, a na twarzy pojawił się szczery uśmiech, którego od dawna u siebie nie widziałam. Nie było w nim nic z bezczelnego smarkacza. Był dojrzałym, mądrym mężczyzną.

— Chyba powinnam już wracać do gości — powiedziałam w końcu, kiedy uświadomiłam sobie, ile czasu minęło.

— Szkoda. — Miron uśmiechnął się delikatnie. — To była najlepsza rozmowa, jaką odbyłem od bardzo dawna.

— Mój mąż na pewno mnie szuka — skłamałam, doskonale wiedząc, że Patryk prawdopodobnie nawet nie zauważył mojego zniknięcia.

— Rozumiem. Oczywiście. — Miron cofnął się o krok, robiąc mi przejście. — Dziękuję za to spotkanie, Julio.

Kiedy wróciłam na przyjęcie, czułam się kompletnie wytrącona z równowagi. Z jednej strony w mojej duszy rozkwitło coś pięknego, iskra nadziei i ciepła. Z drugiej strony natychmiast zalała mnie fala ogromnego poczucia winy. Miałam męża. Przysięgałam mu wierność i lojalność. Jak mogłam pozwolić sobie na takie myśli o innym mężczyźnie, w dodatku o jego własnym kuzynie?

Do końca wieczoru unikałam wzroku Mirona, choć czułam, że on co jakiś czas mnie obserwuje. Patryk, jak zawsze, był zajęty sobą. Kiedy w końcu przyjęcie dobiegło końca, a ostatni goście opuścili nasz dom, zamknęłam się w łazience i długo patrzyłam w lustro. Wyrzucałam sobie słabość. Wmawiałam sobie, że to tylko chwilowe zauroczenie spowodowane moim osamotnieniem. Obiecałam sobie, że zapomnę o Mironie i postaram się jeszcze bardziej, by naprawić moje małżeństwo z Patrykiem. Przecież problem leżał we mnie, prawda? Musiałam po prostu bardziej się starać.

Kolejny dzień miał być początkiem mojego nowego, lepszego podejścia. Wstałam wcześniej, zeszłam do kuchni i zaczęłam przygotowywać ulubione śniadanie Patryka. Chciałam mu pokazać, że mi zależy. Kiedy wszystko było gotowe, poszłam do naszej sypialni. Patryk brał właśnie prysznic. Woda szumiała głośno, a ja podeszłam do łóżka, by poprawić pościel. Wtedy ekran jego telefonu, leżącego na szafce nocnej, nagle się zaświecił. Nigdy wcześniej nie przeglądałam jego rzeczy. Szanowałam jego prywatność i ufałam mu bezgranicznie. Jednak tym razem powiadomienie było na tyle duże i widoczne, że mój wzrok mimowolnie na nie padł.

Wiadomość pochodziła od kontaktu zapisanego jako Klaudia D.

Treść brzmiała: „Wczorajszy wieczór bez ciebie był strasznie nudny. Kiedy znów wymkniesz się od swojej nudnej żony? Brakuje mi twoich dłoni. Czekam, jak obiecałeś.”

Czas stanął w miejscu. Wpatrywałam się w podświetlony ekran, czując, jak grunt usuwa mi się spod nóg. Przeczytałam tę wiadomość trzy razy, żeby upewnić się, że to nie jest tylko zły sen. Słowa „od swojej nudnej żony” wypaliły się w moim umyśle.

Nagle wszystkie elementy układanki wskoczyły na swoje miejsce. Jego późne powroty z biura, ukrywanie telefonu, nagłe delegacje w weekendy, chłód i całkowity brak zainteresowania moją osobą. To nie była moja wina. Nigdy nie chodziło o to, że źle wyglądałam, że nie byłam wystarczająco bystra czy troskliwa. On po prostu dzielił swoje życie z innymi kobietami, znacznie młodszymi, traktując nasz dom jedynie jako wygodną, reprezentacyjną bazę.

W jednej sekundzie całe moje poczucie winy, które nosiłam w sobie przez ostatnie lata, wyparowało. Zniknął żal do samej siebie. Zastąpiła je lodowata, niewzruszona jasność umysłu. Zrozumiałam, jak bardzo dawałam sobą manipulować i jak bardzo pozwalałam się niszczyć.

