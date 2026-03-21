Zawsze uważałam, że motyle w brzuchu to wymysł autorów tanich romansów. Przez dwadzieścia osiem lat mojego życia skupiałam się na pracy, odpychając od siebie myśli o uczuciach, aż do tamtego wiosennego poranka. Jeden niespodziewany uśmiech i zapach kwitnących jabłoni wystarczyły, by mój poukładany świat rozsypał się jak domek z kart. To była moja pierwsza, prawdziwa miłość, choć wcale jej nie szukałam.

Wtedy go zobaczyłam

Moje życie zawsze przypominało starannie zaplanowany kalendarz. Prowadziłam niewielką, ale prężnie działającą pracownię florystyczną na obrzeżach miasta. Moja codzienność pachniała eukaliptusem, świeżą ziemią i hiacyntami. Nie miałam czasu na randki, a relacje damsko-męskie traktowałam z chłodnym dystansem. Uważałam, że miłość to po prostu skomplikowany układ partnerski, który w moim przypadku był absolutnie zbędny. Miałam przecież swoje rośliny i ukochaną siostrę Zuzannę, która stanowiła moje całkowite przeciwieństwo. Zuzia była wulkanem energii i lokalną aktywistką. To właśnie ona wpadła na pomysł zorganizowania wielkiego jarmarku wiosennego na miejskim rynku.

Zgodziłam się pomóc w dekoracjach, nie przeczuwając, że ten projekt wywróci moje życie do góry nogami. W połowie kwietnia przygotowania ruszyły pełną parą. Rynek tonął w słońcu, a ja stałam pośrodku placu z naręczem szkiców, próbując wyobrazić sobie, gdzie staną moje kompozycje z pnących róż. Wtedy go zobaczyłam. Wysiadał z dostawczego samochodu, niosąc na ramieniu długie, surowe deski. Miał na sobie robocze spodnie i prostą koszulę, a jego twarz zdradzała pełne skupienie. Zuzanna podbiegła do niego z promiennym uśmiechem, po czym pociągnęła go w moją stronę.

— Alicjo, poznaj Mateusza — powiedziała z entuzjazmem moja siostra. — To stolarz, który zgodził się zbudować dla nas stoiska i pawilony w ramach wolontariatu. Będziecie musieli ściśle ze sobą współpracować.

Mateusz wyciągnął do mnie dłoń. Jego uścisk był pewny i silny, a dłonie szorstkie od pracy z drewnem. Miał trzydzieści jeden lat, ciemne oczy, w których krył się jakiś dziwny spokój, i cichy, głęboki głos.

— Miło mi poznać — powiedział, patrząc wprost na mnie. — Zuzanna mówiła, że masz bardzo konkretną wizję tego jarmarku. Mam nadzieję, że moje konstrukcje sprostają twoim wymaganiom.

Zignorowałam to uczucie

Początki naszej współpracy były, delikatnie mówiąc, trudne. Ja widziałam jarmark jako baśniową krainę, pełną delikatnych łuków, na których miały opierać się ciężkie girlandy z kwiatów. Mateusz z kolei podchodził do wszystkiego z matematyczną precyzją i naciskiem na funkcjonalność. Spędzaliśmy ze sobą długie godziny, próbując pogodzić ogień z wodą. Pewnego popołudnia staliśmy nad rozłożonymi na trawie projektami. Wiatr delikatnie rozwiewał moje włosy, a ja czułam narastającą irytację.

— Te podpory są zbyt masywne — powiedziałam, krzyżując ramiona na piersi. — Całkowicie przytłoczą delikatność moich kompozycji. Chcę, żeby to wyglądało lekko, jakby unosiło się w powietrzu.

— Alicja, musimy być realistami — odpowiedział spokojnie Mateusz, poprawiając ołówek za uchem. — Twoje kwiaty w donicach z ziemią ważą kilkadziesiąt kilogramów. Jeśli zrobię to z cienkich listewek, przy pierwszym mocniejszym podmuchu wiatru wszystko runie na ludzi. Zaufaj mi. Wiem, jak pracuje drewno.

— Ale ty nie rozumiesz mojej wizji! — upierałam się przy swoim, czując, że po raz pierwszy od dawna ktoś tak skutecznie wyprowadza mnie z równowagi.

— Rozumiem ją doskonale. — Jego ton był łagodny, co tylko potęgowało moją frustrację. — Po prostu próbuję sprawić, żeby twoja wizja przetrwała dłużej niż do popołudnia. Zrobię frezowania na krawędziach, to doda konstrukcji lekkości. Zgoda?

