Kiedy straciłam posadę, wydawało mi się, że to koniec świata. Czułam się bezwartościowa, a każdy dzień zlewał się w jedno wielkie pasmo rozczarowań. Z niczym nie potrafiłam sobie poradzić, a zła passa nie chciała się skończyć. Nie miałam pojęcia, że najgorszy okres w moim życiu zaprowadzi mnie prosto na chodnik, gdzie rozsypane kartki papieru okażą się początkiem najpiękniejszej historii, jaka mogła mi się przydarzyć.

Nie mam nic do stracenia

Dzień, w którym kazano mi spakować swoje rzeczy do kartonowego pudła, na zawsze wyrył się w mojej pamięci. Pracowałam w tamtej agencji ponad pięć lat, dając z siebie wszystko, nierzadko zostając po godzinach. Myślałam, że moja pozycja jest stabilna, ale cięcia budżetowe okazały się bezlitosne. Kiedy wyszłam z biurowca z ulubionym kubkiem i uschniętym kwiatkiem w doniczce, czułam jedynie dławiącą pustkę.

Kolejne tygodnie były koszmarem. Zamiast cieszyć się wolnym czasem, snułam się po mieszkaniu w piżamie. Nic mnie nie cieszyło. Książki, które od dawna chciałam przeczytać, leżały nieruszone na szafce nocnej, a moje ulubione programy telewizyjne wydawały się bezdennie nudne. Najgorsze jednak było to, że nikt, absolutnie nikt, nie odpowiadał na moje zgłoszenia. Codziennie rano otwierałam skrzynkę mailową, z nadzieją na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, i codziennie witała mnie głucha cisza. Czułam, że z każdym dniem uchodzi ze mnie resztka pewności siebie.

Mój młodszy brat, Jurek, dwoił się i troił, żeby poprawić mi humor. Często wpadał bez zapowiedzi, przynosząc ciepłe drożdżówki z mojej ulubionej piekarni, próbując wyciągnąć mnie na spacer lub chociaż zmusić do uśmiechu.

— Musisz wyjść do ludzi — powtarzał, stawiając przede mną kubek gorącej herbaty. — Zamknęłaś się w czterech ścianach i liczysz na cud. Wiesz przecież, że w tej branży liczy się inicjatywa.

— Wysłałam już kilkadziesiąt aplikacji — odpowiadałam z rezygnacją, opierając czoło na dłoniach. — Nikt mnie nie chce. Moje CV trafia prosto do wirtualnego kosza. Zaczynam myśleć, że się do tego nie nadaję.

— Przestań opowiadać bzdury — ucinał stanowczo. — Jesteś świetna w tym, co robisz. Może po prostu musisz zmienić taktykę. Wyjdź z sieci. Pokaż się.

Te słowa kiełkowały w mojej głowie przez kilka nocy. W końcu, zdesperowana i zmęczona własną bezsilnością, postanowiłam, że nie mam nic do stracenia. Wydrukowałam gruby plik moich dokumentów aplikacyjnych, spakowałam je do eleganckiej teczki i postanowiłam osobiście odwiedzić biura firm z mojej branży.

Przykucnął obok mnie

Był chłodny, wietrzny poranek. Ulice tętniły życiem, ludzie śpieszyli się do swoich zajęć, a ja czułam się jak intruz w tym zorganizowanym świecie. Odwiedziłam już pięć biurowców. Wszędzie witały mnie uprzejme, acz chłodne recepcjonistki, które obiecywały przekazać dokumenty odpowiednim osobom, choć w ich oczach widziałam, że moje CV wyląduje na stosie innych, zapomnianych papierów.

Byłam zmęczona, zmarznięta i coraz bardziej zniechęcona. Zbliżała się trzynasta, postanowiłam spróbować w jeszcze jednym miejscu przed powrotem do domu. Szłam szybkim krokiem, wpatrzona w witryny sklepowe, by uniknąć podmuchów chłodnego wiatru. Moje myśli krążyły wokół kolejnego odrzucenia, przez co kompletnie przestałam zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół mnie.

W pewnym momencie zza rogu wysokiego budynku wyłoniła się postać. Nawet nie zdążyłam wyhamować. Z impetem wpadłam na twarde ramię, a teczka wypadła mi z rąk. Zamek puścił, a kilkadziesiąt starannie wydrukowanych stron rozsypało się po szarym chodniku jak białe liście.

— Najmocniej przepraszam, to moja wina, tak bardzo się spieszyłam — wydukałam, natychmiast kucając i gorączkowo zbierając uciekające na wietrze kartki. Nie patrzyłam nawet, z kim się zderzyłam. Cała uwaga skupiona była na ratowaniu resztek mojego profesjonalnego wizerunku.

