Przez lata byłam dla matki bankomatem, z którego mogła wypłacać środki na każde zawołanie. Myślałam, że robię to z miłości, dopóki w jej życiu nie pojawił się on. Ten jeden telefon sprawił, że miarka się przebrała, a ja wreszcie odzyskałam kontrolę nad własnym życiem.

Znów to zrobiła

Telefon zadzwonił w środku dnia. Miałam ręce umazane ziemią, a wokół mnie piętrzyły się stosy eukaliptusa, piwonii i róż. Prowadzenie własnej kwiaciarni oraz pracowni florystycznej wymagało ode mnie wstawania o czwartej rano, ciągłych wyjazdów na giełdę kwiatową i wielogodzinnej pracy na stojąco. Z trudem sięgnęłam po aparat, wycierając dłonie w roboczy fartuch. Na wyświetlaczu pojawiło się zdjęcie mojej mamy. Wzięłam głęboki oddech, podświadomie czując, w jakim celu dzwoni.

– Cześć, córeczko – usłyszałam w słuchawce jej przesadnie słodki, niemal przymilny głos.

– Cześć, mamo. Coś się stało? Mam urwanie głowy przed weekendowymi zleceniami – odpowiedziałam, starając się brzmieć rzeczowo, choć już czułam, jak żołądek zaciska mi się w supeł.

– Nie, nic wielkiego, kochanie. Po prostu pomyślałam o tobie. Tak ciężko pracujesz, zawsze byłaś taka zaradna... – zawiesiła głos, a ja wiedziałam, że to wstęp do głównego punktu programu. – Wiesz, Rysiek ma teraz drobną przerwę w płynności finansowej, a musimy opłacić czynsz za jego pracownię i jeszcze parę drobnostek. Pożyczysz mi cztery tysiące? Oddam ci w przyszłym miesiącu, obiecuje.

Oparłam się o chłodny, metalowy stół roboczy. To nie był pierwszy raz. Wcześniej prosiła o mniejsze kwoty. A to tysiąc na nową oponę w samochodzie Ryśka, a to pięćset na jakieś niezbędne materiały do jego projektów, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. Zawsze mówiła, że to pożyczka, ale pieniądze nigdy do mnie nie wracały.

– Mamo, rozmawiałyśmy już o tym – westchnęłam ciężko. – Nie mogę ci ciągle dawać pieniędzy. Mam swoje wydatki. Zbieram na powiększenie lokalu.

– To wyjątkowa sytuacja! – jej ton natychmiast uległ zmianie, stał się pretensjonalny i płaczliwy. – Przecież on na dniach podpisze duży kontrakt. Chcesz, żeby stracił pracownię przez takie grosze? Przecież rodzina powinna sobie pomagać.

Czułam się wykorzystywana

Rysiek pojawił się w życiu mojej matki niespełna rok temu. Poznali się na jakichś warsztatach rozwoju osobistego. Od samego początku wzbudzał we mnie mieszane odczucia. Używał drażniąco mocnych perfum i roztaczał wokół siebie aurę artysty, niezrozumianego przez brutalną rzeczywistość. Opowiadał o wielkich biznesach, importowaniu rzadkiej ceramiki z zagranicy, tworzeniu unikalnych kolekcji sztuki użytkowej. Problem polegał na tym, że te wielkie plany istniały tylko w jego głowie i na papierze.

W rzeczywistości facet mojej matki nie miał stałego źródła dochodu. Mieszkał w wynajmowanym mieszkaniu, a od kiedy moja matka całkowicie straciła dla niego głowę, powoli i systematycznie stawała się jego głównym sponsorem. Opłacała mu rachunki, kupowała drogie jedzenie, a nawet finansowała wyjazdy integracyjne dla rzekomych kontrahentów. Gdy jej własne oszczędności zaczęły topnieć, zwróciła się do mnie.

Na początku ulegałam. Myślałam sobie: dobrze, mama była samotna przez wiele lat, ojciec odszedł od nas, gdy byłam nastolatką. Chciałam, żeby była szczęśliwa. Jednak z każdym kolejnym przelewem czułam się coraz bardziej wykorzystywana. Rysiek traktował mnie z góry, często rzucał uwagi na temat mojego biznesu, nazywając kwiaciarnię „uroczym, ale mało ambitnym hobby”. W jego oczach prawdziwy biznes polegał na snuciu wizji, a nie na wstawaniu przed świtem i ciężkiej, fizycznej pracy.

Czułam się winna

Zakończyłam rozmowę z mamą obietnicą, że zastanowię się nad tą sprawą, co z mojej strony było tylko próbą zyskania na czasie i uniknięcia kłótni przez telefon. Kiedy odłożyłam aparat, do pracowni weszła Paulina, moja jedyna pracownica i zarazem dobra znajoma. Spojrzała na moją posępną twarz i od razu wiedziała, o co chodzi.

– Znowu dzwoniła po dotację dla pana artysty? – zapytała, zręcznie podcinając łodygi hortensji.

– Cztery tysiące. Na opłacenie jego lokalu – odpowiedziałam, czując falę narastającego gniewu.

– Powiedz mi, że nie zamierzasz tego zrobić – Paulina odłożyła sekator i spojrzała mi prosto w oczy. – Przecież odkładasz pieniądze na kaucję za lokal obok. Jeśli go nie wynajmiesz teraz, zgarnie go ktoś inny, a my udusimy się w tych dwudziestu metrach kwadratowych na same święta.