Spojrzałam na niego, chcąc rzucić jakąś uszczypliwą uwagę, ale jego uśmiech mnie rozbroił. Było w nim tyle szczerości i chęci kompromisu, że nagle cała moja złość wyparowała. Podałam mu rękę na znak zgody, a kiedy nasze dłonie znów się spotkały, poczułam dziwne ciepło, które rozeszło się po całym moim ciele. Zignorowałam to uczucie, tłumacząc je wiosennym przesileniem.

Po prostu był

Dwa tygodnie przed jarmarkiem pogoda postanowiła spłatać nam figla. Siedziałam w swojej pracowni, przesadzając delikatne sadzonki begonii, które miały ozdobić wejście na rynek. Nagle niebo pociemniało, a w oddali rozległ się potężny grzmot. Wiosenna burza nadciągnęła z niesamowitą prędkością. Z przerażeniem uświadomiłam sobie, że na zewnątrz, tuż przed kwiaciarnią, stoją dziesiątki skrzynek z najdelikatniejszymi roślinami, które nie przetrwają ulewy i silnego wiatru.

Wybiegłam na zewnątrz, chwytając po dwie donice naraz. Pierwsze krople deszczu były wielkie i lodowate. Wiedziałam, że sama nie zdążę wszystkiego przenieść. Nagle usłyszałam pisk opon. Przed pracownią zatrzymał się znajomy dostawczy samochód. Mateusz wyskoczył z szoferki i bez słowa zaczął łapać ciężkie skrzynie i zanosić je do środka. Pracowaliśmy w milczeniu, jak dobrze naoliwiona maszyna. Kiedy ostatnia donica znalazła się pod dachem, na zewnątrz rozpętała się prawdziwa ulewa.

Staliśmy w mojej pracowni, przemoczeni do suchej nitki, dysząc ciężko. Włosy kleiły mi się do czoła, a z kurtki Mateusza kapała woda. Spojrzeliśmy na siebie i oboje wybuchnęliśmy śmiechem. To był śmiech pełen ulgi, szczery i pozbawiony barier.

— Zaproponowałabym ci coś na rozgrzewkę, ale mam tylko herbatę malinową z miodem — powiedziałam, ocierając twarz dłonią.

— Brzmi jak najlepsza rzecz na świecie — odpowiedział, zdejmując mokrą kurtkę.

Zaparzyłam herbatę i usiedliśmy przy małym, drewnianym stoliku na zapleczu. Powietrze pachniało mokrą ziemią i kwiatami. Rozmawialiśmy przez ponad godzinę. Mateusz opowiedział mi o swojej pasji do drewna, o tym, że warsztat przejął po zmarłym dziadku, który nauczył go szacunku do rzemiosła. Ja z kolei, zupełnie dla siebie nietypowo, otworzyłam się na temat moich obaw związanych z biznesem i tego, jak bardzo zależy mi na tym, by wszystko było perfekcyjne.

Słuchał mnie z taką uwagą, jakiej nigdy wcześniej od nikogo nie doświadczyłam. Nie oceniał, nie dawał złotych rad. Po prostu był. Kiedy wychodził, by wrócić do swojego warsztatu, uświadomiłam sobie przerażającą prawdę. Czekałam na jego widok. Chciałam słyszeć jego głos. Miałam dwadzieścia osiem lat i po raz pierwszy w życiu zrozumiałam, co to znaczy tęsknić za kimś, kto właśnie zamknął za sobą drzwi.

Serce zamarło mi w piersi

Wydawało mi się, że nasza relacja nabiera zupełnie nowych barw. Zaczęliśmy pisać do siebie wiadomości, nie tylko w sprawach organizacyjnych. Dzieliliśmy się zdjęciami z naszych pracowni, żartowaliśmy z nadopiekuńczości Zuzanny. Byłam pewna, że on też coś czuje. Postanowiłam zrobić krok naprzód. Znalazłam u lokalnego hodowcy piękny, rzadki gatunek paproci, o którym Mateusz kiedyś wspomniał, mówiąc, że idealnie pasowałaby do jego surowego, drewnianego warsztatu. Chciałam mu ją zanieść jako podziękowanie za pomoc podczas burzy.

Jego warsztat znajdował się na drugim końcu miasta. Zaparkowałam auto nieco dalej i podeszłam z doniczką do otwartej bramy. Już miałam zawołać jego imię, kiedy zamarłam. Wewnątrz, przy jednym z wielkich stołów roboczych, stał Mateusz. Nie był jednak sam. Naprzeciwko niego stała wysoka, piękna szatynka w jaskrawożółtym płaszczu. Śmiali się oboje. W pewnym momencie dziewczyna zarzuciła mu ramiona na szyję, a on mocno ją objął, całując w policzek. Wyglądali na niesamowicie bliskich sobie, zżytych i szczęśliwych.