— Nic się nie stało. Pomogę pani — usłyszałam nad sobą głęboki, niezwykle spokojny głos, który sprawił, że na ułamek sekundy zamarłam.

Mężczyzna przykucnął obok mnie i zaczął sprawnie chwytać fruwające papiery. Kiedy nasze dłonie spotkały się przy jednym z dokumentów, podniosłam wzrok i poczułam, jak brakuje mi tchu. Był niesamowicie przystojny. Miał na sobie elegancki, granatowy płaszcz, który idealnie leżał na jego ramionach, a w jego ciemnych oczach tańczyły wesołe ogniki. Na twarzy malował się uśmiech, który mógłby rozbroić największego ponuraka.

— Mam nadzieję, że to nie były jedyne kopie tajnych planów podboju świata — zażartował, podając mi zgrabnie ułożony plik kartek.

— Nie, to tylko moje życie zawodowe rozrzucone po bruku — odpowiedziałam, czując, jak na moje policzki wpełza rumieniec. Podniosłam się, otrzepując płaszcz. Byłam totalnie onieśmielona jego obecnością.

— Widzę, że szuka pani nowych wyzwań. Trzymam kciuki, żeby to chodnikowe spotkanie przyniosło szczęście — powiedział, a jego uśmiech stał się jeszcze cieplejszy.

Ku mojemu zaskoczeniu, nie odszedł. Zaczął prowadzić ze mną lekką, niezobowiązującą rozmowę. Pytał o pogodę, o to, czy miasto mnie dzisiaj nie przytłacza, a wszystko to z taką naturalnością, jakbyśmy znali się od lat. Oczarowana jego sposobem bycia, opowiedziałam mu krótko o moim rajdzie po biurowcach. Słuchał z uwagą, co jakiś czas potakując. Szedł obok mnie powolnym krokiem, aż dotarliśmy na mój przystanek autobusowy.

— Mój transport właśnie nadjeżdża — powiedziałam, czując dziwny ucisk w żołądku. Nie chciałam, żeby ta rozmowa się kończyła.

— Życzę wspaniałego dnia i powodzenia. Kto wie, co przyniesie los — odpowiedział, delikatnie skłaniając głowę.

Wsiadłam do autobusu, a drzwi z sykiem zamknęły się za mną. Usiadłam na pierwszym wolnym miejscu, patrząc przez szybę, jak odchodzi. Dopiero wtedy uderzyła mnie druzgocąca myśl. Nie zapytałam go o imię. Nie wymieniliśmy się numerami telefonów. Byłam tak zestresowana i zafascynowana jednocześnie, że pozwoliłam, by po prostu zniknął w tłumie. Resztę drogi do domu spędziłam, karcąc samą siebie za własną głupotę.

Zaniemówiłam

Przez kolejne dni nie mogłam przestać o nim myśleć. Ten tajemniczy, elegancki nieznajomy o głębokim głosie stał się moim osobistym powodem do frustracji. Z jednej strony wciąż martwiłam się brakiem pracy, z drugiej wzdychałam do wspomnienia z chodnika, mając świadomość, że szansa na ponowne spotkanie go w ogromnym mieście jest bliska zeru. Pewnego popołudnia, kiedy właśnie próbowałam skupić się na przeglądaniu kolejnych, nic niewnoszących ogłoszeń, drzwi mojego mieszkania otworzyły się z hukiem. Do przedpokoju wpadł Jurek. Był zziajany, ale jego twarz promieniała triumfem.

— Mam to! — krzyknął, zdejmując buty w locie. — Siadaj i słuchaj, bo nie uwierzysz.

— Co masz? — zapytałam, odrywając wzrok od ekranu laptopa.

— Pamiętasz Adriana? Tego mojego kumpla z czasów studiów, z którym grywam w kosza? — zaczął Jurek, opadając ciężko na fotel.

— Pamiętam, chyba tak. Wysoki, ciągle robił jakieś głupie żarty?

— Ten sam! Wczoraj po meczu poszliśmy pogadać. Opowiadałem mu, że szukasz pracy i że jesteś genialna w tym, co robisz, ale masz pecha do rekrutacji. I wiesz co? Adrian zaczął się śmiać. Powiedział, że jego starszy brat ma firmę dokładnie w twojej branży. Co więcej, szuka kogoś z twoim doświadczeniem, bo właśnie powiększają zespół.

Moje serce zabiło mocniej, ale starałam się nie robić sobie przedwczesnych nadziei. Tyle razy już się rozczarowałam.

— I co w związku z tym? — zapytałam ostrożnie.

— W związku z tym, Adrian zadzwonił do niego przy mnie. Jego brat zgodził się z tobą spotkać. Powiedział, że jeśli masz takie kwalifikacje, o jakich mu opowiadałem, to stanowisko masz niemal w kieszeni. Przesłałem mu twoje CV na maila. Jutro o dziesiątej masz być w ich biurze na rozmowie.