Miała całkowitą rację. Od trzech lat każdą zarobioną złotówkę inwestowałam w swój biznes. Rezygnowałam z wyjazdów, kupowałam ubrania na wyprzedażach, byle tylko móc stworzyć miejsce, o którym zawsze marzyłam. Dużą, przestronną pracownię z ogromnymi oknami wystawowymi i profesjonalną chłodnią na kwiaty. Lokal tuż obok mojej obecnej kwiaciarni właśnie się zwolnił. Właściciel zgodził się wynająć go mi, pod warunkiem wpłacenia kaucji zabezpieczającej. Zbierałam tę kwotę od kilku miesięcy. Oddanie teraz czterech tysięcy matce oznaczałoby pożegnanie się z marzeniem o rozwoju. Przez resztę dnia pracowałam niemal mechanicznie, układając bukiety i dekoracje. Czułam się winna, ale też narastał we mnie bunt. Dlaczego ja miałam rezygnować z owoców mojej ciężkiej pracy, żeby dorosły mężczyzna mógł snuć swoje iluzje?

Postawiłam się

Zamiast zrobić przelew, zaprosiłam mamę na popołudniową kawę. Zależało mi na spotkaniu na neutralnym gruncie. Wybrałam cichą kawiarnię niedaleko centrum. Przyszła punktualnie. Była elegancko ubrana, uśmiechnięta, pewna, że otrzyma to, po co przyszła.

– Zamówiłam ci tę kawę z karmelem, którą lubisz – powiedziała na powitanie, siadając naprzeciwko mnie. – Wiedziałam, że zawsze można na ciebie liczyć, córeczko. Przyniosłaś gotówkę czy zrobisz przelew przy mnie? Rysiek prosił, żeby mu to przekazać jak najszybciej, bo właściciel lokalu robi się niecierpliwy.

Spojrzałam na nią, czując, jak w moim wnętrzu coś ostatecznie pęka. Nie było już we mnie strachu ani poczucia obowiązku. Była tylko trzeźwa, chłodna kalkulacja sytuacji.

– Nie zrobię przelewu, mamo. Nie przyniosłam też gotówki – powiedziałam powoli, wyraźnie akcentując każde słowo.

Uśmiech zamarł na jej twarzy. Zamrugała nerwowo, jakby nie zrozumiała komunikatu.

– Słucham? Przecież mówiłaś wczoraj, że się zastanowisz. Nie żartuj tak. To bardzo poważna sprawa.

– Nie żartuję – kontynuowałam, utrzymując z nią kontakt wzrokowy. – Nie pożyczę ci tych pieniędzy. Ani na czynsz dla twojego faceta, ani na jego projekty, ani na żaden inny wymysł. Moje oszczędności są przeznaczone na mój biznes. Podpisuję umowę na nowy lokal.

Jej twarz ściągnęła się w wyrazie oburzenia. Zaczęła nerwowo obracać łyżeczkę na spodku.

– Jesteś niesamowicie egoistyczna – rzuciła szeptem, pochylając się nad stołem. – Własnej matce odmawiasz w potrzebie? Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłam? Wychowałam cię, dbałam o ciebie...

– I jestem ci za to wdzięczna – przerwałam jej spokojnie. – Jednak to nie ty jesteś w potrzebie. W potrzebie jest twój partner, który od roku nie zarobił ani złotówki. Nie będę finansowała jego iluzji. To dorosły człowiek, powinien sam opłacać swoje rachunki.

– Nic nie rozumiesz! – podniosła głos, a kilka osób przy sąsiednich stolikach obejrzało się w naszą stronę. – On jest twórcą, ma inną wrażliwość. Widocznie ty, ze swoim przyziemnym handlowaniem kwiatkami, nigdy nie zrozumiesz kogoś, kto pragnie od życia czegoś więcej. Zawsze myślałaś tylko o pieniądzach.

Te słowa zabolały, ale jednocześnie utwierdziły mnie w przekonaniu, że podjęłam właściwą decyzję.

– Skoro tak uważasz, to tym bardziej powinnam pilnować moich przyziemnych oszczędności – powiedziałam, wstając od stolika. Zostawiłam na blacie banknot za kawę. – Kocham cię, mamo. Zawsze ci pomogę, jeśli będziesz głodna albo nie będziesz miała gdzie spać. Jednak skończyło się sponsorowanie Ryśka. To moja ostateczna decyzja.

Zrzuciłam ciężar

Wyszłam z kawiarni. Oczekiwałam, że zaleje mnie fala wyrzutów sumienia, do których matka przyzwyczaiła mnie przez całe życie. Zamiast tego poczułam niesamowitą, obezwładniającą ulgę. Jakbym zrzuciła z pleców ogromny, niewidzialny ciężar, który niosłam od miesięcy. Przez kolejne trzy tygodnie matka odzywała się bardzo rzadko. Wysyłała tylko krótkie, chłodne wiadomości. Z informacji, które dotarły do mnie okrężną drogą, dowiedziałam się, że Rysiek musiał zrezygnować ze swojej pracowni, a ich relacja przechodzi poważny kryzys, ponieważ on zaczął obwiniać ją o brak wystarczającego wsparcia w jego „karierze”. Nie czułam satysfakcji z ich problemów, ale cieszyłam się, że wreszcie przestałam brać w tym udział.

Wczoraj razem z Pauliną przenosiłyśmy ostatnie donice i regały do nowego, przestronnego lokalu. Zapach świeżej farby mieszał się z aromatem ciętych kwiatów. Kiedy zawiesiłam nowy szyld nad wejściem, spojrzałam na efekty swojej pracy z prawdziwą dumą. Zrozumiałam, że asertywność to nie jest brak miłości do najbliższych. To przede wszystkim szacunek do samej siebie, własnej pracy i własnych granic. Gdybym tamtego dnia uległa i zrobiła przelew, dziś nadal tkwiłabym w ciasnym pomieszczeniu, zżerana przez frustrację. Wybrałam siebie i po raz pierwszy w życiu wiem, że postąpiłam całkowicie słusznie.

Renata, 27 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