Serce zamarło mi w piersi. Poczułam, jak złość, wstyd i rozczarowanie zalewają mnie gorącą falą. Jak mogłam być tak naiwna? Pomyślałam, że te wszystkie miłe słowa, uwaga i uśmiechy były po prostu jego sposobem bycia, a ja, niedoświadczona w sprawach sercowych, zinterpretowałam to jako coś wyjątkowego. Cofnęłam się cicho, żeby mnie nie zauważyli. Wróciłam do samochodu, położyłam doniczkę na siedzeniu pasażera i odjechałam.

Postanowiłam zbudować wokół siebie mur. Przez kolejne dni, podczas ostatnich przygotowań do jarmarku, byłam chłodna, rzeczowa i profesjonalna do bólu. Unikałam z nim dłuższego kontaktu wzrokowego, na jego uśmiechy odpowiadałam krótkim skinieniem głowy, a każdą rozmowę ucinałam, twierdząc, że jestem potwornie zajęta. Widziałam w jego oczach zmieszanie, ale mój strach przed zranieniem był silniejszy niż chęć wyjaśnienia czegokolwiek.

Nie poczułam strachu

Nadszedł wielki dzień. Wiosenny jarmark przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Rynek wyglądał magicznie. Drewniane, misternie rzeźbione pawilony autorstwa Mateusza idealnie komponowały się z moimi kaskadami kwiatów. Ludzie spacerowali, śmiali się, robili zdjęcia. Zuzanna promieniała dumą. Ja natomiast czułam jedynie ogromne zmęczenie i dziwną pustkę. Stojąc przy swoim stoisku, układałam wiązanki z tulipanów, starając się nie patrzeć w stronę stoiska z wyrobami z drewna, gdzie urzędował Mateusz.

— Dlaczego mnie unikasz? — usłyszałam nagle tuż za swoimi plecami.

Aż podskoczyłam. Mateusz stał bardzo blisko, a jego twarz wyrażała absolutną powagę. Nie było w nim wesołego stolarza, którego poznałam. Był mężczyzną domagającym się odpowiedzi.

— Nie unikam cię — skłamałam, starając się opanować drżenie rąk. — Mam po prostu dużo pracy. Sama widzisz, ilu jest klientów.

— Alicjo, proszę cię — westchnął ciężko. — Byliśmy... myślałem, że się zaprzyjaźniliśmy. A od kilku dni traktujesz mnie jak obcego. Zrobiłem coś nie tak?

Spojrzałam na niego i cała moja sztuczna obojętność rozsypała się w drobny mak. Nie potrafiłam dłużej grać.

— Byłam u ciebie w warsztacie w zeszły wtorek — powiedziałam cicho, wpatrując się w blat stołu. — Chciałam ci przynieść tę paproć, o której rozmawialiśmy. Ale zobaczyłam cię z... z dziewczyną w żółtym płaszczu. Nie chciałam przeszkadzać, a tym bardziej robić z siebie idiotki.

Mateusz przez chwilę patrzył na mnie w kompletnym osłupieniu. Potem, ku mojemu ogromnemu oburzeniu, kąciki jego ust drgnęły i po chwili wybuchnął cichym, serdecznym śmiechem.

— Przestań! — Byłam skołowana i zła. — To wcale nie jest zabawne!

— Wybacz mi — powiedział, ocierając łzę z oka, po czym podszedł do mnie o krok bliżej. — Dziewczyna w żółtym płaszczu to Karolina. Moja siostra cioteczna. Przyjechała odebrać kołyskę, którą wycinałem dla jej pierwszego dziecka. Była tak wzruszona, że rzuciła mi się na szyję.

Moje serce przestało na moment bić, a potem ruszyło z podwójną prędkością. Poczułam, jak na moje policzki wpełza potężny rumieniec. Chciałam zapaść się pod ziemię.

— Siostra cioteczna? — powtórzyłam słabo.

— Tak — odpowiedział, a jego głos stał się nagle bardzo łagodny i głęboki. — Alicjo, od tygodni myślę tylko o tobie. O tym, jak marszczysz nos, kiedy się złościsz, o tym, jak pachniesz bzem i jak dzielnie walczyłaś z tymi skrzyniami podczas burzy. Mam w warsztacie specjalną drewnianą donicę. Zrobiłem ją specjalnie dla ciebie.

Spojrzałam w jego ciemne oczy i po raz pierwszy nie poczułam strachu. Poczułam absolutny, niczym niezmącony spokój i radość. Zrozumiałam, że to uczucie, przed którym tak bardzo się broniłam, było najlepszym, co mogło mnie spotkać. Podałam mu dłoń, a on splótł swoje palce z moimi. Jarmark dookoła nas huczał życiem, wiosenne słońce ogrzewało nasze twarze, a my staliśmy tam, u progu czegoś zupełnie nowego.

Alicja, 28 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