Zaniemówiłam. Jurek patrzył na mnie z szerokim uśmiechem, wyraźnie dumny ze swoich negocjatorskich umiejętności. Poczułam ogromną falę wdzięczności i nowej energii. To była szansa, na którą tak długo czekałam.

To był on

Następnego ranka obudziłam się na długo przed budzikiem. Wybrałam swój najlepszy, granatowy kostium, starannie ułożyłam włosy i upewniłam się, że moje dokumenty są w nienagannym stanie. Stres zaciskał mi gardło, ale jednocześnie czułam podekscytowanie. Adres, który podał mi Jurek, prowadził do nowoczesnego biurowca w centrum miasta, niedaleko miejsca, w którym kilka dni wcześniej zbierałam kartki z chodnika.

Wjechałam windą na ósme piętro. Wnętrze firmy robiło ogromne wrażenie. Przeszklone ściany, jasne kolory, zapach świeżo parzonej kawy i cichy szum pracujących urządzeń. Podeszłam do recepcji, starając się opanować drżenie rąk.

— Dzień dobry, jestem umówiona na spotkanie z prezesem. Nazywam się...

— Oczywiście, szef już na panią czeka — przerwała mi z uśmiechem młoda dziewczyna. — Proszę przejść korytarzem do końca, ostatnie drzwi po prawej stronie.

Szłam powoli, poprawiając mankiety marynarki. Kiedy stanęłam przed masywnymi drzwiami z matowego szkła, wzięłam głęboki wdech. Zastukałam dwa razy.

— Proszę wejść — usłyszałam stłumiony głos.

Nacisnęłam klamkę i przekroczyłam próg przestronnego gabinetu. Za ogromnym biurkiem, pochylony nad jakimiś dokumentami, siedział mężczyzna. Kiedy usłyszał moje kroki, podniósł głowę. Zamarłam. Teczka, którą tak kurczowo trzymałam w dłoniach, o mały włos znów nie wylądowała na podłodze. To był on. Mężczyzna z chodnika. Tajemniczy nieznajomy o głębokim głosie. Miał na sobie białą koszulę, a jego ciemne oczy rozszerzyły się z zaskoczenia, by po chwili zabłysnąć znajomym, wesołym światłem.

— Nie wierzę — powiedział powoli, a na jego twarzy wykwitł ten sam zabójczy uśmiech, przez który od kilku dni nie mogłam normalnie funkcjonować. Odłożył długopis i wstał zza biurka.

— Ja też nie — wykrztusiłam, czując, że moje policzki płoną. — Pan jest... ty jesteś bratem Adriana?

— Na to wygląda. Rafał, miło mi oficjalnie poznać — powiedział, podchodząc bliżej i wyciągając do mnie dłoń. Jego uścisk był pewny i ciepły. — Wiedziałem, że gdzieś już widziałem to nazwisko w dokumentach, ale nie skojarzyłem faktów. Jurek opowiadał o tobie w samych superlatywach.

Usiedliśmy. Zamiast standardowej i sztywnej rozmowy rekrutacyjnej, spędziliśmy ponad godzinę na fascynującej dyskusji o branży, nowych trendach i mojej wizji pracy. Rafał zadawał błyskotliwe pytania, ale przez cały ten czas jego wzrok wyrażał coś więcej niż tylko chłodną, zawodową ocenę. Czułam niesamowitą chemię, iskrzenie, którego nie dało się zignorować. Kiedy spotkanie dobiegało końca, wiedziałam, że to miejsce jest idealne dla mnie. Ale wiedziałam też coś jeszcze. Zrozumiałam, że moje serce zabiło mocniej do mojego przyszłego szefa.

— Myślę, że świetnie odnajdziesz się w naszym zespole — powiedział Rafał, odprowadzając mnie do drzwi gabinetu. Zatrzymał się na chwilę i spojrzał mi prosto w oczy z intensywnością, która przyprawiła mnie o dreszcze. — Ale muszę ci się do czegoś przyznać. Kiedy odjechałaś wtedy autobusem, byłem na siebie wściekły, że nie poprosiłem cię o numer. Cieszę się, że los dał mi drugą szansę.

Uśmiechnęłam się szeroko, czując, jak kamień spada mi z serca, a świat znów nabiera pięknych barw. Zrozumiałam, że ten zły wtorek, kiedy straciłam pracę, nie był końcem wszystkiego. Był koniecznym przystankiem na drodze do zupełnie nowego, wspaniałego życia. Jego spojrzenie mówiło jasno, że moja kariera i kompetencje zawodowe to nie jedyne, co go we mnie zafascynowało.

Beata, 31 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