Nie uroniłam ani jednej łzy. Szum wody pod prysznicem nadal trwał, a ja spokojnym krokiem podeszłam do szafy. Wyciągnęłam największą walizkę, jaką miałam, i zaczęłam wrzucać do niej swoje najpotrzebniejsze rzeczy. Ubrania, dokumenty, kilka cennych pamiątek. Działałam jak maszyna, z precyzją i bez jakiegokolwiek wahania. Kiedy zapięłam zamek walizki, uświadomiłam sobie, że nie mam dokąd pójść. Moi rodzice mieszkali na drugim końcu kraju, a dawne znajomości zatarły się przez lata mojego odosobnienia. Wtedy przypomniałam sobie o małej wizytówce, którą Miron zostawił wczoraj na stoliku w oranżerii, tuż przed swoim wyjściem.

Pobiegłam tam, chwyciłam kartonik i wybrałam numer. Sygnał łączył się zaledwie kilka sekund.

— Słucham? — Jego głos był tak samo spokojny jak wczoraj.

— Miron... to ja, Julia — powiedziałam pewnym głosem. — Muszę natychmiast stąd odejść. Nie mam dokąd pójść. Czy mógłbyś po mnie przyjechać?

Nie zapytał o powód. Nie próbował mnie odciągać od tej decyzji ani drążyć tematu.

— Będę za dwadzieścia minut. Czekaj przed bramą — odpowiedział krótko i się rozłączył.

Wróciłam do holu i postawiłam walizkę przy drzwiach wyjściowych. Właśnie wtedy z sypialni na piętrze wyszedł Patryk, ubrany w szlafrok, z ręcznikiem na szyi. Zobaczył mnie w płaszczu, a potem jego wzrok zjechał na bagaż.

— Co ty wyprawiasz? — zapytał, marszcząc brwi ze zniecierpliwieniem. — Wybierasz się gdzieś? Mamy po południu spotkanie z architektem wnętrz.

— Spotkasz się z nim sam. Albo weźmiesz ze sobą Klaudię. Z pewnością doradzi ci lepiej, w końcu uważa mnie za niesamowicie nudną – powiedziałam, patrząc mu prosto w oczy.

Patryk zamarł. Jego twarz zbladła, a maska pewnego siebie biznesmena natychmiast opadła. Zrozumiał, że wiem wszystko.

— Julio, uspokój się. To jakieś nieporozumienie — zaczął, schodząc powoli po schodach, próbując przybrać pobłażliwy ton. — Zobaczyłaś coś, czego nie rozumiesz. Nie zachowuj się histerycznie. Gdzie ty w ogóle chcesz pójść? Nie poradzisz sobie beze mnie jednego dnia.

— Doskonale sobie poradzę, Patryku. Właśnie zdałam sobie sprawę, że to ty jesteś moim największym problemem, a nie moje wyimaginowane wady.

W tym momencie na zewnątrz rozległ się dźwięk klaksonu. Podjazd pod domem zatoczył elegancki, ciemny samochód. Kiedy drzwi auta się otworzyły i wysiadł z nich Miron, twarz mojego męża była absolutnie bezcenna. Malował się na niej szok, niedowierzanie, a potem czysta, bezsilna wściekłość.

— Co on tutaj robi? — wycedził Patryk przez zaciśnięte zęby. — Zadzwoniłaś do niego?! Do mojego kuzyna?!

— Zadzwoniłam do kogoś, kto potrafi okazać mi szacunek. Kogoś, kogo przez całe życie nazywałeś czarną owcą, podczas gdy to ty okazałeś się najgorszym rodzajem człowieka – odpowiedziałam, chwytając za rączkę walizki.

Miron podszedł do drzwi, otworzył je i bez słowa przejął ode mnie bagaż. Stanął obok mnie, obdarzając Patryka jedynie chłodnym, obojętnym spojrzeniem. Nie musiał nic mówić. Jego obecność była najpotężniejszym ciosem, jaki mój mąż mógł przyjąć w tej sytuacji. Wyszłam z tamtego domu z podniesioną głową, czując rześkie powietrze na twarzy. Złota klatka, w której byłam zamknięta przez ostatnie lata, właśnie przestała istnieć. Wsiadłam do samochodu Mirona, wiedząc, że po raz pierwszy od dawna moja przyszłość naprawdę należy do mnie.

Julia, 30 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

